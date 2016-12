Ny VG-måling: Annenhver nordmann negativ til DAB

BODØ (VG) Bare hver fjerde nordmann er positiv til radioovergangen fra FM til DAB. Det viser en fersk Infact-undersøkelse for VG.

Like fullt selges det DAB-radioer i elektronikkbutikker over hele landet. Ifølge Digitalradio Norges beregninger finnes det nå 3,2 millioner DAB-apparater i norske hjem.

InFact Hva tenker du om overgangen fra FM til DAB? Positiv: 25,1 %, negativ: 55,5 %, Vet ikke 19,4 %.

Positiv: 25,1 %, negativ: 55,5 %, Vet ikke 19,4 %. Undersøkelsen er utført 1. desember av InFact Norge AS for VG, og er basert på 1004 telefonintervjuer med et representativt utvalg av Norges befolkning over 18 år.

Men mange kjøper ny radio fordi de må, ikke fordi de har lyst.

– Jeg synes godt de kunne kjørt dobbelt med både FM og DAB en stund til, sier Ernst Hole. Han er innom Elkjøp stormarked i Bodø på jakt etter en CD-spiller med DAB-radio.

Hole er skeptisk til slukningen av FM-båndet, ikke minst med tanke på sikkerheten til sjøs.

– Jeg har vokst opp i et fiskevær, og husker godt at det var en egen fiskeribølge på radioen. FM kan ikke stenge før det er helt sikkert at DAB-dekningen er god nok på havet, sier han.

Mulig utsettelse

På spørsmål om hva folk tenker om overgangen fra FM til DAB, svarer 55 prosent at de er negative. Én av fire svarer at de er positive, mens én av fem svarer vet ikke.

SKEPTISK: Ernst Hole ser etter CD-spiller med DAB-radio på Elkjøp i Bodø. Foto: Tore Kristiansen , VG

Spørsmål om DAB Når slukker FM? Stortinget har vedtatt at de riksdekkende kanalene slutter å sende på FM i denne rekkefølgen neste år: Nordland 11/1, Trøndelag og Møre og Romsdal 8/2, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland 26/4, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene 21/6, Østfold, Vestfold, Oslo g Akershus 20/9, Troms og Finnmark 13/12.

Stortinget har vedtatt at de riksdekkende kanalene slutter å sende på FM i denne rekkefølgen neste år: Nordland 11/1, Trøndelag og Møre og Romsdal 8/2, Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland 26/4, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene 21/6, Østfold, Vestfold, Oslo g Akershus 20/9, Troms og Finnmark 13/12. Blir FM helt dødt? Nei. Rundt 200 lokale radiostasjoner vil sende på FM i fem år til.

Nei. Rundt 200 lokale radiostasjoner vil sende på FM i fem år til. Må jeg ha en DAB-radio for å høre NRK og P4? Nei. Du kan også høre på de riksdekkende radiokanalene gjennom internett og kabel-TV.

Nei. Du kan også høre på de riksdekkende radiokanalene gjennom internett og kabel-TV. Hvordan kan jeg vite om radioen jeg kjøpte for et par år siden tar inn DAB-signaler? Det står DAB eller DAB+ på den, enten på displayet eller på selve radioen.

Det står DAB eller DAB+ på den, enten på displayet eller på selve radioen. Hvordan finner jeg tilgjengelige kanaler på DAB-radioen min? Du trykker på scan-knapper så gjør radioen jobben. Hvis du har tykke murvegger, kan det hende at mottakerforholdene vil variere ulike steder i huset. Husk å skanne på nytt hvis du flytter radioen.

Du trykker på scan-knapper så gjør radioen jobben. Hvis du har tykke murvegger, kan det hende at mottakerforholdene vil variere ulike steder i huset. Husk å skanne på nytt hvis du flytter radioen. Kan man få adapter til alle gamle radioer? Ikke alle, men til de som har en AUX-inngang. Det vil si de aller fleste. Det lønner seg likevel ikke å kjøpe adapter til billige bordradioer. Da koster adapteren mer enn en ny radio.

Aller mest skeptiske til overgangen fra FM til DAB, er de som stemmer Senterpartiet og Fremskrittspartiet. Blant disse velgerne er syv av ti negative, viser Infact-undersøkelsen som er utført for VG.

Det ble et knallhardt oppgjør da Stortinget onsdag vedtok å starte stengingen av FM-nettet 11. januar 2017.

Det vil si at riksdekkende kanaler forsvinner fra FM i Nordland den 11. januar, mens de andre fylkene følger etter i løpet av 2017.

DAB-radiosalg

I Nordlands største elektronikkforretning selges det DAB-radioer og adaptere hver dag.

Og gamle FM-radioer leveres til resirkulering.

– Vi må få oss ordentlige radioer nå, sier Espen Lekanger, idet han leverer en av sine snart ubrukelige radioer på Iris Miljøtorg Bodø.

Han kaller seg selv for radioman, og har ikke mye imot å bytte ut de gamle radioene.

Hjemme har han allerede DAB-radioer på badet, soverommet og i stuen. I tillegg har han DAB i bilen og på jobben.

– Det blir vel noen til, for barna må jo også ha nye DAB-radioer på rommene sine, sier han.

Kommet lang i Nordland

VGs Infact-undersøkelse viser at nordlendingen er de som er minst negative til innføringen av DAB.

