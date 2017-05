Derfor får norske kvinner færre barn

Fruktbarheten blant norske kvinner har gått ned hvert år siden 2010. Det forklarer forskerne med økt økonomisk usikkerhet etter finanskrisen.

I den ferske rapporten «Nedgangen i fruktbarhet fra 2010» har forskere ved Statistisk sentralbyrå undersøkt hvordan den økonomiske situasjonen, både generelt i samfunnet, og for den enkelte kvinne, har medvirket til nedgangen i fruktbarhet etter finanskrisen.

– Vi har funnet at tilknytning til arbeidslivet er en viktigs faktor til at kvinner venter med å få barn. I tillegg til at det er av betydning å ha arbeidserfaring før man får sitt første barn, sier forsker Lars Dommermuth ved Statistisk sentralbyrå til VG.

FORSKER: Lars Dommermuth ved Statistisk sentralbyrå står bak rapporten «Nedgangen i fruktbarheten fra 2010» sammen med kollegaen Trdue Lappegård. Foto: SSB

Siden 2010 har fruktbarhetstallet for norske kvinner falt hvert eneste år, og i 2016 lå tallet på 1,71 barn per kvinne. For å finne tilsvarende lavt tall i fruktbarhet blant norske kvinner må vi så langt tilbake som til 1986.

– Vil ha fotfeste i arbeidsmarkedet



Forskerne har både sett på årsaker til hvorfor norske kvinner venter lenger med å få sitt første barn, samt hvorfor færre enn tidligere velger å få tre eller flere barn.

– Etter finanskrisen er det blitt viktigere for kvinner å være i arbeid når de får sitt første barn. Det kan blant annet forklares med at foreldrepermisjonsordningen er knyttet til deltagelse i arbeidsmarkedet, samt antar vi at usikkerheten etter 2009 har gjort at flere trenger lenger tid til å få et fotfeste i arbeidsmarkedet før de får barn. Våre funn viser også at lokal arbeidsledighet har fått større negativ

I 2016 var kvinner i gjennomsnitt 29 år gamle når de fikk sitt første barn. Det er 3,5 år høyere enn i 1990 hvor gjennomsnittsalderen var 25,5 år.

Fruktbarhet og fødsler i Norge * I 2016 ble det født 58 900 barn, nesten like mange som i 2015. Dette gir et samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,71 barn per kvinne. * Fruktbarheten har gått ned hvert år siden 2009. Norske kvinner blir også stadig eldre før de føder sitt første barn. * I 2016 ble det i alt født 58.89 barn, hvorav 30.386 var gutter og 28.504 jenter. * I 2006 var tilsvarende tall 58.454 barn født totalt, hvorav 29.989 var gutter, og 28.556 jenter. Kilde: SSB

Ifølge rapporten venter flere kvinner i alderen 26–32 år med å få sitt første barn før de har minst to år arbeidserfaring.

– Kvinner som er arbeidsledige kan oppleve større usikkerhet rundt sin egen økonomiske situasjon når samfunnet generelt opplever større økonomisk usikkerhet. Det kan bidra til at de som står utenfor arbeidslivet kan vente lenger med å få barn enn hva de ville gjort i en tid med mindre usikkerhet, sier Dommermuth.

Ingen dramatisk økning i barnløse



De siste årene har både Frankrike, Irland, Island, Sverige og Storbritannia hatt høyere fruktbarhet enn Norge, mens det har vært lavere i Finland, Danmark og de fleste andre europeiske land. Øst- og Sør-Europa har lenge hatt svært lav fruktbarhet.

Dommermuth understreker at selv om flere venter med å få barn betyr ikke det nødvendigvis at flere kvinner ikke får barn, men at de heller vil få det på et senere tidspunkt.

– Vi ser ingen dramatisk økning i barnløse selv om kvinner venter lenger med å få barn, sier Dommermuth.

SSB-rapporten slår fast at nedgangen i tredjefødsler, det vil si kvinner som ikke får mer enn to barn, kan tyde på at færre har preferanser for store barneflokker enn tidligere.

– Vi har bare funnet en faktor for nedgangen i tredjefødsler i perioden 2010-2015, og det er fallende arbeidsledighet i kommunene. Det kan tyde på at tobarnsmødre generelt har respondert på den økende økonomiske usikkerheten i samfunnet og på det lokale arbeidsmarkedet, sier han.

