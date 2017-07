Den norske diplomaten kjøpte BMW til 1,2 millioner – fikk ikke ambassadør-jobb

Diplomaten gjorde et ureglementert innkjøp av en BMW til 1,2 millioner og en Toyota til over 800.000 kroner. Det kostet ham ambassadør-jobben han var innstilt til.

Kjøpene ble gjort i 2016, da mannen jobbet i Utenriksdepartementet og ble sendt på et seks måneders vikariat i en ledende diplomatstilling ved en av Norges ambassader.

Utenriksdepartementet har ikke mistanke om økonomiske misligheter i saken.

Det var 29. desember 2016 at en koffert fylt med to millioner kroner ble overrakt fra den norske ambassaden til bilforhandlerne i landet. Pengene var en forhåndsutbetaling for biler kjøpt til ambassaden – en BMW til 1,2 millioner kroner, og en Toyota til 816.000 kroner.

At ambassaden kjøper kontant i landet, er ikke uvanlig. Ambassaden har ikke bankkonto i landet og handler i hovedsak med kontanter. Det spesielle er at innkjøpene av de kostbare bilene ikke var klarert med Utenriksdepartementet på forhånd.

Erkjente forholdene

– Jeg kan bekrefte at en av våre ansatte, som vikarierte i en lederstilling ved en utenriksstasjon, har gjort større innkjøp uten klarering, sier Frode Overland Andersen, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet.

– Vedkommende har selv erkjent og beklaget saken og har fått en skriftlig tilrettevisning av arbeidsgiver, sier han.

BEKREFTER: Kommunikajonsdirektør i Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet.

Dokumenter fra UDs seksjon for økonomi og virksomhetsstyring, som VG har fått innsyn i, viser at den norske ambassaden i landets virksomhetsplan bare hadde bedt om kjøp av én bil, til «et betydelig mindre beløp».

Dette var før diplomaten ble sendt dit til vikarstillingen.

Tredjedel av budsjettet

Vikariatet løp fra november 2016 til mai 2017. Etter årsskiftet ble UD oppmerksomme på at det hadde blitt gjort en rekke kjøp helt på tampen av året.

En tredjedel av totalbudsjettet på 13,6 millioner kroner ble brukt etter at diplomaten fikk stillingen.

Mannen hadde på dette tidspunktet søkt på en ambassadørstilling i et annet land, og ble senere innstilt til jobben. Innstillingen ble trukket da innkjøpene han foretok i 2016 ble kjent.

– Jeg kan bekrefte at vedkommende hadde søkt på ambassadørstillingen, men at han på grunn av denne saken ikke lenger ble vurdert som en aktuell kandidat, sier Andersen.

Gitar, grill og bil

Bilene var det desidert dyreste innkjøpet mannen foretok, men handlelisten var mye lengre. 29. mars i år kom et internnotat med UDs gjennomgang av bokføringen ved ambassaden.

Diplomaten hadde i løpet november og desember 2016 kjøpt følgende:

• To kostbare biler stikk i strid med økonomiregelverket for tjenestebiler, som krever at godkjenning hentes i forveien og at det skal innhentes tilbud fra tre ulike leverandører, hvorav det beste velges.

Innkjøpene ble vurdert som «klare brudd på økonomiregelverket» av Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring, ifølge notatet.

Seksjonen var også kritisk til at to millioner kroner ble utbetalt til leverandøren før bilene ble mottatt. «Dette utgjør en betydelig risiko og det bør vurderes om det her er utvist godt skjønn», heter det i notatet.

• Mannen kjøpte inventar til 1,1 millioner kroner, deriblant kunst og møbler til ambassadens faste ambassadørbolig til over en halv million kroner.

• «Innkjøp av grill med tilbehør til residensen 43.534 kroner – kjøpt i Norge. Det antas at det tilkommer fraktutgifter (...)», står det i notatet.

• «Innkjøp av tre kontinentalsenger kjøpt i Norge og sannsynligvis fraktet – kostnaden er 33.792 NOK.»

• Innkjøp av høyttalere/mikrofon/anlegg til nærmere 40.000 kroner, samt kjøp av en gitar til 5600 kroner.

Ikke personlig fordel



Både kjøp av bilene og kjøp av kunst til residensen er klare brudd på UDs økonomiske regelverk, ifølge UD.

I tillegg viste Økonomiseksjonen til UDs etikkplakat som sier at man skal forvalte fellesskapets ressurser på en god måte. Deres vurdering var at de øvrige kjøpene måtte ettergås grundig.

– Saken dreier seg om et klart brudd på vårt interne regelverk, men det foreligger ikke mistanke om økonomiske misligheter slik saken står i dag, sier kommunikasjonssjefen i UD.

Som et resultat av brudd på reglementet har mannen fått en skriftlig tilrettevisning fra arbeidsgiveren. Dette er en form for skriftlig advarsel. I tillegg må han betale tilbake pengene.

– Fra arbeidsgivers side vil det bli fremmet et krav om dekning av de utgiftene som urettmessig er påført staten. Ettersom utgiftene ikke er endelig fastsatt, er det for tidlig å si hvor stort kravet vil bli, sier Andersen.

Han legger til at det ikke er grunnlag for ytterligere tiltak.

«Har tatt lærdom»

VG har gjentatte ganger tatt kontakt med mannen for uttalelse i saken, og tilbudt ham å få lest opp hele artikkelen før publisering. Han har takket nei til tilbudet. Han har heller ikke ønsket å snakke med VG, men har henvist til UD.

I en e-post sendt 12. juni til personalavdelingen i UD, skriver han følgende som svar på den skriftlige tilrettevisningen:

«Siste avsnittet i vedlegget om at jeg har tatt ordentlig lærdom av dette er så til de grader riktig».

Mannen en nå plassert i en midlertidig rådgiverstilling i UD i inntil ett år. Han beholder den samme lønnen som han hadde da han ble sendt til ambassaden.