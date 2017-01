To millioner biler er uten DAB+

Syv av ti biler har ikke DAB+. Mulighetene for å høre radio i bilen etter at FM-båndet slukker er både uoversiktlige og dyre, mener NAF.

Få bileiere har så langt latt seg friste til å oppgradere radioen etter å ha forhørt seg med forhandlerne.





Selv om de aller fleste nye biler har hatt DAB+ som standard de siste årene, viser den siste undersøkelsen til Digitalradio Norge at bare 28 prosent av bilene på norske veier har tilgjengelig DAB-utstyr.

FM-båndet slukker i år De riksdekkende kanalene slutter å sende på FM i år: * Nordland fra 11/1 * Trøndelag og Møre og Romsdal fra 8/2 * Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland fra 26/4 * Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene fra 21/6 * Østfold, Vestfold, Oslo g Akershus fra 20/9, * Troms og Finnmark fra 13/12.

Ifølge SSB er det over tre millioner biler på norske veier. Det vil si at flere enn to millioner ikke kan høre NRK eller P4 på bilradioen etter at FM-båndet slukker i år.

– De fleste sitter nok på gjerdet helt til det ikke er mulig å høre riksdekkende FM-radio i bilen lenger, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Det bekreftes også i den samme undersøkelsen. Der sier halvparten av bileierne som ikke har DAB+ i dag at de vil vente til FM-nettet slukkes. Andre vil vente til de får et godt tilbud, eller når de kjøper ny bil.

– Kan hende mange også vil velge å høre radio gjennom mobiltelefonen fremfor å installere adapter eller ny DAB-radio. Mobilen kan kobles til FM-radioen med en kabel og aux-plugg, dermed blir det fullgod radio. Men det er ikke særlig trafikksikkert å skifte kanal på mobilen mens man kjører bil, påpeker Nils Sødal i NAF.

ADAPTER: Fanger opp DAB-signaler, og omgjør dem til FM-signaler som sendes inn i den gamle radioen. Foto: Trond Solberg , VG

Fikk hakeslepp

Da Erik Johnsen fra Brumunddal spurte sin nærmeste VW-forhandler hva det ville koste å installere DAB+ i sin Golf Plus fra 2010, fikk han til svar at det ville komme på over 10.000 kroner å bytte hele radioen.

– Jeg fikk hakeslepp! Ny radio er helt utelukket. Mulig jeg går for en adapterløsning med synlige ledninger, selv om det ikke blir vakkert. Jeg ble også forespeilet en enkel løsning til 1990 kroner pluss montering, sier han.

I likhet med de aller fleste norske bileiere sitter han på gjerdet. Mange er i tvil om hvilken løsning de skal velge.

VW-EIER: Erik Johnsen. Foto: Privat

Uoversiktlig marked

– Det er et ganske uoversiktlig marked for forbrukeren, sier Nils Sødal i NAF.

Bilorganisasjonen har tidligere i år testet ulike adaptere man skal kunne montere selv. Testen viste stor variasjon i kvalitet og funksjonalitet.

– Det kan være vanskelig å montere adapterne riktig, og det blir mye ledninger som henger og slenger, sier Sødal.

Antennen blir ofte en utfordring.

– Den skal stå loddrett på ruten, og må jordes på bilens metall. Den beste plasseringen er i A-stolpen på siden, men da må man opp med en foring hvor det ofte ligger en airbag. Det er ikke for hvem som helst å fikle med det, advarer han.

ANTENNEN: Skal limes på bilruten. Foto: NAF

Bileier Erik Johnsen er svært kritisk til hele DAB-omleggingen.

– Dette vil koste forbrukerne milliardbeløp. At politikerne skyver mye av regningen over på folk flest er hårreisende. De burde utsette slukkingen av FM-nettet til det har skjedd en naturlig utskiftning av bilparken og radioapparatene, mener han.

NORDLAND FØRST: Avdelingsleder Vanja Storåker i Elkjøp Bodø har solgt mange DAB-adaptere til bil. Kunde Idar Hansen er klar til Nordlan slukker FM-båndet 11. januar. Foto: Tore Kristiansen , VG

NRK hjelper

I likhet med Digitalradio Norge prøver NRK å veilede lytterne om hvordan de kan høre radio etter omleggingen.

Sjef for DAB-prosjektet i NRK, Øyvind Vasaasen mener at mange vil klare å montere DAB-adapter selv.

