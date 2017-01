DAB-nettet oppe igjen

Feilen er rettet og DAB-nettet er nå oppe igjen, sier pressekontakt Ingrid Dietrichson i Norkring

På grunn av brudd i en fiberkabel, har DAB-nettet vært nede over store deler av landet i kveld.

– Feilen gjelder kun små stasjoner som er fordelt rundt omkring i landet, bortsett fra Oslo og Akershus. Det er kun fem prosent av befolkningen som rammes av dette, understreker Dietrichson.

Mobilproblemer i Oppland



– Jeg kan bekrefte at det er et fiberbrudd i Oslo-området og et i Oppland. I Oppland går det utover bredbånd og mobil, mens det er problemer med DAB-nettet over hele landet, sa assisterende direktør Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til VG tidligere i kveld. Oslo og Akershus er ikke rammet.

DAB-problemene førte blant annet til telefonstorm til rikskringkasteren NRK, som hadde flyttet kanaler fra riksblokka til regionblokka slik at folk ble nødt til å søke opp kanalene på nytt, skriver NTB.

Problemer i Salten



Politiet i Salten skriver onsdag kveld i en twittermelding at distriktet er uten DAB-dekning. Politidistriktet dekker Nordland, hvor FM-nettet ble slukket i forrige uke.

Slukket FM-nettet i forrige uke



Slukkingen av FM-nettet som etter hvert skal omfatte hele landet har vakt stor internasjonal interesse, og skapte opphetet debatt i Stortinget før jul. Frp endte da med å stemme mot sin egen regjering for å få til en utsettelse av slukkingen. Forslaget ble nedstemt.

Lokalradiobransjen håper at omleggingen til DAB vil gi stor vekst for bransjen.