Hevder Gud startet tullebrann for å redde førerkort

TV-pastor Jan Hanvold mener Gud avledet politiet med en tullebrann da han som ung mann råkjørte i Drammen sentrum etter en damekrangel.

Det var den kristne dagsavisen Vårt Land som først gjenfortalte TV-predikantens vitnesbyrd.

Avisen plukket historien opp fra pastorens egen TV-kanal, Visjon Norge, som er tilgjengelig for de aller fleste kabel- og parabolkunder i Norge.

Jan Hanvold driver en TV-kanal, som ifølge egne tall har 150.000 daglige seere fra hele Norden. Driftsinntektene er i underkant hundre millioner kroner i året, ifølge offentlige tall.

Kjørte mot tre røde lys



I programmet «Skapende tro», forteller TV-pastoren en historie om hvordan Gud «gjør mer enn det vi forstår og ber om».

Hendelsen skal ha funnet sted i Drammen da Hanvold var en relativt fersk sjåfør. Han hadde akkurat kranglet med kjæresten sin, forteller han, og i rent raseri kjørte han mot tre røde lys, mot enveiskjørt vei og inn på torvet i byen, skriver Vårt Land.

SAMLER TUSENVIS: Jan Hanvold samler tusenvis av mennesker både foran TV-skjermen og på enkelte stevnene som Visjon Norge står bak. Bildet er fra et stevne i Telenor Arena tidligere i år der også statsråd Sylvi Listhaug var invitert. Foto: Frode Hansen , VG

– Når jeg kommer der, så kommer politiet med fulle sirener, røsker opp døren og sier: «Få sertifikatet ditt! Hva er det du holder på med, er du full eller?» «Nei», sier jeg. «Jeg har kranglet med damen mi», forteller TV-pastoren.

Noe som blafret



Det som skjedde i minuttene etterpå, er der Hanvold mener at Gud grep inn og gjorde et hverdagsmirakel for ham:

En mann kom løpende og fortalte politifolkene at det brant i en nærliggende bank. Politifolkene måtte da omdirigere ressursene sine, og ga den unge Hanvold lappen tilbake mens brannsirenen ulte rundt ham.

– Og så talte Herren til meg at det var ikke brann likevel. Det var bare noe som blafret. «Dette satte jeg i gang for å redde sertifikatet ditt».

Pastor i trafikkulykke



Overfor VG legger ikke TV-pastoren skjul på at han er litt brydd over at pressen tar tak i denne historien.

– Dette er en over 40 år gammel historie som jeg har brukt som et eksempel på hvordan Gud er med oss hver eneste dag. Det er ikke noe som skal tas ut av sin sammenheng. Jeg oppfordrer ikke til å bryte trafikkreglene, sier pastoren og legger til:

– Jeg tror på en Gud som er så stor at han ikke hopper ut av bilen, selv om man skulle være så dum at man bryter trafikkreglene, sier Hanvold.

TV-pastoren forteller at han selv ble utsatt for en alvorlig trafikkulykke der han kolliderte med en bil som kom over i hans felt, tilbake i 2011.

– Jeg tar på ingen måte lett på trafikkreglene. Historien jeg vitner om, er bare et eksempel på hvordan den Gud jeg tror på, er med oss, også når vi ikke engang har tid til å be, sier Hanvold.

Dagen-redaktør: Bringer Gud i vanry



Avisen Vårt Land har snakket med biskop emeritus, Tor B. Jørgensen, som er tidligere styreleder i foreningen «Nei til Frontkollisjoner»

Han synes Hanvold lager «ubehagelig lykketeologi av enkeltsituasjoner».

– Jeg er enig med ham at Gud gjør mer enn vi forstår og ber om. Mange kan oppleve små hendelser i hverdagen med undring og takknemlighet til Gud, og gjerne med litt humor – som jeg opplever denne bilhistorien.

– Det problematiske her er den åndelige bastantheten. Han ser på hendelsen som en bekreftelse på Guds vilje med ham der og da. Når du systematiserer hverdagslige hendelser på denne måten, blir det i en større sammenheng veldig ubehagelig, sier Jørgensen.

Avisredaktør i avisen Dagen, Tarjei Gilje, sier til VG at er skeptisk til denne typen vitnesbyrd.

– Gud blir stilt i vanry når vi snakker slik som Hanvold gjør her. Gud fortjener større respekt enn som så, sier han.