Her får de gull ut av gamle radioer

REVETAL (VG) Når FM-båndet slukker neste år, kommer millioner av radioer til å kastes. For noen er kasserte radioer en gullgruve.

Det er nemlig edelt metall inne i den gamle radioen din. Når radioene pulveriseres, kan verdiene sorteres.

Gjenvinningsanleggene er vår tids form for gullvaskere.

Revac i Re kommune er en av landets største i denne bransjen.

FØRSTE SORTERING: Thomas Raisys sorterer ut kabler. Foto: Tore Kristiansen , VG

OVERFLØDIGE RADIOER * I norske hjem befinner det seg i dag rundt 6,7 millioner FM-radioer, ifølge beregninger fra Digitalradio Norge. * Når FM-båndet stenges neste år kan du ikke lenger høre riksdekkende radio på disse radioene uten at du kjøper adapter. Den investeringen lønner seg ikke for billige radioer. * Adapter koster fra 600 kroner og oppover. Du kan få nye DAB-radioer mye billigere enn det. * Alt tyder på at det blir et stort antall ubrukelige radioer i Norge. * Miljøstasjonene har ikke merket det store radio-innleveringsrushet ennå, men regner med at det kommer samtidig med første hageavfalls-sesong etter at FM-båndet har stengt.

Selskapet startet i det små med miljøsanering av kjøleskap da det ble påbudt å tappe KFK-gasser for 20 år siden.

Nå tar det seg av alle typer elektronisk avfall, og for halvannet år siden investerte de tre eierne 200 millioner kroner i et 37 mål stort fabrikkanlegg i Revetal.

De 75 ansatte er spesialister i å ta seg av kasserte kjøleskap, komfyrer, støvsugere, stereoanlegg og radioer.

Det meste av dette kan brukes på nytt, men i en annen form enn da det kom inn.

For radioens del er det snakk om nesten komplett gjenvinning.

– Avfallsforskriften pålegger oss å resirkulere 80 prosent av radioens bestanddeler. Av dette skal minst 70 prosent være materialgjenvinning, mens resten kan være energigjenvinning. Men her gjenvinner vi hele 95 prosent, forklarer Glenn Hansen, en av eierne.

Etter et knallhardt oppgjør fastslo Stortinget i forrige uke at FM-nettet skal slukkes og erstattes med DAB rett over nyttår. Ifølge beregninger fra Digitalradio Norge er det rundt 6,7 millioner FM-radioer i norske hjem.

Gullkortet

Den mest verdifulle delen av den gamle radioen, er kretskortet.

Kretskortene sorteres ut og selges videre til det svenske selskapet Boliden, som smelter dem ned slik at metallene skilles ut.

– Kan jeg bli rik hvis jeg tar ut kretskortene fra de gamle FM.radioene mine?

– Nei, der er mengden mikroskopisk, sier Hansen.

KRETSKORT: Inneholder mikroskopiske mengder edle metaller. Foto: Tore Kristiansen

Når Revac selger kretskort er det ikke snakk om kilo, men om tonn.

Ikke mindre enn 30 tonn av gangen. Men da begynner det å bli målbare mengder edle metaller.

En container med 30 tonn kretskort inneholder rundt 1,5 kilo gull, 23 kilo sølv, 4500 kilo kobber og 270 gram palladium.

MENGDER: Kretskortene sorteres ut. Foto: Tore Kristiansen , VG

Mesteparten av radioen blir likevel gjenvunnet som plast. Plast er et viktig salgsprodukt for selskapet.

Bur-vare

I resirkuleringsbransjen sorterer radioer under betegnelsen «bur-vare»

Det innebærer all småelektronikk som inneholder batteri eller kabel, og som legges i såkalte «bur», eller kurver, i elektronikkbutikkenes serviceskanker og gjenvinningsstasjoner.

Fem returselskaper i Norge sørger for å frakte burene derfra til et av gjenvinningsanleggene.

– Miljøavgiften du betaler for alle elektriske varer er med på å finansiere denne transporten og behandlingen, forklarer Hansen.

Hos Revac står burene i stabler før de tømmes ut på første sorteringsstasjon.

BUR-VARE: Små-elektronikk samles inn på miljøstasjoner og elektronikkbutikker, og bringes til gjenvinningsanlegg. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Her blir kablene klippet av og resten av varene sendt videre til sorteringsbåndet, forklarer Hansen, med en stemme som drukner litt i støyen fra gravemaskiner og løftekraner.

Ved første sorteringsbånd står medarbeidere med lydtette øreklokker og tar ut batterier.

Batteriene sendes videre til bedrifter som gjenvinner det som kan gjenvinnes av metaller, og destruerer resten.

Radioene sendes videre til en kvern som åpner dem, slik at det blir letter å komme til innmaten.

DEMONTERER: Marius Vaitkevicius tar ut batterier. Foto: Tore Kristiansen , VG

På neste samlebånd sorteres kretskort ut, mens innvendige kabler, kondensatorer, motorer og trafoer legges i egne bokser.

Neste stopp er en kvern som hakker radioen opp i mindre biter.

Bitene sendes igjennom en virvelstrømsmagnet som skyver aluminium og kobber til siden, mens plast droppes rett ned.

– Blandingen av aluminium og kobber selges som den er, til en bedrift som bearbeider metallene videre, forklarer Hansen.

SORTERER: Eier og miljø- og KS-leder Glenn Hansen foran det som tidligere har vært radioer. Kobber og aluminium i haugen til venstre, plast i haugen til høyre. Foto: Tore Kristiansen , IKKE VG-BILDE

Plasten skal videre i produksjonslinjen hos Revac.

Først igjennom ny hakkekvern, deretter gjennom en overbåndsmagnet som trekker til seg det som fortsatt er av jern i blandingen

For hvert ledd blir bitene mindre og sorteringen mer detaljert.

Til slutt sitter de igjen med plast-«flakes» i tre ulike kvaliteter til ulikt bruk.

PRODUKTET: Plast-flakes i ulike kvaliteter. Foto: Tore Kristiansen , IKKE VG-BILDE

– Noe blir til tastaturer og PC-mus. Noe blir hjulkapsler på bil. Noe blandes med jomfruelig plast og kan brukes til alle mulige plastprodukter, forklarer daglig leder Anders Aas.

Når VG kommer på besøk har han på seg en jakke som også er laget av plast: En Bergans fleece.

– Den er riktig nok ikke laget av gamle radioer. Men fleecen er også laget av plast fra resirkulerte produkter, forteller Revac-sjefen Anders Aas.