Kjell (63) og Erik (70) blir det første homofile paret som gifter seg i Norge

Natt til onsdag blir Kjell Frølich Benjaminsen (63) og Erik Skjelnæs (70) det første paret som gifte seg i kirken. – Vi har ventet på denne dagen i 36 år, sier Kjell.

Da Kjell Frølich Benjaminsen (63) fridde var Erik Skjelnæs (70) klar på hvor det måtte skje:

– Jeg sa at hvis vi skal gifte oss, vil jeg gifte meg i kirken. Vi visste ikke hvor lang tid det ville ta, men da dagen endelig kom, måtte jeg stå på det nå, sier en glad Skjelnæs til VG.

Og 16 år har det gått siden den gang. Natt til onsdag 1. februar klokken 00.01 gifter paret seg i Eidskog kirke etter å ha vært sammen i 36 år.

Med det blir paret det første homofile paret som gifter seg i kirken, etter at Kirkemøtet mandag godkjente en ny liturgi for likekjønnede par. Vedtaket trer i kraft samme klokkeslett som paret gifter seg.

Selv om de hadde planlagt seremonien siden desember, var de forberedt på å måtte avlyse i siste liten.

– Det er tusen ting som går rundt oppe i hodet nå. Det er mye som skal fikses raskt. Vi visste jo for sikkert at det ble noe bryllup før klokken 11 i går, sier Skjelnæs.

SYMBOLSK: Erik Skjelnæs (70) står foran Eidskog kirke som paret skal gifte seg i. I denne kirken er alterduken i regnbuefarger - som er en ren tilfeldighet. Foto: Privat

– Prøvde å skjule at jeg var homofil



Da paret møttes på Metro restaurant i Oslo for 36 år siden, var det helt andre tider. Begge forteller om fordommer og ubehagelige situasjoner.

– Jeg opplevde ikke den store diskrimineringen, men jeg prøvde nok også å skjule at jeg var homofil. Jeg ville ikke være meg selv, sier Benjaminsen.

Skjelsnæs derimot opplevde å være homofil da homoseksuelle handlinger ble omtalt som «utuktig omgang» i straffeloven. Denne paragrafen ble opphevet i 1972.

– Vi måtte alltid passe på at vi ikke var sammen med noen. Skulle vi ta bussen sammen, satte vi oss aldri sammen på bussen. Da satte vi oss heller spredt slik at at vi ikke skulle bli hetset, sier han og fortsetter:

– Jeg har stort sett hatt det hyggelig gjennom livet, men når man ser tilbake så kunne man bli slått i hodet med en paraply av noen som sa «jævla homofile», så tiden har jo endret seg.

– Vi hadde ikke et sekund å miste



Det er derfor paret med stor glede gifter seg når den nye liturgien trer i kraft.

– Vi hadde ikke et sekund å miste. Dessuten er det så mange som har ventet på dette i alle år, så det var flott å kunne gjøre det som en symbolsk markering, sier Benjaminsen og fortsetter:

– Vi har begge to vokst opp med den kristne tro som barnetro. Vi er ikke ateister og har derfor aldri meldt oss ut av kirken. Jeg har kanskje vært på vei ut tidligere, ettersom det har vært en tøff behandling av homofile. Men det er viktig å stå opp og ikke gi seg.

Paret er glade for å være med på å påvirke likestillingskampen.

– Det er mange har banet vei opp gjennom tidene som så frem til denne dagen, men som nå er borte. Selv om vi ikke har gjort det, skal vi nå stå frem og representere dem på en måte, avslutter Benjaminsen.

