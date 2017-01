Kjell (63) og Erik (70) blir det første homofile paret som gifter seg i kirken

I 36 år har de vært samboere. Ved midnatt ringer kirkeklokkene for Kjell Frølich Benjaminsen (63) og Erik Skjelnæs (70).

Kjell Frølich Benjaminsen (63) og Erik Skjelnæs (70) er det første homofile paret som gifter seg i kirken, etter at Kirkemøtet mandag godkjente en ny liturgi for likekjønnede par.

Rett etter midnatt 1. februar, i samme stund som vedtaket trår i kraft, går paret til alters i Eidskog kirke i Hedmark.

– Jeg er forferdelig rørt. Jeg har lommene fulle av Kleenex, sier Kjells forlover, Ingunn Kaalstad, til VG før vielsen.

Hun har kjent Kjell i 55 år.

– Det er en stor dag, både for likekjønnet ekteskap og for Kjell og Eriks venner og familie. Det er jo dette vi har drømt om, sier hun.

– Føler at vi representerer mange



Da VG snakket med Kjell tirsdag ettermiddag, hadde bryllupsnervene så vidt begynt å komme.

– Jeg er veldig spent. Jeg føler meg trygg, men dette er jo ikke dagligdags, sa Benjaminsen.

Da han fridde for 16 år siden, gjorde kjæresten Erik Skjælnes det klart at hvis de skulle gifte seg, måtte det skje i kirken. Når de nå gir hverandre sitt «ja», har de vært kjærester i 36 år.

– Det er ekstra stort med tanke på alle som har kjempet for dette. Vi føler at vi representerer mange, sier Benjaminsen.

Både Benjaminsen og Skjælnes har vokst opp med den kristne tro som barnetro.

– Vi er ikke ateister, og har derfor aldri meldt oss ut av kirken. Jeg har kanskje vært på vei ut tidligere, ettersom det har vært en tøff behandling av homofile. Men det er viktig å stå opp og ikke gi seg, sa Benjaminsen til VG tirsdag morgen.

– En ære



Paret blir viet av sogneprest Bettina Taugbøl Eckbo (35). Hun sier det VG at det er en ære å bli spurt.

– Kjell er en gammel studiekamerat av mine foreldre. De har kjent meg hele mitt liv, og har vært et par siden før jeg ble født. Det er flott at de nå endelig får gifte seg, sier sognepresten.

Hun forteller at hun selv har ventet på at homofile skulle få gifte seg i kirken.

– Jeg er veldig glad for dette vedtaket. To mennesker som ønsker å leve sammen, skal selvfølgelig få lov til det. Det er kjempefint å kunne sette det inn i kirkens ramme, og velsigne og be for det fellesskapet, sier hun.

