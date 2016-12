Taxiforbundet til frontalangrep på Uber

Norges Taxiforbund anmelder både Uber Norge og toppsjefene i selskapet til politiet for «kriminell virksomhet».

Norges Taxiforbund har utformet og levert anmeldelse mot Uber til Oslo politidistrikt.

– Uber organiserer opp mot tusen piratdrosjer som frakter personer uten lovpålagt tillatelse fra norske myndigheter. Det er grunn til å tro at Uber medvirker og tilrettelegger for kriminell virksomhet, og vi håper politiet kan etterforske dette, fremholder styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund i en pressemelding.

Følger opp sjåfør-anmeldelsen



Det betyr at de følger opp sin anmeldelse i forrige uke, da de gikk løs på sjåførene:

De anmeldte 105 navngitte Uber-sjåfører, etter at de selv hadde tatt Uber pop-biler for å identifisere enkeltsjåfører.

Nå er det sjefene og Uber-selskapene forbundet anmelder.

– Vi var nødt til å også anmelde selskapet Uber. Dette er et internasjonalt Bermuda-milliardkonsern som også grovt utnytter privatpersoner som lokkes til å kjøre pirattaxi for luselønn og høy risiko, fremholder styreleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

I anmeldelsen heter det at «Politiet bør også vurdere etterforskning og tiltale mot styremedlemmer i de forskjellige selskapene, herunder blant andre Carl Edvard Endresen og Simon John Breakwell».

Endresen er Uber-sjef for Norge og Danmark, mens Breakwell er kontaktperson for Uber Norway AS.

Pressekontakt Bodil Siden i Uber ønsker bare å gi en kort kommentar.

– Hvis det er slik at politiet vil forfølge denne anmeldelsen, vil vi selvsagt som alltid stille opp og samarbeide med politiet.

Disse er anmeldt

Følgende selskaper er anmeldt:

Uber Norway AS, et driftselskap for Uber-konsernets administrative virksomhet i Norge.

Uber B.V. Ubers hovedkontor i Nederland.

Uber International C.V. Dette er Ubers skatteparadisselskap registret på Bermuda. Opp mot 19 prosent av Ubersystemets omsetning ender der, mener Taxiforbundet.

Uber Technologies. California-selskap som utvikler, markedsfører og drifter mobilappen Uber som formidler kjøreoppdrag.

