Delingsutvalget: Foreslår å fjerne løyveplikten for drosjene

Mandag leverer delingsøkonomiutvalget sin rapport til finansminister Siv Jensen, der de vurderer hvordan effekten av delingsøkonomien i Norge er.

VG kjenner til at utvalget blant annet foreslår at løyveplikten i drosjemarkedet fjernes.

Det betyr at Uber kan bli en legitim operatør i på det norske markedet.

– Det blir sosial dumping det. Da blir det så mange førere at ingen kan leve av det, sier leder i Norges taxiforbund, Øystein Trevland.

I tillegg foreslår utvalget å øke skattleggingen av korttidsutleie av egen bolig, noe som blant annet vil gjøre det dyrere for de som leier ut boligene sine gjennom Airbnb.

Ifølge VGs opplysninger står det i rapporten at delingsøkonomien gir positive muligheter for norsk økonomi, men at det er viktig å rette opp i ubegrunnede skjevheter – og at deltagerne burde betale skatt på lik linje med andre.

Sjefen for Uber i Norge: – Vi er veldig spente

TAXINÆRINGEN: Øystein Trevland (55) i Norges Taxiforbund sier til VG at han ikke tror forslaget vil gå igjennom. Foto: Privat

– Jeg trodde delingsøkonomiutvalget skulle jobbe med delingsøkonomi og ikke løyveplikt. Det er det samferdelsedepartementet som skal ta seg av, sier Trevland.

Han mener at loven er forankret i regjeringen og henviser til at departementet i fjor fastslo at løyveplikten skulle bestå.

– Hvordan vil det påvirke drosjenæringen hvis utvalget får igjennom forslaget?



– Det er verst for det norske samfunnet, da mister distrikts-Norge rett på døgnåpen kollektivtransport som er grunnlaget for at løyveplikten skal bestå.

Foreslår en rekke tiltak



Utvalget foreslår i tillegg flere tiltak, som blant annet:



• Informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien



• Styrket dialog og meklingstilbud på forbrukerområdet



• Rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer



• I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester.