Rema-Reitan taper kampen om kundene

Rema er den eneste av de tre matvaregigantene som taper markedsandeler. Coop-sjefen sier markedsutviklingen gjør konkurrentene Reitan og Johannson «rikere og rikere».

Rema sliter i markedet. Det viser halvårstallene for dagligvarekjedene, som analysebyrået Nielsen legger frem tirsdag.

Hovedtall



Her er hovedtallene:

** Remas markedsandel faller med 1,2 prosentpoeng til 23,7 prosent.

** NorgesGruppen er giganten som fortsetter å øke sin andel av det norske matmarkedet: De tar et nytt prosentpoeng av markedet og har nå en markedsandel på 43,2 prosent.

** Den tredje store kjeden, Coop, går også frem: Med 0,7 prosentpoeng til 29,2 prosent.

** Myggen Bunnpris går tilbake med 0,1 prosentpoeng til 3,9 prosent.

Fall med flere butikker



Rema har slitt kraftig med protester mot deler av sin nye strategi, som gjorde at de fjernet kjente merkevarer.

Ekstra tungt for Reitan og Rema er det at fallet kommer til tross for at de har åpnet 15 nye butikker: Selv om antallet butikker har gått opp, har deres markedsandel gått ned. Nedgangen blir anslått til rundt en milliard kroner.

Nielsen måler omsetning i de tradisjonelle dagligvarekjedene og veksten var på 1,2 prosent. Det betyr at det norske folk legger igjen over 170 milliarder kroner i året i matvarebutikkene.

– Gjør enkeltpersoner rikere og rikere



Konsernsjef Geir Inge Stokke i Coop Norge er fornøyd.

– Veksten fortsetter også i juli og august og suksessen har gitt hele Coop i Norge fornyet stolthet og selvtillit. Dette smitter over på kundene, som også er våre eiere. Vi merker at stadig flere setter pris på at Coop fordeler overskuddet på 1,6 millioner eiere, i motsetning til konkurrentene våre som gjør enkeltpersoner rikere og rikere, sier han.

Kjøper nytt fly



Coops to store konkurrenter har eiere som er blitt Norges rikeste: Rema-eier Odd Reitan, som forøvrig er i ferd med å kjøpe nytt privat jetfly til over 200 millioner kroner, er Norges nest rikeste, med en formue på 43 milliarder kroner i fjor, ifølge Kapitals liste.

Han har bare John Fredriksen foran seg. NorgesGruppens største eier, Johan Johannson, er Norges 3. rikeste, med en anslått formue i fjor på 35,5 milliarder kroner.

Og selv om det lugger i kampen mot konkurrentene, leverte Reitan Gruppen rekordresultat i fjor.

– Gledelig



– Det er gledelig at vi har en positiv utvikling i et stadig tøffere dagligvaremarked. Kampen om kundene tilspisser seg og derfor er det en stor anerkjennelse for oss at vi har høyere omsetningsvekst enn markedet, sier Ingrid Solberg Gundersen, kommunikasjonssjef i NorgesGruppen.

Hun fremholder at deres lavpriskjede Kiwi gjør det godt.

– KIWI var vekstvinner i 2015 og 2016 og møter derfor gode tall fra i fjor, men klarer på imponerende vis å fortsette veksten.

Rema: Er der vi bør være

I Rema kommenteres tallene slik:

– Nå begynner markedet å normalisere seg, og vi er der vi mener vi bør være på markedsandeler. Etter en krevende start på året, ser vi nå av egne tall for juli at vi er i ferd med å snu utviklingen. Vi etablerer flere butikker enn våre konkurrenter, og er optimistiske med tanke på andre halvår 2017, sier Jan Frode Johansen, administrerende direktør REMA Franchise.

Lavpris



Tallene Nielsen la frem tirsdag, viser at nordmenn i stor grad handler i lavprisbutikker: 67,4 prosent av totalmarkedet er det lavprisbutikkene som står for.

Andelen varer kjedene produserer selv, økte fra 15,4 prosent til 15,8 prosent i første halvår, sammenliknet med første halvår 2016.

Grensehandel kommer i tillegg

Selv om det er de tre store som stikker av med mesteparten av markedet og milliardene, er det også andre måter du handler mat på, som Nielsen ikke måler:

Mange handler over grensen: Grensehandelen med mat utgjorde rundt tre milliarder kroner første halvår.

Og et stadig voksende marked; netthandel, er ikke med i oversikten. Det er heller ikke Bondens marked og det som selges i eksempelvis mathaller.

I år oppgir 11,6 prosent at de handler mat på nettet, mot 5,6 prosent i fjor.

Reitans fly



Ifølge Adresseavisen kommer alle flyene til Rema-eierne fra flyprodusenten Dassault Aviation.

Odd Reitan eier dem, sammen med sine to sønner.

Reitan har en 2001-modell som skal selges og en 2015-modell som også er av typen Falcon 2000LXS. Planen er å selge 2001-flyet og erstatte det med et nytt Falcon 2000LXS. Listeprisen er rundt 35 millioner dollar, tilsvarende 292 millioner kroner, ifølge Adressa.

Privatflyene skal ikke være for kommersiell bruk/utleie, men brukes som transportmiddel for ledelsens forretningsreiser.



I 2013 sa Odd Reitan til avisen at han egentlig syntes det er for dyrt å fly privatfly.

– Det å fly privat er egentlig altfor dyrt, og litt galskap, men jeg gjør det likevel. Jeg har jo råd til det.