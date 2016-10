Holmås vil ha strengere krav til cruisetrafikken: – Fjordene ødelegges av forurensing

Hurtigrutens nye hybridskip fyrer opp under debatten om forurensende cruiseturisme i norske fjorder.

SV mener at regjeringens manglende miljøkrav dreper fjordene.

– Fjordene våre ødelegges av forurensing fra cruiseturisme. Når Hurtigruten viser at det er mulig å kutte utslippene til norske fjorder helt, er det på tide at regjeringen stiller strengere krav til cruisenæringen, sier miljø- og transportpolitisk talsperson for SV, Heikki Eidsvoll Holmås.

HEIKKI HOLMÅS: Vil ha strengere krav til cruiseskip. Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Bare nullutslipp er godt nok om vi skal ta vare på fjorder og klima, sier Holmås.

Denne uken kunne VG presentere de første illustrasjonene av Hurtigrutens nye hybridskip, som blir verdens første hybridskip med passasjerer. Skipene skal bygges på Kleven verft i Ulsteinvik og skal være ferdig sommeren 2018.

– Disse skipene vil kunne seile helt lydløst og utslippsfritt på batteri i opp til 30 minutter. Men vi har satt av plass til større batterier. Når de kommer, kanskje innen fem–seks år, vil det bli mulig å seile inntil syv timer på batteridrift, sa Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam til VG.

– Vi trenger grønne fjorder



Bellona mener at det Hurtigruten nå gjør er viktig.

– Når de nå monterer to ganger seks MWh batteripakker i disse skipene, betyr det at batteri er en teknologi som har kommet for å bli i større skip, sier fagansvarlig for skipsfart, Sigurd Enge.

Og dette mener SV aktualiserer strengere krav til hele næringen.

– Vi kan ikke la cruiseturismen ødelegge det turistene er kommet for å se. Vi trenger rene grønne fjorder, og ikke fjorder som kveles av røyk, sier Holmås.

Han påpeker at SV har fremmet forslag om at Stortinget ber regjeringen stille utslippskrav til drivstoffbruk i alle norske farvann og innføre forbud mot å benytte tungolje. De mener også at det skal stilles strenge krav til NOx- og SOx-utslipp for alle cruiseskip som skal seile i norske fjorder, og at alle cruiseskip i norske farvann må kunne motta landstrøm fra 1. januar 2019.

Avviser kritikken



Men klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) mener norske myndigheter allerede gjør mye for å sikre grønn skipsfart.

– Miljøkrav til cruiseskip er i hovedsak internasjonale og vedtas av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. Her har Norge vært en tydelig pådriver for strengere krav, påpeker han.

– Før sommeren ba jeg Sjøfartsdirektoratet kartlegge utslipp fra cruiseskip og foreslå tiltak for grønnere cruisetrafikk i norske fjorder. Dette arbeidet vil bli levert første kvartal 2017, sier han.

Grønn skipsfart

Helgesen sier videre at regjeringen helt klart ser at skipsfarten har mulighet til å redusere sine utslipp, og at de vil vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres gjennom nasjonale og internasjonale krav og tiltak.

HYBRIDDRIFT: De nye Hurtigruteskipene kan seile på batteri. Illustrasjon: HURTIGRUTEN

Han viser til regjeringens satsing på grønn skipsfart, som blant annet innebærer at de nylig har bevilget 65 millioner kroner til utvikling av lav- og nullutslippsløsninger i innenriks skipsfart. Noe av dette skal brukes til utvikling av miljøvennlige turistbåter, som reiselivsaktøren Fjord satser på.

Helgesen mener man også har gjort tiltak når det kommer til strøm:

– Enova har i år inngått avtale med Hordaland fylkeskommune om støtte på til sammen 273,6 millioner kroner til ladeinfrastruktur for nullutslippsferger. Det er også opprettet et eget program for å etablere landstrømanlegg i norske havner.