– Men det er viktig å følge bruksanvisningen. Monteres adapteren feil, blir mottaket dårlig. Antennen må monteres loddrett og mange antenner krever også jording, som betyr at en del av antennen må være i kontakt med bilens ramme, påpeker han.

DAB-RADIO: Nesten alle nye biler har DAB+ som standardutstyr. Foto: Anette Karlsen , NTB scanpix

Dette tilbyr merkevareforhandlerne:

Ford:

Direktør servicemarked Marius Revhaug: Alle våre biler har DAB+ som standard nå, utenom Ranger, hvor det er tilvalg. Den får DAB+ som standard ved neste oppgradering.

Mulighet for den som ikke har DAB+:

* Oppgradere eksisterende anlegg: pris rundt 3000 ferdig montert. Ikke synlig. Boksen installeres bak eksisterende radio, dermed kan man fremdeles bruke fjernstyring på rattet. Kan kobles til eksisterende antenne eller montere en ny antenne i bilruten.

* Ny radio: Mulig å bytte ut eksisterende radio med ny. Hvis man har eldre bil, kan man da få touchscreen, navigasjon og Apple car play. Pris varierer fra 2000 kroner for bare radio, til 7000 for full navigasjonsenhet. Når det ikke er nødvendig å kommunisere med fjernstyring på rattet, er dette bra.

Mercedes:

PR-ansvarlig Audun Hermansen: DAB ble innført som norsk standard i 2015 på en rekke av våre modeller, men har vært tilgjengelig som ekstrautstyr siden 2012.

Muligheter for den som ikke har DAB+:

* For modeller som har lyslederoptikk tilbyr vi helintegrerte løsninger der en separat DAB+ tuner samhandler med både rattbetjening og audio-controller i midtkonsoll. Denne bygges inn bak eksisterende radio. Pris rundt 10.000 kr.

* For modeller uten lyslederoptikk finnes det separate DAB+ tunere som kobles til eksisterende radios USB- eller AUX-inngang. Avhengig av type enhet og bilmodell vil styringen foregå via bilens audiosystem eller en app på telefonen. Dette er utstyr som i stor grad kan skjules i hanskerom eller midtkonsoll. Prisen ligger på pluss – minus 5000 kroner.

* Et siste alternativ et en frittstående DAB-mottager med FM-sender som kobles til sigarettenneren. De ligger på rundt 1000 kroner.

Toyota:

Informasjonssjef Espen Olsen: Har levert de aller fleste biler med DAB som standard de siste to-tre årene.

Muligheter for den som ikke har DAB+:

Toyota bytter ikke ut radioene, men kan installere ulike adapterløsninger.

* To modeller til 999 kroner og 1999 kroner passer alle biler. Adapteren henter strøm fra sigarettenneren og sender DAB-lyden videre som radiobølger til FM-radioen. Bilradioen mottar lyden som en vanlig FM-stasjon, og DAB-adapteren kan lagres som et forvalg på bilradioen. Skjermen på adapteren viser kanal, låt og programinformasjon.

Den dyreste modellen gjør det mulig å streame musikk og podkaster og føre telefonsamtaler via den innebygde fjernkontrollen.

* Adapter til 1399 kroner har en separat mottakerenhet som kan gjemmes bort, mens betjeningen skjer via trådløs eller kablet fjernkontroll

Prisene er ikke inkludert montering, dette vil variere fra forhandler til forhandler.

VW

Kommunikasjonssjef Anita Svanes: Vi var tidlig ute med å tilby DAB+ som standard. De fleste nye modellene hadde det allerede fra 2013

Muligheter for den som ikke har DAB+:

* Rimeligste alternativ er adapter som inkludert montering koster fra 3490.

Har et eksternt betjeningspanel. Fjernstyring fra rattet vil ikke fungere.

* Ett trinn opp: Adapteren bygges inn bak den eksisterende FM-radioen, og blir usynlig. Fjernstyring fra rattet vil virke. Pris ferdig montert fra 4990.

Dette systemet passer for en del Volkswagen-modeller, men ikke alle.

* Bytte til et helt nytt infotainmentsystem. Dette er bil- og radiospesifikt, derfor vil kostnaden være avhengig av hvilken kombinasjon kunden har av radio og årsmodell på bil. Priser fra ca 10.000 kroner.