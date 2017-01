Nå er FM-båndet i Nordland slukket

BODØ (VG) Mens riksradio-Norge er samlet til offisiell slukking av FM-båndet på Stormen bibliotek, sitter Kai Nymo i bilen og hører musikk – på FM-radioen.

Kl 11.11 slukket det riksdekkende FM-nettet i Nordland. I løpet av året vil samtlige riksdekkende FM-sendere landet over bli slått av, mens rundt 180 nærradiostasjoner vil fortsette å sende på egne FM-nett minst ut år 2021.

– Synd at P4 forsvant, men jeg kan leve godt med lokalradioene, sier Kai Nymo i Bodø nå slukkingen er et faktum.

Han kan fremdeles lytte til FM 8000 Bodø i bilen, og har ingen planer om å skifte ut bilradioen sin med det første. Men for trofaste lyttere til NRK, P4 og Radio Norge i Nordland, er det nå full radiostillhet.

Norge er først ute i verden med å slukke FM-nettet. Begivenheten i Bodø er omfattet av stor internasjonal interesse, og skapte opphetet debatt i Stortinget før jul. Frp endte da med å stemme mot sin egen regjering for å få til en utsettelse av slukkingen, men ble nedstemt.

– Et dristig trekk som overvåkes nøye av andre land i Europa, skriver det franske nyhetsbyrået AFP om slukking.

DAB-omleggingen landsdel for landsdel De riksdekkende kanalene slutter å sende på FM i denne rekkefølgen: * 11. januar: Nordland * 8. februar: Trøndelag og Møre og Romsdal * 26. april: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland * 21. juni: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene * 20. september: Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus * 13. desember: Troms og Finnmark 13/12.

Forventer økning på lokalradio



Jonny Gulbrandsen er markedssjef i den ene av Bodøs to store lokalradioer, FM 8000 Bodø. Den andre store nærradioen er Radio 3 Bodø.

Gulbrandsen mener Digitalradio Norge og de riksdekkende kanalene har feilinformert om FM-slukkingen i lang tid.

– I beste fall er det de driver med misvisende informasjon. I verste fall er det regelrett løgn. Folk har fått høre at de må kjøpe DAB-radio, ellers blir det stille. Men med nesten 200 lokalradioer på luften blir det ikke så veldig stille, fastslår han.

LOKALRADIO: Kai Nymo (41) hører fremdeles lokalradio på FM-nette i Bodø. Foto: Terje Bringedal , VG

Ved forrige lytterundersøkelse, i 2015, oppga 52 prosent av bodøværingene at de hørte på FM8000. Gulbrandsen forventer en vesentlig økning ved neste lytterundersøkelse i 2017.

– Vi kommer til å få flere lyttere. Men det kunne kanskje blitt enda flere lyttere dersom de som informerte om dette hadde vært ærlige, sier han.

Slukker det riksdekkende nettet



– Informasjonen fra norske myndigheter, kringkastere og Digitalradio Norge er tydelig på at overgangen gjelder riksdekkende radio. Det kommer blant annet frem i den riksdekkende informasjonskampanjen som Medietilsynet hadde og som ble sendt på riksdekkende TV og radio i oktober, sier kommunikasjonssjef Mari Hagerup i Digitalradio Norge.

Ordlyden i den er blant annet:

«I løpet av 2017 vil all riksdekkende radio bli sendt i DAB+. Mange lokalradioer sender som før på FM.»

Programmet for dagens offisielle arrangement, heter The worlds first FM switch off. Det er presentert på Digitalradio Norges nettside hvor man i lang tid har kunnte følge nedtellingen til « første stenging av FM-nettet»

– NRKs FM-nett slukkes. Det gjør også de kommersielle FM-nettene. Lokalradio har egne FM-nett, sier kommunikasjonsansvarlig for radiodigitaliseringen i NRK, Katrine Smedbråten.