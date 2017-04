Støttet Breivik: Kastet ut av partiet Demokratene

Etter at Kjersti Margrethe Adelheid Gilje lot seg intervjue i VG om støtten til Anders Behring Breivik, ble hun ekskludert som fylkesleder i Demokratene.

DET HVITE RASERIET: VG Helgs temautgave om Europas ytre høyre ble publisert 18. mars – les serien på VG Nett.

«Det han gjorde var så grusomt at jeg ikke kunne tro det, men han gjorde det for å verne landet vårt mot Islam. Det tok en stund før jeg begynte å forstå det. Han ville forsvare Norge mot islams ideologi», uttaler Adelheid Gilje om Anders Behring Breiviks massedrap på Utøya i serien Det hvite raseriet.

Intervjuet skapte et opprør i partiet, sier partileder i Demokratene Makvan Kasheikal:

– Hun fikk valget mellom å trekke seg frivillig eller å bli ekskludert. Og nå er hun ute av partiet, sier Kasheikal og fortsetter:

– Hun fremstår som en ekstrem person. Folk er sjokkerte. Jeg har fått mail etter mail etter mail. Dette er hatytringer vi ikke vil ha noe av i partiet.

Saken er tidligere omtalt av Stavanger Aftenblad.

Selv presiserer Adelheid Gilje at hun først og fremst opplevde Utøya-terroren som forferdelig.

Facebookstøtte

Allerede under rettssaken mot Breivik i 2012 skrev Adelheid Gilje på Facebook:

«Jeg synes at talen til Anders Behring Breivik er helt enorm. Han er sylende skarp. og JEG STØTTER HAM FULLT UT I HANS SYNSPUNKTER».

Etterpå opplevde hun at flere av kattene hennes ble torturert og drept. Noe Makvan Kasheikal ikke finner formidlende.

FORKASTELIG: Partileder Makvan Kasheikal mener kommentarene til Adelheid Gilje er forkastelige. FOTO: Privat

– Hun sier til VG at det er trist og sjokkerende med kattene sine. I neste øyeblikk støtter hun Anders Behring Breivik… Det er ikke til å forstå, sier han.

– Hadde det vært opp til meg, burde Breivik blitt skutt og drept på Utøya. Jeg ser på ham som Norges Osama Bin Laden. Hver gang navnet hans kommer opp, tenker jeg på de uskyldige barna, de etterlate og fedrelandet vårt. Vi som parti er i mot islam nettopp fordi det er et ondskapsfull og voldelig ideologi. Da kan vi ikke samtidig legitimere volden til Breivik, sier Kasheikal og presiserer:

– Alle ekstremister vil bli ekskludert, enten de er ekstreme på venstre eller høyresiden. Jeg vil renvaske partiet Demokratene. Det er derfor jeg er blitt valgt.

Føler seg presset ut

Selv mener Adelheid Gilje at hun er blitt presset ut av partiet av andre grunner:

SVARET: – Dette er bare et skalkeskjul for å få inn en annen fylkesleder i Rogaland, svarer Kjersti Margrethe Adelheid Gilje etter at hun ble ekskludert fra partiet Demokratene. Foto: ESPEN RASMUSSEN , VG

– De har visst om dette Facebook-innlegget i flere år. Dette er bare et skalkeskjul for å få inn en annen fylkesleder i Rogaland, som Kasheikal har ønsket i lang tid. Jeg har følt meg under press, og nå fikk han et påskudd til å ta meg, mener hun.

Hun forteller at hun har opplevd støtte fra flere etter at hun måtte gå.

– Jeg har fått enormt mye støtte og sympati fra mange mennesker, spesielt Max Hermansen. Det setter jeg utrolig pris på, sier Adelheid Gilje.

Makvan Kasheikal benekter at partiet har andre grunner for å ekskludere henne enn VG-intervjuet.

– Det eneste jeg kan ta selvkritikk på er at hun ikke allerede i 2012 fikk en tydelig tilbakemelding på det hun skrev på Facebook. Hadde jeg vært partileder den gangen hadde jeg sagt til henne: «Rett ut av partiet!»