Etterlyser forsangere etter «skamfullt dårlig» kirkesang i Åsnes

Det er ofte mange folk i Gjesåsen kirke, men dårlig med salmesang. Stemningen beskrives som «trykket».

– Vi må gjøre noe med den dårlige deltagelsen i salmesangen under gudstjenestene. Slik det er nå, er det på grensen til skamfullt dårlig, sier Ragnhild Graving (70) til Østlendingen, som først omtalte saken.

Graving har vært medlem i menighetsrådet i Gjesåsen i 16 år og forteller om en kirke der det har blitt ganske tyst den siste tiden.

– Vi har to flinke forsangere, men de er begge over 80 år, og vi kan ikke forlange at de alltid stiller opp. Vi er helt nødt til å få tak i flere forsangere, for det blir så trykket stemning når ingen synger, sier Graving når VG ringer.

Se video: Maria (26) rørte ektemannen til tårer på vei opp til alteret

– For høy toneart

Så langt har responsen vært laber for Graving og menighetsrådet. De har forsøkt å rekruttere gode sangstemmer fra det lokale Åsneskoret, men ikke lyktes.

– Jeg tror det har blitt sånn at hvis noe er ulønnet, så er det ingen som stiller opp, sier Graving, som selv gjerne skulle ha sunget av full hals om det ikke var for astmaen.

Graving forteller at sangene har blitt en stadig mindre del av gudstjenestene gjennom hennes tid i kirken.

– Er det mye folk i disse gudstjenestene?

– Det varierer etter hva som står på programmet. Ved bokutdelinger og dåpsgudstjenester er det bra oppslutning, mens vanlige søndagsgudstjenester er mindre populære.

Gir ikke opp

– Men hvorfor er det ingen som synger?

– Jeg vet faktisk ikke. Det var en som ringte meg tidligere i dag og fortalte at tonearten var så høy at han ikke klarte å henge med, men det gjelder nok ikke alle, sier hun.

Å gi opp er likevel ikke noe alternativ for menighetsrådet, og nå håper Graving at medieomtale skal redde stemningen i Gjesåsen kirke.

– Det er tydeligvis stor interesse for denne saken, så kanskje vi når ut til en fremtidig forsanger på denne måten, sier hun.

Sett denne? Diskuterer om Koranen kan leses i kirken