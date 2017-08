Thon-sjef overvåket ansatt på Facebook og delte bilder

En kvinne i 30-årene opplevde at sjefen delte bilder hun hadde lagt ut på Facebook med andre ansatte. – Skal ikke skje, sier Olav Thon Gruppen.

Søndag skrev VG om 28 år gamle Jannicke Hansen fra Fosnavåg i Møre og Romsdal som opplevde å bli overvåket av arbeidsgiver ved Thon hotell Fosnavåg gjennom videokamera på arbeidsplassen.

Både Datatilsynet og Fellesforbundet reagerte på saken, og rettet krass kritikk mot ledelsen ved Thon-hotellet. Hansen er nå sykmeldt og vurderer å anmelde forholdet.

VG har vært i kontakt med flere tidligere ansatte ved samme hotell.

Blant dem er en kvinne i begynnelsen av 30-årene. Hun opplevde at ledelsen delte bilder hun hadde lagt ut på Facebook, i tiden hun var sykmeldt, med andre ansatte.

Sjefen delte bilder



Kvinnen, som ble tillitsvalgt i Fellesforbundet i mars 2015, opplevde at arbeidsmiljøet utviklet seg i en dårlig retning. Grunnet smerter i ryggen og armene ble hun sykmeldt i to uker.

I denne perioden la hun ut et bilde av seg selv og datteren sin på Facebook, hvor hun skrev at det var godt for barnet å få hvile etter en tur.

– Hotelldirektøren sendte bildet til en tidligere kollega av meg og stilte spørsmål ved hvorfor jeg la ut slikt da jeg var sykmeldt. Som om han lurte på om jeg drev og gikk turer i skogen, sier hun.

Kollegaen bekrefter hendelsen overfor VG. Det sto ingenting i bildeteksten om at kvinnen selv hadde deltatt på turen.

En lignende episode skjedde i noen måneder senere, i forbindelse med 17. mai.

Alle servitører hadde fått beskjed om at de ikke fikk ta fri på nasjonaldagen grunnet stor pågang. Kvinnen ble sykmeldt den 12. mai. 19. mai ble hun kalt inn til et møte med tre personer fra hotelledelsen.

– Har aldri følt meg så liten



– Jeg har aldri følt meg så liten. Hotelldirektøren fortalte meg at de ville bestride sykmeldingen, fordi han mente jeg hadde deltatt i aktiviteter jeg ikke burde deltatt i da jeg var syk. Jeg spurte hva han mente, men det svarte han ikke på. Jeg hadde ikke sett ham i perioden. Når skulle han sett hva jeg drev med? spør kvinnen.

Kvinnen fant ut at sjefen hadde funnet et bilde av henne tatt på 17. mai som sjefen hadde delt med en annen kollega mens hun selv var sykmeldt. Kollegaen bekrefter at han fikk tilsendt bildet fra hotellsjefen.

FØLTE SEG OVERVÅKET PÅ JOBB: Kvinnen i begynnelsen av 30-årene, som jobbet som servitør ved Thon Hotel i Fosnavåg mellom 2014 og 2016, forteller at hun følte at ledelsen fulgte nøye med de ansatte på jobb. – De kunne stå på kjøkkenet når det var store selskaper og arrangementer. Du kunne ikke gjøre noen feil, forteller hun. Foto: Odin Jæger , VG

Ledelsen ved hotellet skrev i et brev til NAV at de «bestrider sykemeldingen på det grunnlag at vi mener hun har en annen agenda enn sykdomsbildet som er forespeilet». Videre skrev de blant annet: «Den ansatte har tatt del i aktiviteter hun ikke burde vært med på grunn av sykemeldingen».

Hvilke aktiviteter det henvises til, er ikke klart. NAV fastslo at kvinnen hadde krav på sykepenger.

– Det var ganske godt å få den bekreftelsen, men samtidig var det veldig tungt å skulle gå tilbake igjen på jobb etterpå, forteller hun.

I dag er hun sykmeldt.

Thon-gruppen ønsker ikke å kommentere den spesifikke saken, men HR-direktør i Olav Thon Gruppen, Geir Thorvaldsen, understreker at overvåkning gjennom sosiale medier ikke er akseptert i bedriften.

– Ledelsen skal ikke aktivt benytte seg av sosiale medier for å søke informasjon om sine medarbeidere som er fraværende, skriver han i en e-post til VG.

LO: – Økende problem

Landsorganisasjonen i Norge (LO) ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, men forteller at sosiale medier på arbeidsplassen utgjør et økende problem.

– De fleste slike saker, enten de involverer bruk av sosiale medier eller ikke, håndteres av de tillitsvalgte ute på den enkelte arbeidsplass eller av forbundene. Vi har derfor ikke noen statistikk som sier noe om omfanget. Men vi hører også at dette er et økende problem i arbeidslivet, skriver førstesekretær i LO, Julie Lødrup, i en e-post til VG.

Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet, forteller at den raske utviklingen innen sosiale medier gjør forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager ekstra skjørt.

– Du kan trygt si at utviklingen har gått i en rasende fart. Når den daglige lederen sitter og følger sine ansatte på sosiale medier, er det utfordrende. Jeg tror vi er inne i en overgangsfase hvor nye regler for slike tilfeller må fastsettes, sier han til VG.

