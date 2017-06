Misfornøyd nazistgruppe bortvist i Fredrikstad

FREDRIKSTAD (VG) I går fikk de forbud mot å holde en planlagt demonstrasjon. I dag demonstrerte «Den nordiske motstandsbevegelsen» mot avgjørelsen, og ble bortvist av politiet.

Ifølge Fredriksstad Blad dreier det seg om åtte personer som gikk gjennom gågaten i Fredrikstad og til slutt stilte seg ved Rådhuset.

Innsatsleder Remi Kopperud fra politidistrikt Øst forteller til VG at demonstrantene ble vist bort av politiet og gikk rolig tilbake til dit de kom fra, et parkeringsanlegg i andre enden av byen.

– Operasjonssentralen fikk telefoner fra vanlig publikum som meldte fra om at det forgikk en markering gjennom byen, og at nynazister hadde stilt seg opp her med flagg og bannere, forteller Kopperud. Han sier at politiet påla dem og pakke sammen for å slippe å bli bøtelagt.

– Budskapet deres var klart. De ville markere skuffelsen over å ikke få godkjent markeringen sin den 29. juli, sier Kopperud. Demonstrantene bar på et banner for demonstrasjonen i Fredrikstad 29. juli, som var påført et «sensurert»-stempel.

Politiet snudde

I går snudde politiet og bestemte seg for likevel å nekte nazigrupperingen Den nordiske motstandsbevegelsen å marsjere i Fredrikstad 29. juli under parolen «Knus homolobbyen».

Politiet sa i mai at de ikke ville nekte nazigrupperingen å marsjere, og ga derfor en muntlig tillatelse til demonstrasjonen. De opplyste da at tillatelsen ble gitt av hensyn til ytringsfriheten.

Frykter motdemonstrasjoner

– Det er varslet flere motdemonstrasjoner med potensial til å trekke svært mange mennesker til Fredrikstad. Politiets informasjonsinnhenting viser at det er stor risiko for voldelig motstand og organiserte ordensforstyrrelser fra enkeltgrupperinger av motdemonstranter. Gitt det store antall mennesker som er ventet å oppholde seg i sentrum, medfører arrangementet en uakseptabel skaderisiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt til NTB.

Politimesteren understreket at forbudet gjaldt arrangementet 29. juli og er ikke til hinder for et tilsvarende arrangement en annen dato.

Demonstrasjonen i Fredrikstad ville vært den første fra den nazistiske organisasjonen i Norge.

1. mai gikk nordmannen Haakon Forwald først i en nazidemonstrasjon i Sverige.

Han ble det første norske medlemmet i Nordiske motstandsbevegelsen, og er tidligere assisterende butikksjef ved en bokhandel i Asker. VG skrev om Forwald i serien «Det hvite raseriet».