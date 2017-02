Den katolske kirken stoppet omstridt foredragsholder

I oktober holdt polske Leszek Zebrowski foredrag i lokalene til de katolske menighetene i Stavanger og Drammen. Nå er han utestengt fra kirkens lokaler - men avviser selv at han er nasjonalist.

Den omstridte polske økonomen har annonsert flere møter i norske katolske menigheteslokaler, men disse blir nå avlyst.

– Det som skjedde i Stavanger og Drammen i oktober var en feilvurdering. Noen i et polsk miljø hadde fått leie lokale i strid med reglene. Våre lokaler skal brukes til kirkelige formål, eventuelt kulturelle eller sosiale arrangementer. Politiske eller rasistiske forsamlinger får ikke leie hos oss, det er formål i strid med kirkens lære, sier kommunikasjonssjef i Oslo Katolske bispedømme, Hans Rossiné, til VG.

Ifølge Rossiné skulle Zebrowski også ha holdt et møte i Bergen i november.

– Der gjorde menighetskontoret en bakgrunnssjekk og vurderte at de ikke ville leie ut til ham fordi han står for holdninger med høyreekstreme utfall. I Oslo gjorde menigheten en vurdering i helgen, og kom til at den ikke ønsker den type foredragsholdere i sine lokaler, sier Rossiné.

Skjerpede retningslinjer



Som en følge av dette har den katolske biskopen, Bernt Eidsvig, sendt ut innskjerpede retningslinjer for aktiviteter i regi av Den katolske kirken.

– Vi skal selvsagt ikke låne ut eller leie ut til noen med antisemittistiske, rasistiske eller uaksptable holdninger. Vi skal i utgangspunktet ikke ha politisk aktivitet i våre lokaler, sier Rossiné.

Selv hevder Zebrowski overfor VG at han hverken er nasjonalist eller antisemitt.

– Jeg deler ikke mennesker inn i jøder og «ikke-jøder.» Den eneste sorteringen jeg gjør er i gode og dårlige, sannferdig og hyklere. Den rasemessige bakgrunnen har ingen betydning her, skriver han i en e-post.

Han sier også at han ikke kjente til at noen av forelesningene hans i Norge er kansellert.

– Såvidt jeg vet var det ikke planlagt noen forelesning i Bergen i november i fjor. Jeg har ingen koblinger til den katolske kirken i Norge. Alle mine besøk er etter invitasjoner.

Planlagte protester



19. februar var det imidlertid annonsert et møte med Leszek Zebrowski i kirkens bibliotek i Oslo.

En av dem som reagerte på det planlagte møtet, var norskpolske Leiv Igor Devold, som gjennom Komiteen for forsvar av demokrati i Polen har engasjert seg for å stoppe Zebrowski i Norge.

– Zebrowski er en slags ideolog for det ytterliggående høyre i Polen. Han holder foredrag hvor han fortolker historien på sin måte, sier Devold.

Han viser til at foredragene hans blant annet er omtalt på den nasjonalistiske nettsiden nacjonalista.pl.

– Han holder også foredrag i regi av den fascistiske organisasjonen Oboz Narodowo Radykalny (ONR). Vi er veldig glade for at kirken nå har valgt å trekke seg fra dette. Vi så på krysningen mellom høyreekstreme og kirken som svært uheldig, sier han.

Ifølge Devold ville det blitt protester i Oslo dersom Leszek Zebrowskis foredrag i februar hadde gått som planlagt.

Også Ervin Kohn, som er forstander i det Mossaiske trossamfunn og nestleder i Antirasistisk senter, har anmodet den katolske kirken om å stoppe Zebrowski.

– Zebrowski er en kjent rasist og antisemitt. Han har forklart at det er jødene står bak Polens problemer, sier Kohn.

Takket den polske presten

Foredraget Leszek Zebrowski holdt i Stavanger den 8. oktober ble omtalt på en facebookgruppe for polske nasjonalister i Norge, Nardowcy RP Norwegia.

På denne siden ble det rettet en spesiell takk til en polsk prest i den katolske menigheten i Stavanger. 100 personer som oppgitt som møtende.

– Det er trist at så mange møtte opp. Håper at tilhørerne ikke visste hva de gikk til. De aller fleste polakker i Norge tar avstand fra dette. Med den skremmende utviklingen vi ser i Europa og USA nå, er det viktig å engasjere seg og si at dette ikke er greit, sier Leiv Igor Devold fra Komiteen for Forsvaret av demokrati i Polen.

Deler av møtet i Stavanger den 8. oktober ble filmet og lagt ut på Youtube.

– Der fremsetter Zebrowski blant annet sine påstander om at «jødekommunistene» for en stor del har kontrollert makten i Polen de siste 25 årene etter murens fall. Det er retorikk vi kjenner igjen fra ytterliggående høyre.

Zebrowski har lenge vært tilknyttet høyreradikale miljøer i Polen. Siden 2013 har han ifølge Wikipedia-siden som han selv lenker til på sin åpne facebookprofil, vært rådgiver for det polske nasjonalistiske partiet Ruch Narodowy.

– Partiet Ruch Narodowy har blant annet arrangert seminarer sammen med det høyreekstreme partiet Jobbik fra Ungarn og nynazistiske Forza Nouva fra Italia, forteller Devold.

– Misbruk av tillit



Sogneprest Sigurd Markussen i den katolske kirken i Stavanger kjente ikke til saken før forstander Ervin Kohn i det Mossaiske trosamfunnet tok kontakt i forrige uke.

– Dette er misbruk av våre lokaler og misbruk av min tillitt. Det er helt uaktuelt at Zebrowski skal ha noe møte hos oss, sier Markussen til VG.

Møtet som er annonseret i februar skulle foregå i menighetssalen, som ofte blir brukt til arrangementer i regi av de nasjonale gruppene.

– Alle våre nasjonale grupper har samlinger. Det kan være dansegrupper, kikegrupper, foreldregrupper, ting som angår menigheten. Når lederne for de nasjonale gruppene inviterer til sammenkomster booker de lokalet gjennom menighetssekretæren. Det er fire – fem arrangementer hver dag, og det er umulig for meg å etterprøve alt, sier sognepresten.

Hvis eksterne skal leie lokaler, skal det imidlertid gå igjennom ham. Og Markussen sier at han aldri har hørt om Leszek Zebrowski tidligere. Han må derfor ha kommet inn i kirkens lokaler via den nasjonale gruppen.

– Dette har gått under min radar, siden det internt bare har vært annonsert som et polsk møte. Dette er misbruk av min tillit.

– Hva vil du gjøre med det?

– Det skal jeg ta opp internt, og ikke via VG, sier sogneprest Sigurd Markussen.

Den polske presten i Stavanger har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser på e-post eller telefon.