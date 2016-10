Fortsatt store problemer med politiets datasystem

I to døgn har politiet hatt store problemer med et av sine viktigste dataverktøy. Inntil videre kan bare enkelte ansatte i noen distrikter bruke det.

IT-folk hos politiet jobber på spreng med å identifisere og deretter få rettet den alvorlige feilen som gjør at ansatte i etaten landet rundt ikke får tilgang til straffesaksdata og en rekke dokumenter.

Det såkalte BL-systemet gikk ned i ett døgn torsdag for en uke siden. Tirsdag ved lunsjtider skjedde det samme igjen. Fortsatt er ikke systemet stabilt, og kun et fåtall ansatte i politidistriktene har foreløpig tilgang når det bes spesifikt om det.

Les også: Politiets datasystem var nede i flere politidistrikt

Langvarig

NTB får opplyst hos Politidirektoratet torsdag formiddag at de kjører flere kapasitetstester og vil komme med mer informasjon i ettermiddag.

– Politiet jobber med å finne den underliggende årsaken til problemene som har oppstått. Slik det er nå, responderer BL dårlig på belastning fra et høyt antall brukere samtidig. Vi er derfor i dialog med politimestre og særorgansjefene for å finne løsninger lokalt som kan gi mindre belastning, sa fungerende avdelingsdirektør Wilfred Østgulen i Politidirektoratet onsdag ettermiddag.

BL-systemet var også nede i flere timer både i april og juni. Før det gikk ned sist tirsdag, hadde det vært preget av ustabilitet og treghet.

Direktoratet tror at problemene kan bli langvarige.

Les også: Slik endte politiet opp med BMW

Ingen backup

BL-systemet er et saksbehandlingssystem for straffesaksdata og dokumenter. At systemet er nede, innebærer at politiet ikke får tilgang til straffesaksdata og må finne andre måter å skrive rapporter og registrere avhør på.

Både operasjonsledere og politiadvokater NTB har snakket med, forteller at de har problemer med å hente opp dokumenter og framskaffe informasjon om saker.

Ifølge Politiforum eksisterer det ingen back-up-løsning for systemet. Eneste alternativ er å lagre word-dokumenter lokalt, for så å legge det inn i BL i ettertid.

Politiforum erfarer at man er vant til at BL kan krasje, men den siste tiden skal systemet ha vært utsatt for hyppigere driftsavbrudd.

BL-systemet ble innført i 1996.

Les også: Gir politiet fullmakter til skjult overvåking