Sigrid Bonde Tusvik lei av parkeringsbøter: De er sleipe og forvirrer

Komikeren har selv fått bot tre ganger når hun har stått parkert utenfor en Kiwi-butikk, og mener parkeringsvaktene overvåker kundene.

Etter at VG torsdag morgen publiserte saken om Lars H. Kvam som fikk bot utenfor Kiwi på Bjerke, har det strømmet på med lignende historier.

Kvam som hentet sin ni år gamle sønn i et bygg på baksiden av Kiwi-butikken – før han gikk inn i butikken for å handle, er nemlig ikke alene om å ha fått bot av parkeringsselskapet Aker P-drift.

Og en av dem som reagerte da hun så VGs sak var komiker Sigrid Bonde Tusvik (36).

Hun har også fått bot når hun har parkert utenfor sin lokale Kiwi-butikk på Karlsrud i Oslo.

– Gir ut bot med vilje



– Jeg mener Aker parkering driver med et sleipt opplegg, der de forvirrer kundene, sier Bonde Tusvik mens hun peker mot skiltene utenfor Kiwi-butikken.

Hun mener at parkeringsselskapet med vilje ikke har skiltet godt nok, at betjentene overvåker området og at de da gir bot til kunder de allerede har fulgt med på.

På den ene siden av parkeringsplassen er hver enkelt parkeringsplass skiltet, mens på den andre siden er det kun et skilt som informerer om reglene for området.

– Jeg mener at ved å forvirre kundene med disse skiltene, så gir de med vilje ut bot etterpå, sier komikeren.

– Et nødvendig onde



– Vi er hverken sleipe eller legger opp til at man skal få bøter. Vi forsøker å skilte så godt så mulig. Vi overvåker heller ikke kundene. Det har vi ikke tid eller ressurser til. Det blir tatt stikkprøver, men vi har ikke mulighet til å følge med hele tiden, sier daglig leder og eier av Aker P-drift, Tone Kristiansen.

– Men er det slik at inntjeningsgrunnlaget deres er basert på bøter?

– Ja, men det betyr ikke at vi vil at folk skal feilparkere. Vi tjener også penger på at folk betaler for parkering ved å benytte seg av automatene, sier Kristiansen før hun legger til:

– Å ha parkeringsreguleringer er et nødvendig onde for å få en parkeringsplass til å fungere som den skal. Uten parkeringsvakter blir det helt kaos og anarki, og de som skal benytte butikkene vil aldri kunne finne en ledig parkeringsplass.

Kristiansen forteller at etter sakene i VG har de ansatte i parkeringsselskapet opplevd trakassering.

– Vi har fått mye tyn, usaklig kommentarer og drittslenging etter oss. Spesielt merker de vaktene som er ute på jobb dette. Men mange mener også at vi gjør en god jobb, men de sier ikke noe i denne debatten.

TOK BILDE: Parkeringsvakten tok dette bildet av Lars H. Kvam da han gikk for å hente sønnen på andre siden av bygget – før han handlet på Kiwi. Så fikk han bot. Foto: Aker P-drift

Gikk på Kiwi – og Rema

Også kommentator Marie Simonsen (54) i Dagbladet fikk en bot da hun parkerte ved Kiwi på Ensjø i høst.

Til VG forteller hun at etter å ha funnet ut at det var litt lite utvalg av noen varer, så skrådde hun over plassen og gikk inn på den nye store Rema-butikken.

– Etter ti minutter kom jeg tilbake, og hadde fått bot. Og det var ikke noe vanlig parkeringsbot, det var helt utrolig så mye penger de skulle ha – 760,- kroner tror jeg. Jeg synes nok det var litt creepy at de skrev «bileier observert forlate området».

