Advokat i retten: – Ikke noe i de ti bud om at prester ikke kan lyve

I jobbsøknaden fortalte presten at han hadde førerkort. Da løgnen ble avslørt, mistet han jobben.

Nå har han gått til sak mot staten for å få jobben sin tilbake. Da den var oppe for Oslo tingrett denne uken, ble det bibelske dimensjoner over prosedyrene, skriver Romerikes Blad.

Å lyve om nødvendige kvalifikasjoner for en stilling og å bryte sentrale bestemmelser i vegtrafikkloven er uakseptabel opptreden fra en prest, hevder Regjeringsadvokaten.

– Du skal ikke tale usant om din neste, står det i budene, men det står ikke noe som helst om at prestene ikke skal lyve, svarte prestens advokat Morten Grønvigh i retten, ifølge avisen.

Overfor VG utdyper forsvareren at Regjeringsadvokaten gjorde et stort poeng ut av at mannen hadde løyet, og at dette ikke gjorde at han hadde den nødvendige tillit som stillingen krever.

– Da måtte jeg også gå inn i det teologiske. De ti bud handler om å ikke lyve om sin neste, altså at man ikke skal forklare seg falskt for å ta det over i jussen. De sier ikke at man ikke kan fortelle noe usant om seg selv, sier Grønvigh.

– Det sentrale er at også prester kan gjøre feil, og at det må være rom for tilgivelse. Både fagforeningen og jeg mener det er en urimelig reaksjon å ta fra presten jobb og krage for det som har skjedd. Blir avskjeden stående vil min klient i utgangspunktet miste retten til å jobbe som prest for alltid, legger han til.

Han mener Regjeringsadvokaten bruker gamle rettskilder som ikke lenger er relevante for hva slags livsførsel som kreves av prester.

– Man må legge til grunn et mer moderne syn på hva en prest er og skal være, det har skjedd ting der de siste 40 årene, sier advokaten.

Det er ventet dom i saken om to uker.