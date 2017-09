Mann dømt til fengsel etter vandalisme i kirke

En mann er dømt til 14 måneders fengsel og til å betale over 700.000 kroner etter at han vandaliserte kirken i Eid i Sogn og Fjordane.

Mannen utførte skadeverket i november i fjor, ifølge NRK. Han har forklart at han var ruset da han knuste et vindu og tok seg inn i kirken.

Inne i kirken ble et nyrestaurert orgel påført skader.

– Samlet sett kom vel hærverket i Eid kirke på nesten 1,2 millioner kroner. Selve rensingen og restaureringen av orgelet kostet 645 000 kroner, forteller kirkeverge Kristen Hundeide til VG.

Flere orgelpiper ble knekket, noe mannen forklarte med at han hadde falt over dem, skriver NTB. Retten tvilte sterkt på at et fall alene kunne gjøre så store skader.

I tillegg tømte mannen to brannslukningsapparat inne i kirken og skal ha sølt en oljelignende væske utover kirken. Dette forklarte mannen at han ikke husket. Han sa videre at skadeverket var en umotivert impulshandling.

Les også: 15.000 ut av Kirken på fire dager

– Orgelet var nyrestaurert. Hovedarbeidet ble gjort i 2014/2015. Så kom den engelske orgelbyggeren tilbake for en siste etterstemming og finstemming av instrumentet. Han reiste fra Nordfjordeid tirsdag 22. november 2016 og orgelet ble ødelagt den 24. november, forteller Hundeide.

– Man blir jo rett og slett oppgitt, legger han til.

Les også: 70.000 strøket som medlemmer i kirken

Sunnmørsposten skriver at mannen ble dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Eid kirkelige fellesråd og 638.798 kroner til KNIF Trygghet Forsikring. I tillegg får han en fengselsstraff på ett år og to måneder, men slipper å sone syv av månedene dersom han gjennomfører et narkotikaprogram.

– Hva slags stand er orgelet i nå?

– Nå er orgelet i orden igjen, ferdig reparert. Men vi har fortsatt en liten jobb å gjøre, sier Hundeide og legger til at da mannen veivet rundt med en kanne med tynn olje spredte noe av dette seg inn i orgelet.

Fikk du med deg? Ny liturgi for homofile par vedtatt

– En del har nok kommet ned i de største pipene. Det oppdaget vi ikke før i sommer. Så vi må ta ut en del piper og rense og stemme orgelet på nytt. Det gjøres nå i høst, avslutter Hundeide.