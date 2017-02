LO vurderte å trekke seg fra utvalget om delingsøkonomi

Trude Tinnlund, LOs representant i delingsøkonomiutvalget, vurderte å trekke seg fra hele greia.

– Det var tider hvor jeg vurderte å trekke meg. Jeg følte at dette lignet litt på et bestillingsverk. Drosjemarkedet får mest oppmerksomhet i dag og her var det tydelig viktigst å komme med tiltak for å deregulere og fjerne lovverk slik at man kan gjøre noe ulovlig lovlig, sier hun til VG.

NOU-en om delingsøkonomi ble lagt fram i dag.

Tinnlund mener drosjenæringen er en del av kollektivtilbudet og at det også bør være det i fremtiden.

– Vi må ha en beredskap over hele dette langstrakte landet. I mange utkantstrøk er det ikke lett å skaffe drosje. Hvis man avskaffer løyve- og driveplikt må man forholde seg til at det finnes en sjåfør som har lyst til å kjøre deg og er påkoblet akkurat når vannet går. Vi kan ikke belage oss på det, sier LO-sekretæren.

– Frie hender

Men Tommy Staahl Gabrielsen, som har ledet delingsøkonomiutvalget, mener de hadde frie hender.

– Vi fikk beskjed om å uttale oss om markeder der delingsøkonomi er spesielt fremtredende og da pekte persontransportmarkedet og overnattingsmarkedet seg ut, sier Gabrielsen, som er professor ved institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen, til VG.

– Dette var ikke bestemt på forhånd, men noe utvalget bestemte i løpet av prosessen. Vi har hatt et mandat å forholde oss til, men når det gjaldt hvilke markeder vi skulle begynne med, har vi hatt fullstendig frie hender, utdyper han.

Utvalget foreslår at delingsplattformene, som f.eks. Airbnb, får rapporteringsplikt til skattemyndighetene.

– Det er ett av våre viktigste forslag. Vi ønsker en beskatning av tjenester og utleie, men det er opp til skattemyndighetene og Stortinget å avgjøre hvordan skattene konkret skal utformes, sier Gabrielsen.

LO kritisk

Tinnlund mener at rapporten i beste fall er naiv siden den etter hennes mening ikke går langt nok i å vurdere konsekvensene av delingsøkonomien på arbeidsmarkedet.

– Hvis dette får stor utbredelse fraskriver man seg arbeidsgiveransvaret, skatter og avgifter. Aktørene i delingsøkonomien blir ansett som selvstendige kontraktører og ansvarlige for å rapportere sin egen inntekt. Driverne av plattformene hvor dette foregår hevder at de ikke er arbeidsgiver og de betaler heller ikke arbeidsgiveravgift men skyver alt ansvaret over på aktørene i delingsøkonomien. Disse sitter igjen med profitten når både moms, arbeidsgiveravgift og skatt på arbeid er borte, sier Tinnlund.

– Er dette en delingsøkonomi eller slippe-skatt økonomi?

– Det er like mye deling i delingsøkonomi som det er italiener i italiensk salat. Dette øker inntjeningen ved å dumpe lønns- og arbeidsvilkår, sier Tinnlund.

Finansdepartementet ønsker ikke å kommentere Tinnlunds oppfatning at dette ligner på et bestillingsverk og henviser til delingsøkonomiutvalget.