Den nye LO-sjefen roses av NHO

I ettermiddag ble Hans-Christian Gabrielsen (49) valgt som LO-leder. Han er grillkonge, trener ikke, spiller i band – og får uhemmet skryt av sjefen i NHOs største forening.

LO-leder Gerd Kristiansen (61) gikk i dag av for aldersgrensen på LO-kongressen og Gabrielsen ble enstemmig klappet inn som sjef for LO de neste fire årene.

Hans-Christian Gabrielsen ** LO-kongressen valgte 11. mai Hans-Christian Gabrielsen som LO-leder for fire år. ** Han ble valgt til 2. nestleder i LO på kongressen i 2013. Han kom fra vervet som forbundssekretær i Fellesforbundet. ** Gabrielsen er født 27. juli 1967, er gift og har ett barn. ** Han engasjerte seg i klubben på Tofte og i 1996 ble han ansatt i Fellesforbundet, hvor han gikk gradene, hvor han blant annet var forbundssekretær og 2. nestleder. ** Han har selvfølgelig partiboken i orden: Han satt i Røyken kommunestyre fra 1995 til 2003 og har vært leder av Røyken Arbeiderparti.

Skikker han seg vel, kan han sitte i 12 år, frem til aldersgrensen LO opererer med for sine ledere.

Gabrielsen ruver i terrenget med sine 1,95 cm på strømpelesten. Om han blir en like stor leder som han er fysisk, gjenstår å se.

Til og med forsiktig Rødt-ros



VG har spurt flere og konklusjonen er at han har potensial.

Til og med Boye Ullmann gir honnør til den nye sjefen: Ullmann er en av de tillitsvalgte der nede på gulvet, som representerer ytterste venstre side i LO. Han er tillitsvalgt i Rørleggernes fagforening i Fellesforbundet og faglig leder i Nei til EU – og Rødt-mann.

– Jeg tror Gabrielsen vil bidra til en forbedring i kampen for et ryddigere arbeidsliv. Debatten her på LO-kongressen om sosial dumping og EØS viser at det både er vilje hos Gabrielsen og hos Ap-leder Jonas Gahr Støre til å gjøre noe med eksempelvis bemanningsbransjen. Så får vi se om de leverer. Jeg mener det er nødvendig med et forbud.

– Tror du det?

– Da vil jeg si at jeg er betinget pessimist: Strømmen av billig utenlands arbeidskraft fortsetter og vil fortsette. Oslo og Akershus kaller vi nå for Stalingrad fordi det via bemanningsbyråene kommer så mange østeuropeiske arbeidere innen bygg og anlegg, at det nesten ikke er norske tilbake.

Skryter uhemmet



I andre enden av arbeidslivsfamilieskalaen: I arbeidsgiverhøyborgen NHO på Majorstua, sitter administrerende direktør Stein Lier-Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri. Han har fulgt Gabrielsen i mange år og skryter uhemmet av den nye LO-sjefen.

– Gabrielsen er en meget pålitelig, grundig, seriøs og kunnskapsrik person, som er godt orientert om ulike samfunnsspørsmål, sier Lier-Hansen.

Han gir seg ikke med det:

– Dessuten, sier han:

– Han har en annen meget god egenskap. Han skyter nesten aldri fra hofta. Han tenker seg alltid om og skaffer faglig grunnlag før han uttaler seg.

(Saken fortsetter under bildet)

DEN NYE SJEFEN: Hans-Christian Gabrielsen tok imot hyllest fra LO-kongressen da han litt før klokken 1600 torsdag ble valgt med akklamasjon. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

Men Lier-Hansen sier Gabrielsen står foran utfordringer.

– Den største er å få privat og offentlig sektor i LO til å gå hånd i hånd. Det er en utfordring å finne løsninger som er gode både for næringslivet og for forbundene i offentlig sektor. Dessuten synker andelen som er organisert og det er en utvikling det er viktig å stoppe. Vi i NHO er ikke tjent med et svekket LO. Vi ønsker et seriøst og robust LO, som kan bidra til ryddige og forutsigbare rammevilkår for arbeidslivet vårt.

Ikke Nord og ned



I det største forbundet i offentlig sektor i LO, Fagforbundet, tror forbundsleder Mette Nord at Gabrielsen vil greie å takle den utfordringen som Lier-Hansen nevner, om dragkampen mellom offentlig og privat sektor i LO.

– Hans Christian er stødig og lyttende og jeg er sikker på at han greier å finne balansen mellom offentlig og privat sektor.

– Han er ikke akkurat for 6-timersdagen?

– Vi jobber med den saken frem til voteringen i morgen, så den vil jeg ikke mene noe om nå.

