Den israelske ambassaden fordømmer Israel-boikott

Den israelske ambassaden i Norge fordømmer på det sterkeste LOs vedtak om internasjonal boikott av Israel.

«Denne umoralske resolusjonen gjenspeiler dypt rotfestede, partiske, diskriminerende og dobbeltmoralske holdninger mot den jødiske staten. Det ser ut til å være en Israel-besettelse innen fagforbund, særlig LO», skriver ambassadør Raphael Schutz i en uttalelse til VG.

Reaksjonen kommer etter at LO fredag formiddag gikk inn for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel. Det var 193 som stemte for, mens 117 mot under LO-kongressen.

«Israels verste fiender»

Schultz påpeker at det å arbeide for en total boikott av den israelske staten vil utelukkende bidra til, og ytterligere øke, mistilliten og spenningen.

«Det vil føre oss videre bort fra en fredelig løsning», skriver ambassadøren.

Samtidig mener han at resolusjonen i praksis er en avvisning av det jødiske folkets rett til selvbestemmelse over sin egen stat.

Kommentar: For Norge er forholdet til Israel avgjørende.

«Å godta kravet om hjemvendelse for millioner av palestinske flyktninger og deres etterkommere, ikke til den palestinske staten, men til Israel, betyr i praksis en oppløsning av den jødiske staten», uttaler han, og legger til:

«LO river ned sikkerhetsbarrieren som har reddet mange israelske liv. Med sitt vedtak har LO stilt seg side ved side med «Israels verste fiender»».

Brende beklager



Uteriksminister Børge Brende er heller ikke positiv til LOs vedtak.

– Regjeringen støtter ikke boikott av Israel. Jeg beklager LOs nye linje i dette spørsmålet. Dette er ikke veien å gå for å bidra til å løse den fastlåste konflikten mellom israelere og palestinere, sier Brende i en uttalelse til NTB.

Han understreker at boikott skaper avstand, og at regjeringen tror mer på dialog og samarbeid for å skape tillit.

– Norge har nære, langvarige og vennskapelige forbindelser med både israelere og palestinere og ønsker et bredt politisk, kulturelt og økonomisk samarbeid med begge parer, sier Brende.

LO-leder advarte mot vedtaket



Flertallet i redaksjonskomiteen i LO, med den ferske lederen Hans Christian Gabrielsen i spissen, ønsket ikke å gå så lagt som en full boikott. Komiteen foreslo heller å boikotte varer fra israelske bosetninger og industrisoner på Vestbredden.

Fra talerstolen advarte Gabrielsen om at vedtaket kunne føre til at LO-ansatte nektes innreise til Israel, og viste til at Israels nasjonalforsamling, Knesset, har innført en lov om at personer som jobber for boikott kan nektesinnpass i landet.