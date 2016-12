Ole Robert Reitan går nå ut og avviser at Rema 1000 skal selges for 30 milliarder kroner.

– Vi er ikke til salgs, sier Reitan.

Så klart avvisende er Reitan at han har laget en video, som tilsvar, som han vil legge ut når ryktene er omtalt. Hva han sier i videoen kan du lese i sin helhet nederst i saken.

Rema 1000 opplever en rykteflom. Etter sommeren og i høst har de bare forsterket seg: Rema 1000 er i spill og kan bli solgt.

– 30 milliarder kroner



To av landets ledende eksperter på dagligvarehandelen sier ryktene er veldig konkrete: Prisen skal være 30 milliarder kroner. Antatt kjøper er Lidl, fordi de skal sitte på en opsjon som gir dem førsterett til kjøp.

Den retten skal de ha fått i forbindelse med at Rema i 2008 fikk kjøpe deres butikker i Norge.

– Det er eventuelt bare Rema som er til salgs. Coop er medlemseid og NorgesGruppens største eier, Johansson-familien, har en eierpolicy som gjør at de ikke er det. Men vi hører mange signaler fra markedet om at Rema skal være til salgs. Men vi vet ikke. Vi har også fanget opp konkrete informasjoner om en pris 30 milliarder kroner, sier rådgiver Reidar Molthe i Dagligvarehandelen.no.

Skryt av Lidl



Han sier det var interessant at en direktør i Rema forleden holdt et innlegg på en møte, hvor Lidl ble skrytt av.

– Vi har aldri hørt slike signaler fra Rema tidligere. Det ble blant annet fremholdt at Lidl er blitt blant de beste lavprisselskapene på ferskvarer. Noe annet er at Lidl har beveget seg mer i retning av Rema, enn det de var tidligere, da de kjørte knallhardt på at butikkene bare skulle ha 800 varer.

– Lidl i dag nærmer seg supermarked-konseptet, med flere tusen varer, men med en lavprisbase med 800 varer. Derfor kan Rema være mye mer aktuelt for Lidl i dag enn tidligere. Det er i realiteten bare Lidl og Aldi som er aktuelle; de to lavprisgigantene i Europa, sier Molthe.

– Rema fikk lov til å vinne



Han sier at de også observerer en utvikling i det norske markedet, hvor Rema taper posisjon mot de to store andre lavprisbutikkene, Coop Extra og Kiwi (NorgesGruppen)

– Det har skjedd en endring, hvor Rema har gått fra å være den suverene markedsledende når det gjelder å presse priser. Det var de som presset prisene, mens de andre tilpasset seg: Rema fikk lov til å vinne VG-testene.

– Men så begynte Kiwi å bevege seg og utfordret blant annet med priskrig til påske og jul. Og nå er de Coop Extra og Kiwi som i stor grad kjører løpet som prispressere. I en slik situasjon hvor de to største aktørene i markedet presser Rema så kraftig, kan det på sikt være en god strategi for Rema å søke en internasjonal allianse, sier Molthe.

– Reitan sutrer



Han trekker frem en sak til, av mer psykologisk karakter:

– For et par år siden av Ole Robert Reitan ledende i den offentlige debatten, hvor Rema var på offensiven og kjeden som førte an. Nå har denne offensive rollen blitt snudd, hvor det er Reitan som sutrer over skjev konkurranse.

– Hva vet man om at Lidl har en opsjon på eventuelt kjøp av Rema?

– Det er vanlig å sikre seg en slik opsjon i forbindelse med Remas oppkjøp av Lidl-butikkene i Norge. Men hvor sterk en slik avtale eventuelt er, vet vi ikke.

Det er strengt talt bare utenlandske aktører som er aktuelle som mulig kjøper:

De to andre store aktørene i dagligvaremarkedet: NorgesGruppen og Coop vil få for stor markedsmakt hvis de får spise Rema.

Nummer tre



Ifølge Nielsens oversikt var markedsandelen til de tre ledende kjedene slik: NorgesGruppen hadde i fjor 41,2 prosent av dagligvaremarkedet, Coop 27,9 prosent og Rema 24,2 prosent. Coop har hatt videre vekst og kan nærme seg 30 prosent, mens Rema ikke har vunnet store markedsandeler i 2016.

Aldi er den andre store utenlandske aktøren som nevnes som mulig kjøper.

– Jeg kan vanskelig se noen andre aktører enn Lidl og Aldi, sier Molthe.

En annen kilde, som følger tett hva aktørene i dagligvaremarkedet gjør, sier det også har skjedd ett annet brudd:

– Vår folk sier de hele tiden konkurrere med Rema om de beste plasseringene. Men i det siste har Rema begynt å gå etter mindre lokaliteter.