LO-leder-legenden Yngve Hågensen sier dette om Gabrielsen:

– Vi snakker om en mann som har gått gradene fra den lokal klubben og nå helt til topps, som også har politisk erfaring blant annet som nestleder i Buskerud Arbeiderparti. Han har gjort en god jobb som nestleder og er godt likt landet rundt.

– En bekymring



Også fra industrien tas Gabrielsen varmt imot.

– Gabrielsen er en særdeles stødig mann, som vi kjenner godt fra hans tid i Fellesforbundet sier konserntillitsvalgt for Fellesforbundet i Aker, Atle Tranøy.

– Jeg har en liten bekymring etter noen dager på LO-kongressen: Alle vil slåss for å utvikle velferdssamfunnet, men en del er langt mindre opptatt av at verdiene faktisk må skapes. Hans største utfordring er å sørge for at fagbevegelsen fortsatt blir et viktig fundament for utviklingen av det norske samfunnet. Vi ser i andre land, eksempelvis i Frankrike og Storbritannia, at svekkelse av fagbevegelsen gjør det lettere for høyrekrefter å vokse frem.

Gabrielsen sier til VG at handlingsprogrammet som LO-kongressen vedtar i morgen, vil bestemme veien videre de neste fire årene, men han ikke i tvil om hva som blir viktige saker.

– Kampen for et tryggere arbeidsliv, en ny regjering og arbeidet for å øke antallet fagorganiserte bli viktig.

Han sier det siste gjelder butikker, hoteller, restauranter, puber og andre steder hvor folk i dag knapt er organisert.

– Ja, det gjelder spesielt innen privat tjenesteyting, hvor organisasjonsgraden er lavest og behovet for LO størst.

– Du vil nå tjene 1,2 millioner kroner?

– Lønnen min fastsettes av LO-sekretariatet.

– Det er blitt fokus på at Gerd Kristiansen får beholde 1,2 millioner som lønn i over tre år frem til hun er 65 år?

– I LO er det praksis for at lederne må gå av når de er 60 år. Når du da ikke kan gjenvelges etter det, har vi like lenge hatt en ordning om at de som går av går inn i ordinært arbeid i LO og at de beholder lønnen.

– Er det en ordning du vil ta initiativet til å endre?

– Jeg støtter i hvert fall en ordning som gjør at slike ressurspersoner får jobbe frem til de går av med pensjon. Dette er en ordning som er justert flere ganger. Hva som skjer med den fremover kan jeg ikke svare på nå.

Grillkonge



Gabrielsen bor på Slemmestad i Røyken kommune hvor han er oppvokst og jobbet ved Tofte Industrier. Kona jobber i et oljeleverandør-selskap i Bærum og datteren på 19 er for tiden på folkehøyskole.

Meget gode kilder sier at det er kona som ofte står for middagslagingen.

Men: Han er Norges ukjente grillkonge. Han skal ha en gigantgrill på terrassen foran eneboligen, hvor han er sjefkokk for fete biffer, koteletter, pølser og andre sommergleder.

– Har du innledet grillsesongen?

Ja, påskeaften: Helgrillet lammelår. Seks timer på grillen på lav varme. Perfekt og saftig, ler han.

Og så har han en hobby det svinger av, som han fortalte til VG da han sto frem som LO-lederkandidat før jul.

Han spiller trommer i et åttemannsband som heter Zappa Time, som bare spiller Frank Zappa-låter.

– Når spilte dere sist?

Det er ikke lenge siden: 25. mars spilte vi på Buckleys Pub i Lille Grensen i Oslo. Det var annonse i aviser og greier og faktisk stinn brakke!

– Hadde du pisket ut hele LO?

Nei, da, det var ikke nødvendig. Det var en kjempekveld.

– Kjører du elbil?

Nei, jeg har en vanlig Passat, men august skifte jeg til en plugin-hybrid.

– Hva gjør du til helgen?

– Da tar jeg med meg en tom koffert og bag og setter meg på flyet til Bergen for å hjelpe min datter å flytte hjem igjen etter ett år på folkehøyskole. Det gleder jeg meg til.

Gerd Kristiansen ble berømt fra dag en da hun ble LO-leder for knappe fire år siden: Hun lot seg intervjue av VG og innrømmet at hun aldri har jogget og foretrakk sofaen og røyk, fremfor trening, som hun mente var hysteri (Hun har sluttet å røyke).

– Jeg trener ikke, men jeg går turer.

Fire korte:

Fisk eller Biff?

– Biff

Øl eller vin?

– Begge, til ulike anledninger

Fotball eller film, på tv?

– Film

Lydbok eller bok?

–Bok

