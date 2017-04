Den profilerte reklamemannen Ingebrigt Steen Jensen er skremt over at store deler av folket støtter Sylvi Listhaugs innvandringspolitikk.

SPESIALUTGAVE: VG Helg 18. mars

– Jeg mener at retorikken til Listhaug har vært en katastrofe. Mange ser på henne som en blanding av Jeanne d’Arc, jomfru Maria og Mor Theresa, noe som er skremmende. Hun er blitt nasjonen og sivilisasjonens eneste håp og vårt livs lys, ironiserer Steen Jensen, som har lest intervjuet med Innvandrings- og integreringsministeren i VG-serien Det hvite raseriet.

Les Listhaug-intervjuet: Maktens nye språk

– Listhaug har krysset grenser som det er helt forunderlig at regjeringen har latt henne slippe unna med, fortsetter Steen Jensen:

– Når hun sier at flyktningene «bæres inn på gullstol», får hun kun en mild korreks av Erna Solberg. Hva slags signal sender det? sier han.

Sylvi Listhaug har for tiden svangerskapspermisjon. Hennes rådgiver Espen Teigen svarer at Steen Jensen selv har kommet med flere ekstreme utsagn i innvandringsdebatten og driver med «brunbeising av sine motstandere».

– Han setter likhetstegn mellom å være for en streng asylpolitikk, og det å hate andre mennesker. Mens de fleste av oss har beveget oss noen steg videre, sitter nok Steen Jensen litt fast, mener Espen Teigen.

– Sprer hat og frykt

FØR PERMISJONEN: VGs intervju med Sylvi Listhaug (Frp) ble på statsrådens kontor i Nydalen før hun gikk ut i svangerskapspermisjon. Foto: Espen Rasmussen , VG





Listhaug er med på å spre hat, frykt og splid i nasjonen, mener Steen Jensen.

– Jeg gikk nylig inn på Facebook-gruppen «Fedrelandet først», hvor det foreslås å ta med innvandrere opp i Herculesfly og kaste dem ut uten fallskjerm. Under overskriften «En mindre å fø på», jubles det over et muslimsk barn som har druknet i Middelhavet. Det er både motbydelig, deprimerende og skremmende. Listhaug og andre intellektuelle innvandringskritikere vil selvsagt betakke seg for å ha noe med dette å gjøre. Men er det sant?

Spesielt reagerer han på TV2-innslaget, der Listhaug dro rundt med politiet for å lete etter innvandrere som oppholdt seg ulovlig i Norge.

– Når hun rekvirerer en politibil midt på natten med et TV-team i baksetet for å drive menneskejakt på flyktninger hun kan kaste ut av landet, blir hun ikke avskjediget, men får fortsette å ture frem. Hva er det som skjer? sier Steen Jensen.

Se innslaget: Her jakter Sylvi Listhaug på ulovlige innvandrere

– Sjokkerende sammenligning



Reklamemannen har tidligere dratt paralleller til hvordan jødene ble behandlet under krigen. Espen Teigen mener det er en sjokkerende sammenligning.

– Når han sammenligner politiets viktigste jobb med Warszawa-gettoen, hvor hundretusenvis av jøder ble brutalt myrdet under krigen, melder han seg egentlig ut av debatten, sier Teigen.

– Det er helt grunnleggende for vår trygghet at de som får avslag eller utvises fordi de har begått kriminalitet, faktisk blir sendt ut. Hvis Steen Jensen synes det er ubehagelig, får det være hans problem. Vi kompromisser ikke på norske folks sikkerhet.

GLAD I NORGE: – Jeg anser meg selv som en nasjonal kraftpatriot, sier Ingebrigt Steen Jensen, som her er gjest i VGTV. Foto: VG

Til dette svarer Steen Jensen at han aldri har sammenlignet Listhaugs flyktningjakt på Lillestrøm med Warszawa-gettoen.

– Jeg har skrev at aksjonen «vakte slike følelser i meg», hvilket det faktisk gjorde. Forøvrig anser jeg meg for å være en nasjonal kraftpatriot, nesten på høyde med både Listhaug og rådgiveren hennes. Dette handler ikke om kjærlighet til fedrelandet, men om anstendighet og ansvarlighet, sier reklamemannen.