Ubåtmysteriet: – Eieren siktet for drap

Eieren av den private ubåten som sank i Danmark fredag, er siktet for drap på en svensk journalist som skal ha vært om bord i fartøyet.

Det bekrefter visepolitiinspektør Jens Møller i København overfor den danske avisen Ekstra Bladet.

– Han vil bli fremstilt i grunnlovsforhør lørdag med begjæring om varetektsfengsling, sier Møller.

Mannen som er siktet for drap er den kjente danske oppfinneren Peter Madsen, som har konstruert ubåten. Ifølge avisen nekter han seg skyldig i drapssiktelsen, men dansk politi vil ikke opplyse hva mistanken mot Madsen bygger på.

VG var fredag kveld i kontakt med dansk politi, men de ønsker ikke å kommentere saken ytterligere og viser til pressemeldingen som ble sendt ut.

Det danske Forsvaret meldte fredag formiddag på Twitter at den hjemmelagde ubåten «UC3Nautilus» som ble meldt savnet i Öresund natt til fredag, hadde sunket.

DRAPSSIKTET: Den kjente danske oppfinneren Peter Madsen ble fredag siktet for drap på en savnet svensk kvinne. Madsen nekter skyld for drapssiktelsen. Bildet er tatt etter at han ble reddet i land. Foto: Foto: Bax Lindhardt/Scanpix Denmark

Da ubåten forlot havnen i København torsdag kveld, med kurs for Bornholm, skal Madsen ha hatt selskap av en kvinnelig svensk journalist i 30-årene, som var om bord for å lage en reportasje om ham. Ifølge Sydsvenskan var det kjæresten hennes som skal ha meldt henne savnet da hun ikke tok kontakt som avtalt.

– Vinket til helikopteret

Madsen selv har forklart til politiet at han satte kvinnen av ved en restaurant på Refshaleøen i Københavns havn, ved 22.30-tiden torsdag kveld.

– Vi kan bare konstatere at da han kom inn til land, så sa han at hun ikke var om bord. Han sa at kvinnen, som er journalist, ble sluppet i land i København i går, sier pressetalsmann Anders Damgaard i det danske forsvaret.

Ekstra Bladet skriver at politiet fredag ettermiddag sendte dykkere ned til ubåten, som ligger på syv meters dyp, men at dykkerne ikke kom inn i fartøyet. Lørdag vil ubåten bli forsøkt hevet, ifølge avisen.

Ifølge BT reddet Peter Madsen seg ut av fartøyet ved å hoppe i vannet.

– Han vinket til et redningshelikopter, og mens han gjorde det sank ubåten, sier et øyenvitne til avisen.

HAVARERTE: Dette bildet er tatt under sjøsettingen av ubåten UC3 Nautilus på Refshaleøen i København i 2008. Foto: Bardur Eklund , NTB scanpix

Satt i politiavhør



Saken etterforskes for fullt av dansk politi, og på politihuset i den danske hovedstaden satt Madsen fredag ettermiddag i avhør. Etter avhøret ble det kjent at politiet hadde siktet Madsen for drap på den savnede kvinnen.

– Vi undersøker hele saken. Foreløpig har jeg ikke ytterligere kommentarer, sa etterforskningsleder Jens Møller hos Københavnspolitiet, til Ekstra Bladet.

Etter en storstilt leteaksjon fant det danske Forsvaret ubåten i Köge bukt øst for Østsjælland ved 11-tiden fredag.

Etter å ha hoppet i vannet, skal Peter Madsen ha blitt plukket opp av en sivil båt. Den svenske journalisten skal ha forlatt ubåten før problemene oppsto, men fredag ettermiddag var det fortsatt høyst uklart hva som hadde skjedd med henne.

Så kvinne i ubåttårnet



Øyenvitnet Anders Valsted sier til Ekstra Bladet at han så ubåten seile ut fra havnen i København torsdag kveld, og at en kvinne og en mann da sto i ubåttårnet.

– Det er jo ikke så ofte man ser en ubåt komme seilende. Og slett ikke med en dameskikkelse, som lyste veldig opp i rød jakke. Vi var fire i båten, og vi snakket om at hun så ukomfortabel ut, sier Valsted.

Peter Madsen ble fredag intervjuet av dansk TV2:

– Det oppsto en feil på en ballasttank. Det var ikke særlig alvorlig i begynnelsen, men så begynte jeg å reparere den. Da ble det veldig alvorlig. Det tok omtrent 30 sekunder før ubåten sank, sa Madsen.

Ifølge Jyllands-Posten er ubåteieren rakettbygger, og han skal selv ha designet og bygget det 40 tonn tunge fartøyet sammen med en gruppe ubåtentusiaster. Ubåten ble sjøsatt i København i 2008.

Dansk politi etterlyser nå vitner i saken.

– Vi vil gjerne ha kontakt med vitner som enten har sett ubåten eller har sett ubåten med de to personene, skriver Københavnspolitiet i en pressemelding.

Den 30 år gamle savnede kvinnen beskrives som 160 cm høy, 56 kg og spinkelt bygd. Hun har rødbrunt hår og grønne øyne