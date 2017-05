NSM-sjefens mantra de siste 24 timene: Det hjelper å oppdatere maskinen sin

BRYN (VG) Norge slapp billig unna helgens hackerangrep på grunn av nye maskiner og litt tilfeldigheter.

– Dette var en stor bølge. Det er en liten tvil om det. Vi kalte inn ekstra folk. Vi hadde vanlig bemanning, men måtte forsterke utover kvelden på lørdag, sier Håkon Bergsjø.

Han leder avdelingen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon. VG møter ham i lokalene deres på Bryn i Oslo lørdag kveld.

Utover ettermiddagen på fredag begynte det å komme varsler fra rundt om i verden om hackerangrep. Meldingene drypper i slike situasjoner sakte inn, og så går omfanget opp for dem sakte, men sikkert.

– Dette angrepet var av større omfang enn tidligere, men det er noe vi er vant med å håndtere. Dette rammer ofte enkeltpersoner og små virksomheter. Det er plagsomt. Men når det rammer viktige samfunnsinstitusjoner som sykehusene, blir det verre. Det er det som nå har fått oppmerksomhet, sier han.

Kan være stolte



Angriperne utnyttet sårbarheten i Microsoft sitt operativsystem. 14. mars kom Windows med en oppdatering, en såkalt patch, som tettet igjen sikkerhetshullet.

I motsetning til en rekke andre land ble Norge i liten grad rammet av angrepet. Bergsjø anslår at det er en blanding av nye maskiner og tilfeldigheter som gjorde at Norge slapp billigere unna.

– Vi kan være stolte av det som nasjon, sier han.

Ifølge Bergsjø vil et vellykket angrep mot for eksempel et sykehus føre til forstyrrelser, og det vil ta tid å rette opp.

– Dette får man uansett lastet inn igjen, og de fleste er oppdatert, men dette er et problem, slår han fast.

– Oppdater maskinen

Han legger til at angrepet ikke ville skjedd dersom oppdateringen hadde blitt utført.

– Det har vært mitt mantra de siste 24 timene: Det hjelper å oppdatere maskinen sin.

Det er en større aktivitet blant kriminelle som prøver seg på dette.

– Da er det også flere som vil lykkes. Men igjen: Oppdaterer maskinen. Men har du en backup eller lastet opp filene i en sky, kan du reinstallere maskinen, og så går det greit, sier han.

LEDER: Håkon Bergsjø i Nasjonal sikkerhetsmyndighet på vei ut av operasjonssenteret. Foto: Frode hansen , VG

Vanskelig

Datasikkerhetseksperten Robert Malmgren i firmaet Romab sier til nyhetsbyrået TT at sikkerhetshullet trolig er utviklet og brukt av den amerikanske etterretningstjenesten NSA. Hackere i en gruppe som kaller seg Shadow Brokers mistenkes for å ha stjålet verktøyene.

14. mars kom Windows med en oppdatering, en såkalt patch, som tettet igjen sikkerhetshullet.

Begsjø anslår at det «ikke er usannsynlig at man ikke finner ut hvem det er».

– Dette er et terreng det er lett å gjemme seg i. Hvis du har kjøpt telefonen din i en kiosk i Tyrkia, så er det ikke så lett å spore hvem som eier den, for å si det sånn, sier han.

Operasjonssenteret



Bergsjø tar med VG inn i det han kaller operasjonssenteret. Der inne jobber det to personer. Fredag kveld og fram til ettermiddagen på lørdag var det full bemanning med rundt åtte personer.

Tre store skjermer er fylt med en haug med bokstaver i et tilsynelatende tilfeldig mønster. Tallet 2 på en av skjermene lyser opp. Det beskriver hva NSM anslår at sårbarhetsnivået ligger på. Nivå 5 er det mest kritiske. Gjennom hele helgen holdt nivået seg på 2.

– Man skulle tro at det er høyere siden man ser en utbredelse i Norge, men det finnes reparasjoner, sier han.

Her kommuniserer de under hendelser som angrepet på fredag med viktige miljøer, for eksempel knyttet til Forsvaret og helse- og universitetetssektoren.

– Vi må passe på at alle er klar over dette og vi hjelper til med analyser, i tillegg til å finne ut hva som skjer videre. Vi fører også tilsvarende kommunikasjon med internasjonale samarbeidspartnere, sier Bergsjø.