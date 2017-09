Pårørende reagerer på tyveri fra gravsted

Tom Arne Alfheim (52) ble paff da han skulle besøke farens grav. Den nye lykten var forsvunnet. Mange opplever det samme.

For å prøve å få den tilbake, delte han ett innlegg med bilde av gravstedet på Facebook. Innlegget er delt 1000 ganger, og svært mange skriver at de har opplevd det samme.

Alfheim er overveldet og rørt over responsen.

- Tyveri et problem

– Veldig mange skriver til oss at de har opplevd å få blomster og lykter stjålet andre steder i Norge. Det kan virke som tyveri fra kirkegårder er et problem, sier Alfheim.

Faren døde i sommer og ble gravlagt ved Eidsvoll kirke. Lykten ble satt ut 30. juli og fikk stå i fred til slutten av september.

REAGERER: Tom Arne Alfheim er opprørt over at noen har forsynt seg med lykten fra farens grav. Foto: PRIVAT

– Vi har bilde fra da gravsteinen ble satt opp 20. september. Da vi kom til kirkegården to dager senere var lykten borte, sier Alfheim. Han har foreløpig ikke anmeldt saken.

Lykten var kjøpt på Coop, hadde solcelle og kostet mellom 200 og 300 kroner.

- Respektløst

– Det er ikke verdien som betyr så mye. Det er det respektløse i at noen stjeler fra en gravplass. Det er et hån. Vi er veldig såret, særlig moren min, sier Alfheim.

Moren, Marianne Alfheim, håper tyvene angrer seg og leverer lykten tilbake.

– Det handler ikke om lykten i seg selv, men om at de er frekke og krenker graven, sier hun.

Kirkevergen i Eidsvoll, Arnhild Ingeborgrud, sier til VG at de ikke har fått meldinger om tyverier i det siste.

– Vi hadde et tilfelle for et par år siden. Denne saken er ny for meg. Det er den som fester graven som eventuelt må anmelde dette til politiet, understreker Ingeborgrud.

I sommer hadde VG en runde med flere kirkegårder over hele Norge, etter et intervju med Bjarne Aasen. Han opplevde at nyinnkjøpte blomster forsvant fra en grav i Stange.

– Forkastelig

– Dette er forkastelig. En ting er at det er tyveri, men det blir ekstra følelsesladet og sårt når tyveriet skjer fra en grav, sa Leif Jørn Hvidsten, domprost i Hamar domprosti.

Slike tyverier skjer fra tid til annen.

I Oslo opplyste gravferdsetaten at de ved et par tilfeller hadde funnet igjen blomster.

– Ved noen tilfeller har jeg fått telefoner fra folk som har blitt frastjålet blomster, for så å finne de igjen på en grav litt lenger borte. Det er sårende og veldig stygt gjort, sa konstituert direktør ved Gravferdsetaten i Oslo kommune, Stein Olav Hohle.

I Bergen fikk VG opplyst at det ved et tilfelle var personer som samlet stjålne blomster i søppelsekker og solgte dem på Torgallmenningen.

I 2014 varslet pårørende i Drammen om at roser de hadde lagt på en grav, ble forsøkt solgt utenfor en McDonalds-restaurant.