De har vært kjærester i 15 år. 18. februar får de endelig gifte seg i kirka. – Vi håper vi kan åpne dører for andre, sier John-Erik Vika (53) og Kjell-Jostein Andersson (47).

Da paret sendte ut bryllupsinvitasjoner i fjor, tok de ingen forbehold. Tid og sted var bestemt: 18. februar 2017, i Eidsvoll kirke.

De var smertelig klar over at det kunne bli et annet bryllup enn de hadde drømt om. Frem til nå har homofile par som ønsker kirkelig vielse måttet inngå ekteskap hos sorenskriveren, og deretter få velsignelse av en prest. Men mandag ble siste hinder fjernet da Kirkemøtet gikk inn for en ny liturgi som kan brukes i vielse av alle par, uansett kjønn. Dermed står kirkedøra vid åpen for Vika og Andersson.

– Det er en gledens dag. Helt fantastisk. Samtidig er det trist å tenke på alle som har kjempet for dette, men som ikke får oppleve denne dagen, sier John-Erik Vika, som også er ordfører i Eidsvoll kommune.

– Det er først nå vi står fullstendig på linje med alle andre som vil ha kirken som en del av sitt ekteskap, sier Kjell-Jostein Andersson, hotellsjef på Scandic Oslo Airport og ordførerens kommende ektemann.

Ikke bitter

Ventetiden har vært lang, men Andersson avviser at gleden over Kirkemøtets avgjørelse har en vond bismak.

– Det er bare vakkert at vi endelig kan gifte oss, men det er klart det hadde vært verre hvis bare én av oss satt her i dag. Vi er hundre år tilsammen. Det at vi har måttet vente så lenge har gjort at vi har mistet folk rundt oss som vi gjerne skulle hatt der på den store dagen, sier han.

Vika håper at de kan åpne dører for andre ved å være blant de aller første homofile parene som gifter seg i en norsk kirke.

– Jeg var selv godt voksen da jeg sto frem som homofil. Jeg har brukt lang tid, det har vært en modningsprosess. Jeg tror ting ville vært lettere for meg dersom denne endringen kom for 30 år siden, sier han.

Datoen for bryllupet ble satt i fjor. 18. februar var en dag som passet for både kirken, biskopen, familiene og paret selv.

– Det var ikke viktig for oss å være først ut, vi ville giftet oss den dagen uansett. Men når den nye liturgien nå er på plass, synes vi det er flott å kunne åpne en dør i grunnlovsbygda Eidsvoll, tusen år etter at den første kirka i Eidsvoll ble bygd, sier han.

Les også: Homofile hyller ny liturgi

– Utmattende prosess

To dager før Grunnlovsforsamlingen gikk løs på hovedforhandlingene om Grunnloven i 1814, møttes de i nettopp Eidsvoll kirke. Det gjør følelsene knyttet til bryllupet ekstra sterke, forteller Vika.

– Det ligger noe tungt symbolsk i det, ja. Vi er ikke dypt religiøse noen av oss, men vi ønsker å vise frem en folkekirke som er åpen for alle. Som ikke definerer hva som er «riktig» kjærlighet. Det handler om å våge å være seg selv, forstå at vi ikke er skapt likt og ha de samme rettighetene – uansett hvem man elsker.

Han forteller at tiden frem til mandagens avgjørelse har vært slitsom.

– Det har vært en ganske utmattende prosess, spesielt det siste året. Men vi har hatt et sterkt håp, og innerst inne trodd at det kom til å løse seg, sier Vika.

Både han og Andersson trekker frem støtten fra biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme som spesielt viktig. Det er Sommerfeldt som skal vie paret.

– Han har vært en viktig pådriver og en enorm støtte for oss. Det samme har prost Marta Botne, sier Andersson.

Sier opp i protest

Samme dag som den nye liturgien ble vedtatt, opplyste sogneprest Helge Standal i Sykkylven at han vil si opp i protest. Også et av Kirkemøtets medlemmer, Øivind Benestad, har varslet at han vil melde seg ut av Den norske kirke som følge av vedtaket.

John-Erik Vika og Kjell-Jostein Andersson synes det er trist at noen reagerer med utmeldelse fordi lesbiske og homofile nå får mulighet til å gifte seg.

– Jeg tror vi står sterkere sammen, uansett om vi er enige eller uenige. Og diskusjonene innad i kirken blir bedre hvis de som er uenige i beslutningen fortsatt er med, sier Vika.

– Det er ikke meningen at den nye liturgien skal presse folk ut. Tvert imot – den skal jo få flere inn, bidra til en mer inkluderende kirke, legger han til.

Kjell-Jostein Andersson er ikke i tvil om at deler av Kirken har vært med på å stigmatisere homofile.

– Men nå håper jeg at vi kan legge det bak oss, og at vi er ferdige med den type holdninger en gang for alle. Jeg har aldri tenkt på oss som to homofile menn, bare to menn som vil leve sammen, sier Andersson, som også har forståelse for at noen trenger tid til å fordøye endringen.

– Jeg synes de som er imot Kirkemøtets beslutning skal ta seg en tur i kirken for å se med egne øyne at en likekjønnet vielse er like vakker som en hvilken som helst annen vielse.

Les også: Vil ikke vie homofile – trekker seg som prest

TOK SJANSEN: Paret inviterte til kirkebryllup før de visste om Kirkemøtet kom til å vedta ny liturgi. – Vi kjenner på lettelsen i dag, erkjenner de. Foto: Frode Hansen , VG

– Må kunne se hverandre i øynene

John-Erik Vika mener det er uproblematisk at prester kan reservere seg mot å vie homofile.

– Det er helt fint at man kan det. Men jeg tror det er viktig å gi dette litt modningstid. Vi må være tålmodige og la de som er skeptiske få tid til å ta endringen inn, sier han.

– Samtidig må vi kunne se hverandre i øynene og si «okei, vi er uenige». Det er dumt hvis folk melder seg ut istedenfor å bidra til gode diskusjoner innad i Kirken.

Selv vurderte paret aldri å melde seg ut av Den norske kirke i protest mot motstanden mot likekjønnet ekteskap.

– For meg var det et poeng å ikke melde meg ut, sier Vika.

Andersson håper at de som har meldt seg ut fordi kirken ikke har villet vie homofile, nå melder seg inn igjen.

– Det vil være en fin måte å hylle dagens avgjørelse på, sier han.

Les også: Kirkerådets leder rørt etter vedtaket