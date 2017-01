Kulturminister Helleland om DAB-trøbbelet: Uakseptabelt

En knapp uke etter at FM-nettet slukket i Nordland, sto mange over hele landet uten DAB-dekning i går kveld. Kulturminister Helleland raser, mens direktør for Norkring mener DAB-nettet er mer robust. – Maksimalt uflaks, sier han.

I dag redegjorde direktør for Norking, Torbjørn Teigen, for kulturminister Linda Hofstad Helleland og kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Norkring

Onsdag kveld bekreftet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at store deler av landet sto uten DAB-dekning, og at det var en menneskelig feil i forbindelse med gravearbeid som førte til brudd på to uavhengige fiberkabler samtidig. Mange ble rammet også i Nordland, bare en knapp uke etter at FM-nettet ble slukket i fylket.

– NRKs del av DAB-nettet skal ivareta en viktig beredskapsfunksjon. Selv om utfallet i går var begrenset, vil jeg forsikre meg om at det settes i verk tiltak for å unngå at noe slikt kan oppstå igjen, skriver kulturministeren i en pressemelding med overskriften «Uakseptable brudd i sendernettet»



– Alle skjønner at det er maksimalt uflaks når tre parallelle løsninger ryker samtidig. Flere hendelser inntraff samtidig. Det var svært lite sannsynlig at noe slikt skulle kunne skje, sier han til VG.

Det er Norkring som drifter, eier og har bygget ut DAB-nettet i Norge. Teigen sier at de nå vil sette i gang tiltak etter onsdagens hendelse.

– Vi forsterke denne delen av nettet med en tredje reserveløsning. Vi vil også gjennomgå rutiner for feilretting, og gjennomføre kriseøvelser slik at vi står enda sterkere fremover, sier han.

Godt nok sikret



Rune Kanck er seksjonssjef for sikkerhet og beredskap i Nkom.

– Vi skal følge opp om hvordan Norkring har håndtert det, og hvordan Norkring og Telenor har rapportert inn. Da kan vi se an om vi skal pålegge noen tiltak, sier han til VG.

Han sier hendelsen er sjelden, og at det første gangen det skjer i forbindelse med kringkasting. Fem prosent av DAB-dekningen går gjennom en løsning som innebærer bruk av satellitt for å mate de små DAB-stasjonene.

– Er denne løsningen godt nok sikret?

– Ja, sikringen i seg selv er det. Men det kommer an på hvordan de har gjort det i praksis, hvordan de har skilt føringsveiene og håndterer arbeid på disse, sier Kanck.

Nkom har tidligere vurdert om DAB-dekningen er god nok over hele landet. Avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Frekvensavdelingen sier at de ikke ser annerledes på dekningsvurderingene etter gårsdagens hendelse, fordi det dreide seg om andre forhold.

– Dette gikk på et fiberbrudd som gjorde at mating av stasjoner som henger på satellitt falt ut. De beregningene vi har gjort er basert på dekningen til hver enkelte DAB-sender, altså selve dekningsberegningene, sier Velure.

Det riksdekkende FM-nettet ble slukket onsdag forrige uke. Lokale radiostasjoner sender fortsatt på FM. Bildet er fra arkivet Foto: Helge Mikalsen, VG

– Ille at det skjer



– Det er veldig uvanlig. Men så skjedde det, og vi fikk vi et utfall på litt over tre timer. Det rammet i praksis fem prosent av DAB-nettet, og FM-nettet for P4 og Radio Norge i nesten hele Norge. Beklager – det er en svært uheldig situasjon for oss alle. Det er ille at det skjer, selv om bare fem prosent ble rammet, sier direktør Torbjørn Ødegård Teigen i Norkring.

Han sier at DAB-nettet i utgangspunktet er mer robust enn FM-nettet.

– I utgangspunktet bruker vi satellitt for å nå ut til alle de små stasjonene for DAB. P4 og Radio Norge bruker samme løsning. De tre bruddene skjedde i forbindelse med den løsningen, sier han.

Slukkingen av FM-nettet som etter hvert skal omfatte hele landet har vakt stor internasjonal interesse, og skapte opphetet debatt i Stortinget før jul. Første fylke ut var Nordland, og 8. februar skal det slukkes i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Frp endte da med å stemme mot sin egen regjering for å få til en utsettelse av slukkingen. Forslaget ble nedstemt.