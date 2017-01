DAB-omleggingen vekker oppsikt i Europa

Utenlandske medier følger nøye med når Norge i dag blir først i verden til å slutte å sende riksdekkende radio på FM-båndet.

Klokken 11 minutter over 11 skjer det i Nordland fylke, og ut over året følger resten av landet etter.

– Et dristig trekk som overvåkes nøye av andre land i Europa, skriver det franske nyhetsbyrået AFP.

AFP forklarer at ifølge tilhengerne av Digital Audio Broadcasting (DAB), vil omleggingen gi bedre lydkvalitet og flere kanaler til en åttendedel av prisen for FM-sendingene.

DAB-omleggingen landsdel for landsdel De riksdekkende kanalene slutter å sende på FM i denne rekkefølgen: * 11. januar: Nordland * 8. februar: Trøndelag og Møre og Romsdal * 26. april: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland * 21. juni: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder-fylkene * 20. september: Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus * 13. desember: Troms og Finnmark 13/12.

Myndighetene sier også at DAB gir bedre dekning, lar lytterne fange opp programmer de har gått glipp av tidligere, og gjør det enklere å kringkaste nødmeldinger i krisetider, skriver AFP.

Men nyhetsbyrået har også fått med seg kritikken: Mange mener at dette blir dyrt for folk flest, og flertallet av befolkningen er imot.

Også TheTelegraph skriver at Norge blir først i verden til å slukke FM-nette og skru over til digital radio.

Men den britiske avisen fokuserer på at dette er et risikabelt og upopulært digitalt skritt, som vil bli nøye overvåket av andre land som vurderer å følge etter.

Sveits planlegger et tilsvarende skifte fra år 2020. Storbritannia og Danmark er blant landene som vurderer det samme.

Bilde av DAB radio adapter til gamle FM radioer i bil. FOTO: TROND SOLBERG Foto: Trond Solberg , VG

The Telegraph skriver at kritikere anklager regjeringen presse på slik at omleggingen skjer for raskt.

Avisen gjør også et poeng av at mange mennesker kan gå glipp av kriseadvarsler som inntil nå har blitt kringkastet via radio.

Det er spesielt bekymringsfullt at to millioner biler på norske veier ikke er utstyrt med DAB-radio.

Også det internasjonale nyhetsbyrået Reuters skriver at det digitale radioskiftet i Norge er upopulært.

Reuters siterer stortingsrepresentant Ib Thomsen fra Fremskrittspartiet, som sier at vi er rett og slett ikke klare for dette ennå.

Den britiske avisen The Guardian skriver at digitalradio motarbeides av flertallet av befolkningen i Norge, og vil bli nøye overvåket av andre land.