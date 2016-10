Si adjø til Nexus, hils på nye Pixel

LONDON (tek.no) Google har endelig lansert sine helt egne telefoner.

Ryktene har gått i lang tid, og tirsdag kveld ble det endelig offisielt. Googles referansetelefoner bytter navn fra Nexus til Pixel, og de to første er her.

Pixel og Pixel XL har vært omgitt av rykter og lekkasjer i månedsvis, og da en kanadisk operatør la ut salgsplakater på nettet et par dager før lanseringen feide det all tvil om hva vi kom til å få se i kveld unna. Men spesifikasjoner og bilder til side – hvordan er egentlig de to nye telefonene å bruke?

En svart og en blå utgave ble også lansert, men den blå var ikke å se på kveldens lansering. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Føles som HTC men merket som Google

Google sa absolutt ingenting om hvem som faktisk lager telefonene, men siden ryktene ellers har stemt på en prikk, mistenker vi at det er HTC en liten stund til.

I hånden føles den nemlig som en helt naturlig oppgradering av HTC 10, selskapets egen toppmodell. Den føles tung og kjølig i hånden, slik småtykke aluminiumstelefoner gjerne gjør. Til forskjell fra slike telefoner flest har den et glassområde øverst, og det tar seg faktisk vesentlig bedre ut i levende live enn på bilder. Telefoner med tofarget bakside er ikke så vanlige, og Pixel skiller seg litt ut på dette viset. Det er bra, for det er altfor mange forholdsvis anonyme telefoner der ute.

Skulle det stemme at det er HTC som produserer telefonene, er det en slags retur for produsenten som i sin tid laget en av de første virkelig gode Android-telefonene, nemlig Nexus One.

I motsetning til mobillanseringer flest handlet kvelden i kveld egentlig veldig lite om maskinvare. Joda, det er en meget høyoppløst skjerm i Pixel XL. Det var den vi fikk titte nærmere på, og bildekvaliteten virker helt prima. Den har også raskere maskinvare enn toppmodeller flest, siden Snapdragon-brikken inni her er skrudd opp noen hakk i klokkehastighet. Men utover det er brikken lik den du finner i for eksempel nevnte HTC 10.

Det er ikke alltid telefonen skjønner hva du vil, selv om den hører hva du sier. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Pixel handler aller mest om tjenester

Det Google snakket aller mest om var tjenestene Pixel skal komme med. Her dreier det seg om en sammensying av Googles mange tjenester, inkludert nye Google Assistant. Den kan du føre en hel liten samtale med, der den digitale assistenten tar utgangspunkt i enten innholdet på skjermen eller tråden du allerede er inne på.

Å vise frem en telefon med så tungt fokus på tjenester er vanskelig uten å også dele livet sitt med den. Det fikk Googles egne ansatte merke under kveldens lansering, og dermed hadde mange av menneskene som viste frem telefonene sitt eget innhold på enhetene.

I de fleste tilfellene klarte assistenten å følge samtalen, så som da en av de ansatte stilte spørsmål om den amerikanske presidenten, Barack Obama, for så å spørre om høyden til hans kone, uten å navngi førstedamen. Det klarte telefonen fint å svare på.

Men ved flere anledninger så vi telefonen bomme litt på talegjenkjenningen, og det gjorde den også da Google viste frem telefonen fra scenen under lanseringen. Selv om selskapet lover at de nå gjør store fremskritt på maskinlæring og gjenkjenning av bilder og tale er det et lite stykke igjen til slike assistenter er perfekte.

Pixel XL er ikke blant de tynneste telefonene på markedet, men heller ikke blant de tykkeste. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Smartere telefoner

Det hører selvfølgelig med til historien at både demorommet her i London og scenen i San Francsico, der selve lanseringen skjedde, neppe er de beste stedene du kan vise frem slike funksjoner. Mye bråk og uvanlig akustikk gjør det ikke enkelt for mikrofoner eller algoritmer.

Til tross for de små bomskuddene fikk jeg en veldig sterk følelse av at det Google nå gjør er å sy sammen et helt økosystem. Der søkekjempen har hatt mange ulike tjenester som har snakket mer eller mindre med hverandre, virker Pixel og de andre nye produktene å dra veksler på nesten alle de mest interessante tjenestene.

På sett og vis likner Googles fokus veldig på det Sony hevder å ha med sin Xperia X-serie. Japanerne mener at maskinvaren i telefoner nå begynner å bli tilstrekkelig, og at utviklingen bør pense over på å gjøre den maskinvaren vi har enklere å bruke, og mer tilpasset oss som brukere.

Foreløpig virker dette å være helt i startgropen for Sony, blant annet med en ladeautomatikk som vet når du vanligvis sover og passer på at batteriet er fulladet akkurat når du står opp. Men den samme ladeautomatikken tar ikke hensyn til at du stiller telefonens alarm tidligere enn du pleier. Litt upolert, med andre ord, og jeg er veldig spent på akkurat hvor polert Googles Pixel-telefoner oppleves i forhold. Det er tross alt Google som lager programvaren som kjører helt i bunn på Xperia-modellene også.

Google Pixel har en nokså uvanlig design med metall og glass på baksiden. Den minner likevel en del om HTC 10 når du holder den. Foto: Finn Jarle Kvalheim , Tek.no

Skal ha et meget bra kamera

Den maskinvaren Google sa noe om var kameraet. Kameraet leverer bilder på tolv megapiksler, og det skal være veldig lysfølsomt. DXO-mark har fått teste telefonen i forkant av lanseringen og har gitt det ett knepp høyere skår enn for eksempel Samsung Galaxy S7 og Sony Xperia XZ. Men DXO er også tungt basert på laboratoriemålinger og plansjer. Det er ikke alltid den opplevde ytelsen ute i verden står i stil med slike målinger. Automatikken og programvaren som skal håndtere vanskelige forhold spiller en vel så stor rolle som selve glasset og sensoren.

Prøvefoto av undertegnede. Bildet er krympet ganske mye, men det er likevel mye støy her. Foto: Eirik Urke , Tek.no

Et typisk eksempel på at slike målinger ikke alltid er tilstrekkelig er at Apples iPhone 6 er langt unna å ha et like godt kamera som Samsung Galaxy S7 har. Men likevel finnes det situasjoner der Apples to generasjoner gamle modell kan treffe bedre. Akkurat hvor god Google Pixel er, er med andre ord litt vanskelig å si basert på DXO-resultatet, og det skal bli gøy å se telefonen jobbe i det fri. Vi fikk imidlertid med oss et par bilder som ble tatt i et middels belyst rom på Googles demoområde.

Uklart om norsk lansering

Hva endelig pris og lanseringsdato blir i Norden har vi rett og slett ikke fått greie på ennå. Googles lansering på tirsdag kveld var nemlig først og fremst konsentrert rundt USA og Storbritannia. I USA vil den minste modellen koste 649 dollar mens her i London kan mobilkunder handle den til 599 pund. XL-varianten koster 120 pund mer.

I Norge vil dette trolig tilsvare en pris på rundt 6-7 tusen for Google Pixel, mens XL vil gå for en drøy tusenlapp mer. Dermed havner Pixel-mobilene i den dyrere enden av skalaen, men det er vel å forvente når Google først slår på stortromma.

Vi gleder oss virkelig til å få prøve Pixel-mobilene, og få svar på spørsmålene vi brenner inne med: Hvor bra er faktisk kameraet, og hvor godt vil assistenten virke på norsk?

