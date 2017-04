Tyske Leandra slo alle med datakunsten sin på The Gathering

Vinnerne er kåret etter fire døgn i Vikingskipet på Hamar. Leandra Krah gikk til topps i The Gatherings tegnekonkurranse.

– Dette er utrolig rått! Jeg er så glad akkurat nå, uttaler Krah etter å ha vunnet Microsoft Paint-konkurransen under The Gathering. Hun har tatt turen helt fra München for å være med på Norges største datatreff. I fjor var hun med for første gang, da hun var på utveksling i Norge.

GLAD: – Jeg har jobbet med å forbedre meg og er lykkelig for at jeg fikk det til i år, sier Leandra Krah fra München, som ble best av 41 deltakere i kunstkonkurransen. FOTO: Hoa Binh Nguyen / The Gathering

– Da deltok jeg i denne konkurransen på måfå, og endte med en andreplass, så jeg ble sulten på å nå toppen neste gang, sier Leandra.

I etterkant fikk hun mange tips fra andre deltakere og forberedte seg ut fra det.

Kreative deltakere

Etter fire døgn i Vikingskipet på Hamar ble vinnerne for både spillkonkurransene og de kreative konkurransene kåret i natt.

– Mange tror at The Gathering bare handler om gaming, men vi har stort fokus på det kreative aspektet innen digital kultur, sier pressekontakt Eirik Opås i The Gathering.

– Vi har deltakere som driver med alt fra bilde- og videoproduksjon til grafisk design og musikk. Det er gøy å se hvor kreative deltakerne er. I år har noen tatt med seg egne 3D-printere som brukes til å lage alt fra hodeskaller til Eiffeltårnet, sier Opås.

Mye av den kreative satsingen handler om å lokke til seg flere jenter til The Gathering.

– Vi må ha gjort noe riktig, for i år har vi rekord med 12 prosent jenter, sier Opås. Han forteller at for flere av jentene som deltar i de kreative konkurransene, som for eksempel grafisk design, dreier dette seg om mer enn en hobby. Flere av dem ser for seg en jobb i den retningen.

Konkurransen * Deltakerne i Microsoft Paint-konkurransen må bruke et program med flere restriksjoner enn de vanligvis bruker. * Motivet i bidraget må være en egen original idé. * Vinneren stemmes frem av de andre deltakerne på The Gathering.

Jentene på topp



Blant de 41 deltakerne i Paint-konkurransen var jentene i flertall, og dominerte også seierspallen.

Arja Ottesen fra Steinkjer fikk andreplass for sitt tigerbilde. Hun er med på The Gathering for fjerde gang og har i år deltatt i tre forskjellige kreative konkurranser, deriblant karakterdesign, som hun fikk tredjeplass i.

ANDREPLASS: – Jeg brukte åtte timer på å fullføre bildet mitt. Man konstruerer bildet lagvis, og tegner på stadig flere detaljer, forklarer Arja Ottesen.

For Arja er det slike konkurranser som lokker henne til datatreffet, mens kjæresten er her for å spille.

– Det var jeg som overtalte ham til å bli med etter min første tur, sier Arja. Hun synes enda flere jenter burde delta i den årlige påskesamlingen på Hamar.

FORNØYDE: Arja Ottesten og Adrian Dalen kom på andre- og tredjeplass i tegnekonkurransen. FOTO: Hoa Binh Nguyen/The Gathering

– Mine venninner har en oppfatning om at guttene er skitne og at det lukter mye svette. Det synes jeg ikke. I tillegg tror de at man må sove på gulvet. Jeg liker å krølle meg sammen i kontorstolen og sove i den, men det finnes ordentlige soveplasser man kan bruke om man vil, sier hun.

Adrian Dalen sikret seg tredjeplassen i konkurransen. Han oppgir å ha brukt fem timer på sitt bidrag.

– Jeg kunne ikke bruke så mye tid, fordi jeg hadde som mål å delta på så mange kreative konkurranser som mulig på The Gathering, sier Adrian. Dette var hans første gang på et datatreff, men han rakk å være med på hele syv konkurranser.

Arrangementet bistår med erfarne mentorer som kommer frivillig for å dele sin kunnskap og inspirere likesinnede personer.