Dobbel krise for Rema-Reitan

Salgstallene til Rema stuper. Det skjer parallelt med at deres omdømme faller som en stein.

– Dette er kraftig kost for Rema. Det er sjeldent at de opplever slik nedgang over flere måneder og å tape over syv prosent når konkurrenten Coop Extra stiger like mye, det svir nok for Reitan, sier dagligvareekspert Reidar Molthe.

VG kan i dag presentere salgstallene for de tre ledende lavprisdagligvarekjedene for januar, februar og mars i år, sammenlignet med salgstallene for de samme månedene i fjor.

Les også: Lavpriskjedene: Solgte 575 tonn mindre smågodt denne påsken

– Tapt omdømme



Rema gikk tilbake med over tre prosent i januar og februar, før de gikk på en enda større smell i mars, med et fall på 7,1 prosent.

Og det svir nok ekstra sterkt, å se at konkurrenten Coop Extra har helt motsatt utvikling. De steg med over tre prosent i januar og februar, og nådde historiske 7,9 prosent i vekst i mars.

Den tredje lavpriskjeden, Norgesgruppens Kiwi, har også veksttall i alle tre månedene.

Samtidig kommer det tall som viser at de opplever rekordfall i omdømme. Molthe er ikke i tvil om hva som er hovedårsakene.

– De har tapt omdømme, både som følge av bestevennstrategien, hvor mange etablerte produsenter er kastet ut, og etter innføringen av appen Æ, som mange ikke har tatt positivt imot.

Les også: Trumf og Æ under Datatilsynets lupe

REMA-SJEFEN: Ole Robert Reitan under presentasjonen av Æ på Gardermoen i januar. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Han nevner et par forhold til:

– Mens både Extra og Kiwi har etablert stadig flere butikker, har Rema knapt etablert noen nye butikker. Og Rema har hatt godt omdømme, gjennom at de har greid å etablere at de er billigst. For tiden har de tapt den posisjonen og den er de avhengig av å vinne tilbake.

Fikk du med deg? Kjøpte 1600 liter øl i protest mot Rema

– Lett å få panikk



Molthe tror de kan klare det.

– Ja, jeg tror det er mulig. Men det fordrer at de setter seg ned og kommer med motstrategier, slik at de kan bygge nytt og bedre omdømme. Det er fullt mulig.

– Hvordan da?

– Hadde jeg visst det, ville jeg vært en rik mann. Men de må se at de er i en annen situasjon enn de har vært de siste 20–30 årene. Det er stor forskjell å være prisledende på hugget og å være på defensiven, slik Reitan er for tiden. Det er lett å få litt panikk når det butter, men de må samle troppene og komme opp med nye satsinger.

Han sier det trolig må ta rev i seilene, etter at så mange kunder har reagert på at kjente merkevarer er blitt borte.

– Det kan nok hende at de vil snu og satse mer på kjente merkevarer, som folk vil ha, og litt mindre på egne merkevarer, som kanskje har vist seg ikke å være noen suksess, slik de håpet på.

Ekspert: – Reitan-familien tåler å tape penger en stund. Men det gjør jo ikke kjøpmennene

Skylder på salg av egne varer

Kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum, skriver i en e-post til VG at tallene er underlagt konfidensialitet for hele bransjen.

Hun kommenterer likevel generelt på utviklingen for deres del:

– Årets tre første måneder viser et sammensatt bilde av en meget sterk konkurranse mellom kjedene. Det er ingen nyhet at vi har hatt utfordringer knyttet til endringer i vårt sortiment i vinter, en litt mindre kjent årsak til tallene er at vi selger mer og mer av våre egne merkevarer som har lavere priser – og dermed vil salgstallet i kroner vises lavere, skriver hun.

Fossum er likevel optimist, og opplyser at tallene for påsken, samt starten på grillsesongen er positive.

VG-debatt: Svinedyrt heller enn grisebillig?

– Fantastisk



I Coop Extra smiles det om dagen.

– Jeg kan ikke kommentere konkurrentenes tall, men det er fantastisk stemning i Extra om dagen. Omdømme, kundetilfredshet og ikke minst salgsvekst. Alle piler peker oppover. Suksessformelen er en formidabel jobb i butikkene og kombinasjonen stort utvalg og lave priser, sier Christian Hoel, kjededirektør i Extra.

Kommunikasjonssjef i Kiwi Kristine Aakvaag Arvin sier til VG at hun ikke kan kommentere de spesifikke tallene, men sier at Kiwi er fornøyde med å fortsette å vokse.

– Vi var vektsvinner i bransjen i 2015 og 2016. Dermed møter vi våre egne gode tall fra i fjor. Da er det veldig gledelig at veksten fortsetter i 2017. Vi fortsetter å ta markedsandeler i et stadige tøffere dagligvaremarked. Det tror vi skyldes at vi har et veldig bra konsept med gode priser og dyktige medarbeidere, sier hun.

Analyseselskapet Nielsen ønsker ikke å kommentere tallene overfor VG.