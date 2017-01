Familien får erstatning etter flaggstangulykke

Den Norske Kirke nektet å ta på seg ansvaret da Heidi Rusten Lohrmann (49) døde i flaggstangulykken ved Holmenkollen Kapell. Nå er familien likevel tilkjent erstatning fra Kirkens forsikringsselskap.

– Jeg er glad for den vurderingen. Nå får de etterlatte erstatning, samtidig som det er slått fast at vi ikke har gjort noe ulovlig. Det har vært viktig for oss, sier kirkeverge Robert Wright, og legger til:

– Hvis vi hadde påtatt oss ansvaret, så hadde økonomiansvaret også vært på vår side.

– POSITIVT: – «Objektivt ansvar» tolker jeg som at man kan ha et erstatningsansvar uten at man har gjort noen feil, sier kirkeverge i Oslo, Robert Wright. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Kirkevergen og Kirkelig fellesråd i Oslo har ansvar for vedlikehold og sikring av kirkebygningene i hovedstaden. I et intervju med VG+ før jul kom det frem at Heidis samboer Ketil Flagstad mente at de hadde sviktet både før og etter ulykken.

Les intervjuet her: Ett år etter julaften-tragedien.

I samme sak sa kirkeverge Robert Wright at de ikke hadde hatt noen mulighet til å oppdage at trestangen var råtten, og dermed ikke kunne påta seg ansvar for ulykken. Det er forsikringsselskapet Gjensidige enig i:

«Det var ikke tilstrekkelig grunn til at stangen trengte noe spesiell profesjonelt tilsyn. Å tillegge kirken handlingsalternativer her vil kun være i etterpåklokskapens skarpe lys.»

«Objektivt ansvar»



Likevel mener Gjensidige at det er grunnlag for såkalt «objektivt ansvar» i flaggstangsaken, og henviser til tidligere høyesterettsdommer, som «Mønepanne-dommen» fra 1972, der en 14 år gammel jente fikk erstatning etter å ha fått en taksten i hodet og endte med alvorlige hodeskader.

Hvor stor erstatningssum Heidi Rusten Lohrmanns familie vil få, er ikke avgjort ennå.

– Jeg er uansett fornøyd med at vi har fått en erkjennelse av ansvar. Nå kan vi endelig begynne å komme oss videre. Det har vært en belastning å vente så lenge, sier Ketil Flagstad. Sammen har de barna Mia (9) og Vetle (11). Heidi etterlot seg også sønnen Christopher (22) fra et tidligere forhold.

– Jeg opplever det som lite profesjonelt at kirken ikke umiddelbart tok kontakt med forsikringsselskapet sitt og kvalitetssikret de juridiske vurderingene før de ga oss avslag. Hadde dette vært gjort, kunne de konkludert mye tidligere med at de hadde et erstatningsansvar, helt uavhengig av om de selv mente de hadde gjort noe feil eller ikke, sier Flagstad.

Les også: – Kom for å høre barna synge

Var tilbake på julaften



Heidi Rusten Lohrmann ble juleaften i fjor drept av en flaggstang som blåste ned på henne ved Holmenkollen Kapell. Vi snakker med enkemannen Ketil Flagstad. Foto: Privat

Han har fått mange henvendelser etter VG-intervjuet, også fra fremmede.

– De fleste trodde at Kirken for lengst hadde påtatt seg ansvaret, og uttrykte overraskelse over at det ikke var tilfellet, sier han.

Sammen med Heidis mor, søster, nevø og de tre barna, var Ketil i Holmenkollen Kapell på julaften, ett år etter den tragiske ulykken. Datteren Mia sang i kirken sammen med koret sitt.

– Jeg var veldig spent på forhånd, men julaften gikk over all forventning. De hadde satt ut en lykt med blomster på stedet der flaggstangen sto, og presten mintes Heidi med noen ord. Det var veldig hyggelig.

Flagstad vil understreke at de har fått god oppfølging av presten Hanne Elstrøm, som både oppsøkte familien etter ulykken og kom hjem til dem denne julen.

– Etter VG-saken ble vi også kontaktet av ordfører Marianne Borgen, som ville uttrykke sin medfølelse. Hele familien fikk en flott mottakelse på hennes kontor, noe vi satte stor pris på, sier Ketil Flagstad.