Den nye LO-sjefen sier nei til EU

Mannen som etter alle solemerker blir nye LO-sjef i mai, Hans-Christian Gabrielsen, har snudd og sier nå nei til EU.

LO-nestleder Hans-Christian Gabrielsen er eneste kandidat til å ta over som LO-leder etter Gerd Kristiansen på LO-kongressen 8-12. mai.

I et podkastintervju med VGs politiske redaktør, Hanne Skartveit, forteller han om sin snuoperasjon.

Han sier han mener norsk EU-medlemskap er en ikke-sak i Norge i dag og at han stemte ja i 1994.

– Det var ut fra en helt annen situasjon, både hvordan EU var den gangen og de utfordringene som jeg opplevde at industrien og der jeg jobbet da hadde. Jeg var opptatt av at norske bedrifter skulle ha forutsigbarhet og tilgang til de viktigste markedene våre. I dag ivaretar EØS-avtalen disse hensynene.

– Ville du stemt nei i dag?

– Ja.

– Frister lite



Overfor VG utdyper han sitt synspunkt.

– Spørsmålet om EU medlemskap er i dag en ikke-sak. Jeg mener EØS-avtalen på en veldig god måte i dag ivaretar behovet til vårt næringsliv og våre bedrifter, som gir tilgang til vårt desidert viktigste marked. Under frihandelsavtalen, før EØS-avtalen, opplevde mange av våre bedrifter tollmurer og problemer med å eksportere varene sine. I dag gir EØS-avtalen forutsigbare rammer for vårt næringsliv og arbeidsplassene til våre medlemmer. Det er ikke uten grunn at det er et stort flertall bak EØS-avtalen i det norske folk og blant LOs medlemmer. Så er det en kjensgjerning at Norge har hatt svært god bruk for sin egen valuta i krevende tider. Det frister i dag lite å bytte ut kroner med euro.

– Det er motstand mot EØS-avtalen i noen deler av LO før LO-kongressen, fordi de mener vi må si ja til EØS-direktiv som svekker arbeidstakernes rettigheter?

– Rundt 80 prosent av alt Norge eksporterer går til EU. Seks av ti eksportarbeidsplasser bygger på EU-markedet. EØS-avtalen sikrer en forutsigbar tilgang til EU-markedet. Derfor er det helt nødvendig at vi beholder den, sier han og legger til:

– Så må vi i tillegg ha et politisk flertall som bruker det betydelige handlingsrommet som ligger i EØS-avtalen til å føre en god arbeidslivspolitikk. Den største trusselen mot et godt regulert arbeidsliv er ikke EØS-avtalen, men en Høyre/FrP regjering. Det er ikke EØS som gjør at de ikke jobber nok mot sosial dumping og at de svekker arbeidsmiljøloven.

– Oppsiktsvekkende



Faglig leder i Nei til EU, Boye Ullmann, sier det er meget overraskende.

– Det er oppsiktsvekkende fordi det var Gabrielsens sterke EU-engasjement som gjorde at han fikk posisjoner i Fellesforbundet. Han var ekstremt ja-mann, var med i Europeisk Ungdom på 90-tallet og fikk derfor ansvaret for Europa-arbeidet i Fellesforbundet. Uten EU-engasjementet hadde han aldri blitt nestleder i forbundet, sier Ullmann, som selv er mangeårig tillitsvalgt i Fellesforbundet.

AUF-leder Mani Hussaini ønsker Gabrielsen hjertelig velkommen.

– Jeg er imponert og glad for det Gabrielsen nå gjør. AUF har vært imot og vil alltid være imot EU, men vi mener EØS-avtalen er den beste løsningen for å sikre vårt næringsliv stabile rammevilkår til sine viktigste markeder.

Gabrielsen vil bli den første LO-lederen fra privat sektor som blir nei-mann.

Den forrige LO-lederen fra privat sektor var Roar Flåthen, også han fra industriforbundet Fellesforbundet, var ja-mann, men han er ikke veldig oppgitt over Gabrielsen.

– Jeg stemte nei i 1972, men snudde til ja i 1994. Jeg har et pragmatisk forhold til EU-spørsmålet i dag, fordi vurdering av medlemskap ikke er aktuelt, sier Flåthen som var LO-leder fra 2007 til 2013, etter Gerd-Liv Valla.

– Vokser seg til



Leder i LOs største forbund, Mette Nord i Fagforbundet, er nei-tilhenger og glad for at Gabrielsen har snudd.

– Det viser at han vokser seg til, sier hun med glimt i øyet:

– Jeg er glad for at han signaliserer at han har endret mening, sier hun.