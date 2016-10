Regjeringens hjemmesider påvirket av nettangrep

Regjeringens egne hjemmesider er påvirket av flere massive nettangrep i USA.

– Det går tregt på regjeringen.no. Enkelte kommer ikke inn på siden. Om ikke annet er galt, så blir regjeringen.no påvirket av nettangrepet i USA. Dette kan være etterdønninger, men vi følger med fortløpende, sier informasjonssjef Trond Øvstedal i NSM til NTB sent fredag kveld.

Problemene bekreftes også av departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

– Regjeringen.no er periodisk nede for publikum på grunn av noe som trolig skyldes et større DDoS-angrep på flere nettsteder. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) jobber i samarbeid med våre underleverandører for å håndtere situasjonen, sier avdelingsdirektør Beate Erikstad i en pressemelding sent fredag kveld.

Den amerikanske nettleverandøren Dyn advarer nå kundene om at et nytt massivt DDoS-angrep er i gang. Det tredje nettangrepet er «godt planlagt og utført», melder CNBC.

Fredagens første angrep mot selskapets serverinfrastruktur i USA skjedde like etter klokka 13 fredag norsk tid.

Nesten ti timer og ytterligere ett DDoS-angrep senere ber Dyn kundene om å forberede seg på nok et angrep. DDoS-angrepene kommer fra titalls millioner IP-adresser på samme tid og er godt planlagt, opplyser internettselskapet til CNBC.

Populære nettjenester som Twitter, Spotify, Netflix, PayPal og Playstation Network er rammet av det omfattende angrepet.



Problemer i Norge

NSM opplyste tidligere på kvelden at norske nettsider trolig ikke er påvirket av nettangrepene i USA, som i stor grad har påvirket østkysten. Men ettersom mange europeere besøker amerikanske nettsider, vil Norge også være påvirket.

– Om noen i Norge har utstyr, nettsider, og eller datamaskiner som er avhengig av disse tjenestene, så vil de også ha problemer. Det viser status fra NorCERT, som overvåker nettrafikken inn og ut av Norge, forklarer Øvstedal.

Store nettjenester

IT-avisen har en oversikt over hvilke nettjenester som er berørte.

Det var nettleverandøren Dyn som opplyste at selskapets serverinfrastruktur i USA ble utsatt for et DDoS-angrep (Distributed Denial of Service) like etter klokken 13 fredag. Dyn publiserer oppdateringer om nettangrep fortløpende.



