NSM: Tror dataangrepet er under kontroll i Norge

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) senker skuldrene. De tror ikke dataangrepet vil ramme Norge hardt.

Slik sjekker du maskinen din For å sjekke at private maskiner er oppdatert og rustet mot viruset trykker du startknappen (windowsikonet nede i venstre hjørne).

Skriv inn «oppdatering», og trykk enter-knappen.

Du vil da få opp informasjon om maskinen er oppdatert, når den sist har søkt etter oppdateringer og om oppdateringer er tilgjengelig for installasjon.



Søndag formiddag hadde dataangrepet ifølge Europol rammet rammet over 200 000 brukere i over 150 land.

- Dette tror vi er under kontroll i Norge. Vi ser fortsatt en betydelig spredning internasjonalt, og noen land er truffet hardt i kritiske funksjoner, men i Norge ser det bra ut, sier Hans Christian Pretorius, advdelingsleder for IKT-sikkerhet i NSM.

- Vi tror denne versjonen av viruset ikke vil ramme Norge hardt. Så må vi brette opp armene og være forberedt på nye bølger, sier Pretorius til VG.

Positive etter brannmur-søk i Norge



Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) startet søndag å lete etter hull brannmurene hos kritisk norsk infrastruktur.

- Vi begynner å få relativt lave skuldre. Vi nærmer oss å konkludere med at dette ikke vil bererøre Norge i en omfattende grad. Vi har gått gjennom ganske mange brannmurer etter hvert, og det ser ganske bra ut, sier Pretorius.

En av portene i brannmurene brukes til fildeling av Microsoft. Viruset utnytter en svakhet i fildelingsprotokollen (SMBv1.0). Men når NSM nå har gått gjennom 250.000 porter i Norge, har de kun funnet to som er åpne.

- Av 250.000 porter har vi kun funnet to steder som har denne porten oppe. De har vi kontaktet. Enten må de passe på å ha den oppdatert, eller så må de stenge den, sier Pretorius til VG.



Bare fått inn 400 000 kroner



Løsepengeviruset tar kontroll over filene dine og krever penger for å låse opp PC-en. Pengene skal betales i digitalvalutaen Bitcoin.

Mens nasjonale sikkerhetsmyndigheter og cybereksperter verden over jobber for å få kontroll på dataangrepet, pågår også jakten på å finne ut hvem som står bak. Det er uklart hvem de er og hvor de kommer fra.

- Alle ting peker mot at det er kirminelle. Det er ingen grunn til å tro at dette er en statlig aktør som skal presse bedrifter for penger. Men dette kreves det stor kompetanse for å få til, sier Pretorius.

Tross det store antallet som er rammet, har bakmennene per nå bare fått inn rundt 400 000 kroner. Dataangrepet er så langt knyttet til tre Bitcoin-kontoer som klokken 12.15 mandag hadde mottatt 171 innbetalinger på til sammen 400 000 norske kroner.

- Når det er så få som betaler, er angrepet da mislykket?

- Det vitner om at det er veldig få som har valgt å betale, og det er bra. Vi ønsker i utgangspunktet at man ikke betaler, for det er med på å finansiere slik aktivitet, sier Pretorius til VG.