Coop og Kiwi varsler priskrig

Coop og Norgesgruppen ruster for en ny fase i matvarekampen mot Rema 1000 denne uken.

Rema-ledelsen har nemlig lovet å komme med det de kaller «store nyheter» onsdag. Konkurrentene tror Rema vil forsøke å presse prisene og varsler full priskrig.

– Vi tror Rema kommer med et opplegg hvor de vil forsøke å gjeninnta tronen som kjeden som tilbyr den billigste maten. Det vi kan love, er at det vil utløse priskrig. Vi har de siste to årene i stor grad vært prisledende og den posisjonen skal vi ikke gi fra oss, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Alan Takle Friis i Coop.

Nordmenn handler dagligvarer for opp mot 200 milliarder kroner og etter at Ica forsvant, er det tre store aktører igjen.

** Giganten NorgesGruppen med over 40 prosent av markedet, som har Kiwi som sin lavprisbutikk.

** Coop på 2. plass, som beveger seg mot 30 prosent av markedet, anført av lavpriskonseptet Extra.

** Og Rema 1000 som den tredje store, som i stor grad har vært prisledende de siste tiårene, men som har måttet se at Coop og Kiwi oftere enn før har vunnet VGs Matbørs. Deres markedsandel er under 25 prosent.

– Konseptskifte



I høst har det gått sterke rykter både om salg og andre strukturelle grep. Men Rema-sjef Ole Robert Reitan slo knallhardt tilbake mot ryktene før jul.

Ikke bare det: Han varslet at de skal gå til en voldsom offensiv:

«Vi skal ha møte 4. januar for å starte opp noe av det råeste som norsk dagligvare noensinne har sett».

– Vi vet ikke hva det er, men vi tror det kan være en kombinasjon av et konsept med færre varer, som vil gi lavere priser. Det er allerede kjent at de vil kutte ut et så viktig produkt/leverandør som Kims, så det kommer et konseptskifte, trolig med færre varer, sier Friis i Coop.

Netthandel



De forventer at det også kommer en hjemkjøringstjeneste.

– Det er ikke akkurat noe nytt, men det kan se ut som om de skal rulle ut et konsept med app og med netthandel «Æ». I Danmark har de satset på et slikt konsept. Vi skal uansett sørge for at forbrukerne får et minst like godt tilbud fra oss. Det er kjedene som kommer til å tape på en slik krig, men forbrukerne vil selvsagt tjene på den, sier han.

Lover kamp



Også i NorgesGruppen følger de Remas bevegelser denne uken, med argusøyne. I deres Kiwi-kjede legger de ikke skjul på at det, som vanlig, vil bli kamp om kundene. De rett og slett lover å være billigst:

– Vi i Kiwi slåss hver dag, hele året, for å være billigst på alle varer. I tillegg til selv å presse prisene, sjekker vi prisene til våre lavpriskonkurrenter hver dag. Dersom vi oppdager at de selger en vare billigere enn oss, senker vi prisene tilsvarende eller mer. Vi lover å aldri gi oss på pris, sier kommunikasjonsdirektør Kristine Aakvaag Arvini i Kiwi.

Til påstanden om at prisene skal ned og at Coop og Kiwi da varsler full priskrig, vil Rema 1000 bare svare med ett ord. «Hæ?», sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000. Hun vil ikke gi ytterligere kommentarer til uttalelsene fra konkurrentene.

