– Da legen kom og sa at du har blodpropp i begge lungene, ble jeg helt kald inni meg

Kristian Mykleset rygget frem bilen og tvang svigerfaren med til legen. Nå takker tidligere pressemann og Ap-politiker Jan-Erik Larsen svigersønnen for livet.

– Ja… Det er vanskelig å snakke om. Jeg er han en stor takk skyldig. Takket være svigersønnen min kom jeg meg på sykehus.

Tidligere pressemann og statsekretær for Arbeiderpartiet, Jan-Erik Larsen, ble for to uker siden akutt lagt inn på Ullevål sykehus.

Larsen, som nå er daglig leder i PR-byrået Kruse Larsen, hadde fått flere blodpropper fra leggen og opp til lungene – uten å forstå at han var syk.

– Jeg satte meg i bilen

På tross av smerter i leggen og til tider veldig tung pust, tenkte ikke Larsen at han var syk. Han trodde kanskje det kunne være lungebetennelse, men tenkte ikke mer på det.

Onsdag 8. mars skulle svigersønnen hans, Kristian Mykleset, møte ham på kontoret. Larsen hadde egentlig ikke tid, men Mykleset kunne komme inn mellom to møter.

– Det som er greia med Jan-Erik er at han aldri har tid til noe. Du må selv ta av tiden hans, sier svigersønnen og fortsetter:

– Han sto og tøyde ut på møterommet og sa at han hadde kramper i leggen. Jeg syntes det var rart å stå å tøye ut i arbeidstiden. Han sa at leggen var hard og varm, og det var den, sier Mykleset.

SATTE NED FOTEN: Kristian Mykleset er gift med datteren Jan-Erik Larsen. Han forsto at svigerfaren var alvorlig syk og sørget for å bringe ham til legen. Det kan ha reddet Larsens liv. Foto: Privat

Etterpå googlet svigersønnen «steinvarm hard legg».

– Og så sendte jeg han en e-post om at jeg trodde han hadde blodpropp. Han svarte at han hadde noen flere møter. Og til slutt rygga jeg bare frem bilen og sa at nå drar vi til legen. Og da kom han, sier Mykleset.

La ut på Facebook



Blodpropp i venene, såkalt venøs trombose, behandles med blodfortynnende medisiner og kan oppdages ved hjelp av en spesiell blodprøve.

Mer enn annenhver dag dør en nordmann av sykdommen som er blodpropp i samleårene som pumper blodet tilbake til hjertet.

Larsen sier han fikk sjokk da han fikk vite at han var livsfarlig syk.

– Da legen kom og sa at du har blodpropp i begge lungene, ble jeg helt kald inni meg, sier Larsen.

Mandag la Larsen ut en video på Facebook der han forteller om hele hendelsen. Videoen har tirsdag kveld blitt sett 95.000 ganger, og delt nærmere 800 ganger.

– Facebook er en fantastisk måte å nå mange mennesker på. Vi vet at altfor mange kommer til å få blodpropp i vene-systemet i år, hundrevis av dem dør. Derfor vil jeg fortelle min historie. Folk må gå til legen, sier Larsen.

En manneting

– Jeg tror det er en manneting dette her. Det handler om at han ikke vil være til bry. At det sikkert ikke er noe, og han vil ikke plage legen, sier Mykleset.

Han tenkte på sin egen far som heller ikke ville gå til legen både da han fikk hjerteinfarkt og slag.

– Vi skjønte etterpå hvor nært det var. Jeg er glad han ikke dro på fotballtrening slik han skulle den dagen. Han hadde jo lungekapasitet som en nittiåring. Det kunne stoppet helt opp på treningen, sier Mykleset.

– Nå tar jeg tablett to ganger om dagen. Det blir nok blodfortynnende livet ut. Det kan ha noen bivirkninger, men det er en liten pris å betale. To uker etterpå er jeg tilbake på jobb. Jeg har vært heldig, avslutter Larsen.