Jannicke Heia (36) ante ikke at mobiltelefonen var stjålet før hun fikk en melding fra tyven selv. Nå håper hun på å få bildene tilbake.

Tobarnsmoren fra Bjørkelangen satt hjemme i stuen sin mandag kveld da hun mottok en MMS fra et ukjent nummer.

Slik kan du sikre telefonen din: 1. Lag en pinkode. Det er det aller viktigste. 2. Ikke vis pinkoden til noen. 3. Sett opp alle sikkerhetsmekanismer. De fleste telefoner tilbyr fjernsletting, men det krevet at du aktiverer det først. 4. Bruk sporingsverktøy. Da kan du spore opp telefonen din hvis du mister den. 5. Gjør backup. Mister du telefonen da, mister du ikke bildene. På iPhone kan du bruke iCloud. 6. Hold mobilen oppdatert. Det gjelder både apper og operativsystemer. 7. Slett innholdet hvis du kvitter deg med en gammel telefon. Kilde: slettmeg.no og nettvett.no

– Jeg ble kvalm. Det var ordentlig vemmelig, sier hun når VG ringer onsdag kveld.

Det var Indre Akershus Blad som først meldte om saken.

Heia visste bildene var lagret på en gammel telefon. Hun visste også at hun ikke hadde sendt dem til noen.

– Jeg tittet ut av vinduet for å se om noen holdt øye med meg. Jeg følte meg rett og slett overvåket.

Det viste seg at noen hadde brutt seg inn i garasjen til Heia og stjålet en gammel telefon, et digitalt kamera og et videokamera. Alle andre verdisaker sto urørt.

– Det er det rareste innbruddet jeg har vært med på, sier Heia.

– De hadde ryddet så fint etter seg at jeg aldri hadde merket det hvis ikke de hadde sendt bildene.

Politiet har en mistenkt

Nummeret bildene ble sendt fra var uregistrert. Heia tok kontakt med politiet og anmeldte saken, som nå etterforskes av Aurskog-Høland lensmannskontor.

– Vi har mulighet til å finne ut hvem som eier telefonnummeret. Denne type saker, hvor individets frihet innskrenkes, tar vi på alvor, sier politibetjent Joakim Wenstøp ved Aurskog-Høland lensmannskontor til Indre Akershus Blad, og opplyser at politiet har en mistenkt.

Håper på å få bildene tilbake

Heia håper politiet finner tyven, slik at hun kan få bildene tilbake.

– Dette er bilder som ikke skal ut blant folk. Bilder av meg, som bare er mine, sier hun.

I tillegg til de to intime bildene av Heia selv, inneholdt utstyret som ble stjålet flere bilder og videoer av barna.

– Én ting er meg, men barna mine er jeg enda mer redd for. Det finnes alle mulige syke mennesker der ute, og jeg vet jo ikke hva det kan misbrukes til, sier hun.

– Bildene av barna mine fra da de var små har ekstremt stor verdi for meg, og jeg får jo ikke kjøpt dem tilbake.

Garasjen har hun nå rensket for verdisaker.

– Nå er det bare træl der. Julepynt og andre ting som ikke har noen verdi, sier hun.