Innbyggerne i fylket er også de som har kommet lengst i landet med å skaffe seg utstyr for å ta imot digitale radiosendinger.

Der har 77 prosent av husstandene DAB-radio nå, viser den siste undersøkelsen til Digitalradio Norge.

VGs egen undersøkelse viser at det er den eldste aldersgruppen, personer over 65 år, som i størst grad har skaffet seg ny DAB-radio, mens de yngste ikke bryr seg så mye.

Vi treffer Espen Eivik (27) på Iris Miljøtorg i Bodø. Han har kommet ens ærend for å levere inn en gammel FM-radio «som bare sto og støvet ned»

Han har likevel ingen umiddelbare planer om å kjøpe ny DAB-radio.

– Jeg klarer meg med høyttalere. Bruker bare YouTube og Spotify. Har det ikke helt inne å høre på P1 og sånn, sier han.

Det gjenspeiles også på Elkjøp stormarked i byen.

– Vi selger mye bærbar lyd nå før jul, i tillegg til DAB-radioer, sier varehussjef Michael Hanssen.

Da Elkjøp nylig hadde Black Friday-salg på DAB-radioer forsvant nesten alt de hadde i hyllene.

DAB-radioer kommer til å ligge under mange juletrær i år.

– Noen kommer også innom for å kjøpe adaptere, men de fleste kjøper heller ny radio, sier Hanssen.

Driftsoperatør Arild Olsen ved Iris Miljøtorg Bodø tar imot en gammel radio fra Espen Lekanger (46). FOTO: TORE KRISTIANSEN, VG Foto: Tore Kristiansen , VG

Konvertering

DAB-RADIOER: Kommer i mange varianter og prisklasser. Foto: Tore Kristiansen , VG

Ifølge Digitalradio Norge kan de aller fleste FM-radioer konverteres til DAB med adapter. Men det er ikke alltid verdt prisen.

– Vi anbefaler å bruke adapter til antikvariske radioer og samleobjekter, eller på større stereoanlegg med innebygget radiomodul.

Skal man oppgradere en vanlig bordradio må man vurdere kostnaden ved adapter opp mot kostnad for ny radio. Adaptere starter på 600 kroner. Vanlige bordradioer med DAB koster mindre enn det, sier Mari Hagerup.

På Elkjøp i Bodø har de DAB bordradioer fra 299 kroner. Men DAB-radioer finnes i mange varianter.

– Noe av det mest populære er retro-utgavene. De som ser ut som gammeldagse radioer, men med digital innmat, forklarer Michael Hanssen.

ADAPTER: Avdelingsleder Vanja Storåker selger DAB-adapter som taxisjåfør Idar Hansen skal ha i privatbilen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Beredskap

Hovedgrunnen til at stortingspolitikerne nå nøler med å slukke FM-båndet, er tvil om dekningen utenom der folk bor, lang øde veier, i tunneler og til sjøs.

Taxisjåfør Idar Hansen hører på radio hele dagen. I Drosjen har han innebygget DAB-radio, men nå er han på jakt etter adapter til radioen i privatbilen.

Han kjøper den dyreste til 2000 kroner. Den kan kobles til sigarettenneren, og har en antenne som skal limes på innsiden av frontruten. Antennen fanger opp DAB-signalene og adapteren omformer dem til FM-signaler.

– Det er DAB-dekning overalt i og rundt Bodø der jeg pleier å kjøre. Har hørt at det kan være dårlig dekning i tunneler andre steder, men det kan du jo oppleve med FM-radio også, sier han.

Hjemme hører han bare radio via TV-kabelen.

SIGNAL-LETING: Kjøpesenteret har så tykke murvegger at varehussjef Michael Hanssen på Elkjøp i Bodø måtte ta VG med ut til Burger King for å få inn DAB-signaler. Det var ikke signaler inne i butikken. Foto: Tore Kristiansen , VG

Treghet i systemet



Ennå står det mange gamle FM-radioer i norske hus og hytter. Nærmere 6,7 millioner, ifølge beregningene til Digitalradio Norge.

Hverken miljøtorgene eller servicedisken hos Elkjøp har fått det helt store innleveringsrushet av gamle radioer ennå.

– Jeg tror de fleste vil bruke FM-radioene sine så lenge de kan, sier butikksjef på Elkjøp, Michael.

Også på Iris Miljøtorg venter de radio-innleveringsrush først neste år.

– Når radioene ikke virker lenger, blir de satt til side, og så blir de tatt med hit sammen med hageavfallet neste gang. Det er nok en viss treghet i systemet, sier kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen.

Treghet i systemet registrerer også innehaver av Esso Bodøelv, Tommy Andreassen.

SELGER ADAPTERE: Innehaver av Esso Bodøelv, Tommy Andreassen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Han tok inn adaptere til bilradioer for en måned siden. Foreløpig har han solgt 29 stykker, 28 av dem til en og samme mann som driver entreprenørselskap med lastebiler.

– Jeg tror mange venter og ser om det faktisk blir noe av FM-slukkingen, før de kjøper adapter til bilen. I det øyeblikket FM slukker, blir det nok rush. Da skal alle ha adaptere på en gang, og da blir det nok vanskelig å få tak i, spår Tommy Andreassen ved Esso Bodøelv.

