Den katolske kirke i Norge synes det er trist at en av pavens nærmeste rådgivere er siktet for seksuelle overgrep.

– Når australsk politi sikter en kardinal, er det alvorlig. Vi har tillit til at politiet gjør en god jobb i etterforskningen. Dette tas på fullt alvor i kirken, sier kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedømme, Hans Rossiné.

Han forteller at Den katolske kirke i Norge har blitt informert av Vatikanet om overgrepssaken mot kardinal George Pell.

TOK KONTAKT: Hans Rossiné er kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedømme. Han forteller at Vatikanet har informert kirken om situasjonen om kardinal Pell. Foto: Oslo katolske bispedømme

Pell, som er pavens øverste økonomiske rådgiver og kirkens leder i Australia ble natt til torsdag siktet for overgrep av australsk politi.

Kardinalens svar på tiltale: – Jeg er uskyldig, anklagene mot meg er falske

– Beklagelig at det skjer

Etter en at flere tusen tilfeller av seksuelle overgrep mot barn har blitt meldt inn til Vatikanet, har paven sparket flere hundre prester.

Rossiné forteller at hele den katolske kirken har tatt tak i denne problemstillingen de siste årene.

– Det er også alvorlig og beklagelig at dette skjer etter at det har blitt gjort et stort arbeid for å forhindre slike saker. Kirken har hatt strenge retningslinjer og et apparat for å behandle slike situasjoner.

– Ikke bra for omdømmet

Han sier at han er klar over hva nok en slik sak har å si for kirken:

– I forhold til omdømmet vårt er det klart at denne type saker ikke er bra. Vi tar dette på alvor, og fortsetter det arbeidet vi har begynt på. Vatikanet har en egen kommisjon som jobber med dette.

Den 76 år gamle kardinalen er rangert som nummer tre i Vatikanet, og er med det den høyest rangerte ansatte som har blitt siktet for seksuelle overgrep.

«Finansminister» i Vatikanet

Ifølge Sydney Morning Herald inkluderer siktelsen tre overgrep av «svært alvorlig grad», deriblant en voldtekt som strekker seg 20 år tilbake i tid.

Rossiné forteller at kardinalen tidligere har blitt frikjent fra lignende påstander, og at han har et svært godt rykte på seg i den katolske kirke.

– Jeg vet ikke om det er noen i vår norske kirke som har vært i direkte kontakt med kardinal Pell. Han går for å være en faglig sterk kardinal. Han er prefekt, som er en lignende finansminister i Vatikanet, og har godt ord på seg i Vatikanet, sier han.