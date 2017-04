Demokratene-leder ønsket Breivik drept – ble voldstruet

Partileder i Demokratene, Makvan Kasheikal, ba om å få møte Politiets sikkerhetstjeneste etter voldstrusler i kjølvannet av et intervju i VG-serien Det hvite raseriet.

«Hadde det vært opp til meg, burde Breivik blitt skutt og drept under terrorangrepet på Utøya. Jeg ser på ham som Norges Osama bin Laden. Hver gang navnet hans kommer opp, tenker jeg på de uskyldige barna, de etterlatte og fedrelandet vårt», uttalte nylig Kasheikal til VG.

Etterpå ble inngangspartiet til partikontoret til Demokratene i Kristiansand tagget ned.

Samtidig skal Kasheikal ha mottatt et hundretalls trusler via sosiale medier. Selv omtaler han dem som hatkriminalitet og voldstrusler.

Etterforskningsleder Kjell Erik Eriksen ved Agder politidistrikt bekrefter ovenfor VG at flere av truslene nå er politianmeldt.

– Jeg vil karakterisere det som en bølge av raseri og hat mot meg som person, sier Kasheikal.

– Flere av truslene kommer åpenbart fra høyreekstremister som ble sinte på grunn av det jeg uttalte om Anders Behring Breivik. De ser på ham som et ikon og støtter ham. Det er ganske sjokkerende og skremmende at det finnes et slikt miljø i Norge. Jeg hadde aldri trodd det, fortsetter han.

Møte med PST



Forrige uke hadde Kasheikal et møte med Politiets sikkerhetstjeneste, blant annet for å få vurdert sin egen sikkerhetsrisiko.

– En person truer med å skyte meg. En annen skriver under fullt navn på Facebook at han skal plante en knyttneve i ansiktet mitt. En kvinne skriver at jeg ikke har noe med å uttale meg om Breivik i det hele tatt. Men jeg kommer ikke til å gjemme meg. Jeg har opplevd ekstremisme på nært hold under oppveksten i Iran, så vet jeg alt om hva ekstremisme kan føre til. Det sprer redsel og frykt. Vi må stå sammen og kjempe mot det. Uansett hvilken leir ekstremistene tilhører, kan de ødelegge enhver nasjon, sier Kasheikal.

Kaller det rasisme



Flesteparten av meldingene opplever han som rasisme.

– «Jævla muslim», «jævla kurder». «Dra dit du kommer fra». Selv om jeg er integrert i Norge og har jobb – og til og med ønsker å stanse innvandringen til landet – er jeg ikke bra nok for disse menneskene, fordi jeg ikke er etnisk norsk. Det gjør meg lei meg, mer enn jeg blir sint. Dette er mennesker som ikke forstår at vårt demokrati er bygget på toleranse og ytringsfrihet.

Informasjonssjef Martin Bernsen i PST sier til VG at de ikke ønsker å kommentere samtaler de har med norske politikere.