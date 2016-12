Ap bekrefter: Vil sikre innføring av DAB

Arbeiderpartiet vil støtte Høyre og regjeringens forslag om å gå fra FM til DAB selv om de fikk igjennom en utsettelse av saken i går.

DAB • Forkortelse for Digital Audio Broadcasting. • Skal etter planen bli det eneste radioformatet i Norge når FM-nettet slokkes neste år. • FM-nettet stenges i Nordland 11. januar, i Trøndelag og Møre og Romsdal 8. februar, i Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland 26. april, i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder 21. juni, i Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus 20. september og i Troms og Finnmark 13. desember. (Kilde: Radio.no og Klassekampen)

Stortinget skulle tirsdag behandle et forslag om å utsette slukking av FM-nettet, men Ap foreslo å utsette behandlingen til i dag. De krevde at fire statsråder først måtte orientere Stortinget om status i saken.

Ap fikk støtte til utsettelsesforslaget fra alle partier bortsett fra Høyre. Selv regjeringspartiet Frp stemte for at tre av deres egne statsråder må komme til Stortinget.

Dermed skal både kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), justisminister Anders Anundsen (Frp), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp) i formiddag møte i Stortinget for å redegjøre for hvordan sikkerheten skal ivaretas når FM-nettet slukkes.

Aps strategi



Aps talsmann i saken, Arild Grande, bekrefter overfor VG at de ligger an til å stemme med regjeringen.

– Får vi forsikringer fra regjeringen i dag om at beredskapen er sikker, så har vi ikke noe annet valg enn å stole på det. Vi vil da stemme for den planlagte omleggingen, sier Grande til VG.

En annen Ap-kilde sier det slik:

– Det har vært viktig for oss å synliggjøre den vinglingen som Fremskrittspartiet har stått for i denne saken. De har drevet denne type spill i flere saker, men denne saken er så alvorlig at vi har ønsket gripe fatt i det:

– Poenget er at Frp-representanter har sådd tvil om at dekningen og beredskapen er god nok. Da må vi få forsikringer fra deres statsråder om at så ikke er tilfelle. Og det er altså slik at Frp stemte for DAB under behandlingen i 2015, sier Ap-kilden.

Frp skal ha gruppemøte



Frp skal ha gruppemøte før debatten starter i Stortinget. Etter hva VG forstår er det sterke krefter i stortingsgruppen som er innstilt på å stå på landsmøtevedtaket om ikke å stenge FM-båndet.

Gruppen kommer trolig til å ta til etterretning at regjeringen forsikrer om at dekningen og beredskapen er ivaretatt, men mener hensynet til forbrukerne er så viktig at de likevel ikke ønsker å støtte slukkingen av FM-nettet.