– Mindre butikker?

– Ja, vi har vurdert at de har begynt se i retning av mindre butikker som kan omsette for rundt 50 millioner kroner i året, mot rundt 70 millioner, som er målet for mange i dag.

– Ikke til salgs



Rema-sjef Ole Robert Reitan svarer kontant:

– Jeg har hørt rykter, men kan avkrefte dem: Vi er ikke til salgs.

– De ryktene hørte jeg senest i går. De har gått lenge. Men det betyr ikke at de er sanne. Jeg kan ta feil, men jeg tviler på om de er riktige, sier dagligvareekspert, Odd Gisholt.

Tror ikke på Lidl



Han har vært høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI i en årrekke, frem til 1. desember, da han sluttet og ble leder av Institutt for Marketing.

– Først og fremst skyldes det at jeg tror Lidl brant seg så kraftig forrige gang de prøvde seg i Norge, at deres eier, Dieter Schwartz, ikke prioriterer å prøve seg en gang til. Norge er et lite land og de er på plass og gjør det så bra i så mange land, at jeg ikke tror Norge fremstår som interessant, for dem, sier Gisholt.

Lidl forsøkte å etablere seg i flere norske byer fra 2004, men ga opp i 2008, da de solgte butikkene til Rema.

– Har en del å gå på



Gisholt sier Rema er under press.

– De er i en ny situasjon nå, som tredje største kjede, med fallende markedsandel. Rema og Ole Robert Reitan har gått fra å være ledende og offensiv, til å oppleve at de er i ferd med å miste den posisjonen. Men de har bygd seg opp en stor pengesekk, så de har en del å gå på.

– Hva skjer hvis de fortsetter å tape markedsandeler og havner under 20 prosent: Tror du ikke det er et scenario Reitan-familien ser; og at det er bedre å selge ut nå enn å havne i situasjonen som ICA havnet i, som endte med at de ga seg?

– Jeg tror ikke de vil kaste kortene, men vil kjempe videre. De har fortsatt en sterk posisjon. På den annen side murres det ganske mye blant deres franchise-kjøpmenn, som opplever inntektsfall, ja, en del taper penger. Det er ikke morsomt, sier Gisholt.

– Vanskelig å verdivurdere



Mange av Rema-butikkene drives etter franchisemodellen, hvor selvstendige kjøpmenn driver butikken, mot en avtalefestet avgift.

– Franchise-modellen gjør det også litt vanskelig å verdivurdere Rema, fordi deler av verdiene ligger hos kjøpmennene.

Gisholt sier han tror ryktene om at noe vil skje, kan dreie seg om Danmark.

– Der har Rema bygget seg en solid posisjon, i konkurranse med blant andre Lidl. Det er mulig å se for seg et salg der.

Han sier et salg av Rema til en utenlands aktør ikke vil bli stoppet av konkurransemyndighetene.

– Et eventuelt salg vil få ja fra Konkurransetilsynet.

VG har fanget opp at Rema-ledelsen har innkalt sine kjøpmenn til regionalt allmøte 4. januar, hvor det knytter seg stor spenning til hvilke nyheter som kommer. Møtet er varslet så tidlig at det trolig dreier seg om andre forhold enn mulig salg.

Lidl har ikke svart på VGs henvendelser.

Reitans svar



Her er det Reitan sier i videoen, for å tilbakevise at de er til salgs:

«Hei, alle sammen. Nå går det mye rykter gitt. Og avisene er ikke så mye opptatt av hva som er sant eller ikke, bare det blir en god sak! Og sånn opplever vi mange akkurat nå.

Jeg vil bare si at for det første: Rema 1000 er ikke til salgs. Det er ikke derfor vi skal ha møte 4. januar. Vi skal ha møte 4. januar for å starte opp noe av det råeste som norsk dagligvare noensinne har sett. Det er bare å glede seg til.

Eller så sier alle sammen at det går så dårlig med oss for tida. Det er feil! Vi har aldri solgt så mye varer som vi gjør nå. Vi har aldri hatt så høy markedsandel som vi har nå, heller. Og vi har aldri hatt så gode resultater hverken i butikk eller Rema 1000 som selskap.

Og om det så var sant at det ikke går så bra. Så hvis noen tror at et selskap som ble startet i 1948 og som drives i tredje generasjon, og som har vært en evig suksesshistorie helt siden starten: Hvis noen tror at vi snur oss rundt og stikker med en gang vi får litt sludd i ansiktet: Da undervurderer man hele Reitan-familien og hele Reitan-gruppen, og det vet dere som kjenner meg; å bli undervurdert er det verste jeg vet. Ha en fin dag!»