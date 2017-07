Disse luksuscruisene besøker Norge i sommer

Flere hundre tusen tonn med overdådig luksus kommer seilende inn til norske havner i sommer.

Blant annet kan du se «det mest luksuriøse skipet som noen gang er laget» i Oslo i midten av august.

Da legger Seven Seas Explorer til land i hovedstaden. Ifølge Forbes har det en prislapp på nærmere 3.7 milliarder kroner.

Skulle du gå for det mest romslige alternativet ombord, på hele 300 kvadratmeter, kan rommet blant annet by på privat spa med sauna, steam-badstue og boblebad. Eget solarium, privat butler, spesialdesignet Steinway-piano, tre walk-in-garderober og to private balkonger med oppvarmede basseng er også til din disposisjon.

Luksusskipet kan også tilby det de kaller «overdådig kaviar-service» direkte til din suite, samt daglig kanapé-påfyll. Det har 158 lysekroner, hvorav den største består av 6000 håndplasserte åttekanter i glass.

IKKE SPA(RT) PÅ NOE: Ombord Seven Seas Explorer kan du slappe av i ditt eget private spa på suiten din, mens du ber din personlige butler sjenke et nytt glass med bobler. Foto: , REGENT SEVEN SEAS

Skipet 345 suiter, og en passasjerkapasitet på 738. Besetningen på 552 kan nesten ha ansvaret for en passasjer hver.

Halv million kroner



Men det er langt fra det eneste krystallklirrende fartøyet å se på norske breddegrader i sommer.

Amerikanske Crystal Symphony blir å se i Oslo i midten av juli, og skal innom en rekke steder langs norskekysten før reisen avsluttes i Antwerp.

For å sikre deg toppleiligheten på rundt 100 kvadratmeter, må du punge ut omrent en halv million kroner. Da får du din egen private veranda, en personlig butler, gratis drikke og mye, mye mer.

FOR LUKSUSDYRET: En rekke cruisebåter med det «lille ekstra» tar turen innom Norge i sommer. Alt fra butler, privat spa og walk-in-closet er til din disposisjon om det ikke frister med den alminnelige køyeseng-lugaren. Foto: Bruce Smith , AP

Spektakulær seilferie



Skipet «Marina» seiler også innom Norge med sine 1258 passasjerer. Det kan skilte med «engelsk bibliotek», strykekvartett og egen golfbane (med 18 hull).

Cruisekoordinator i Oslo Havn, Anette Brække, mener det gjerne er de mindre skipene som oser av luksus, og er spesielt dyre.

– Jo mindre, jo mer luksuriøse. Flere av skipene har 300 gjester, og vel så mange i staben ombord, sier Brække.

Oslo Havn har 101 cruiseanløp denne sesongen, og fremhever «Wind Surf» som en av de mest luksuriøse. Skipet skal innom flere norske havner i løpet av sommeren.

– Den har seks seilmaster og fremstår som en stor seilbåt. Det er et spektakulært syn, sier Brække.

Folk vender snuten mot nord



Ifølge tall fra Innovasjon Norge var det 1809 cruiseanløp til Norge i 2016, og det er forventet en økning denne sommeren. Bergen havn er den desidert mest travle, med rundt 300 anløp hvert år.

– 320 skip forventes innom havnen denne sesongen, og estimatet er på 520.000 personer. Vi kommer med det til å bikke en halv million passasjerer for første gang, sier leder for havnedrift i Bergen havn, Nils Møllerup.

Møllerup tror den økende interessen for cruiseferie i Norge handler om urolighetene nedover i Europa, og at det får folk til å vende nesen mot nordligere breddegrader.

– Bookingene kommer inn allerede to år før skipene gjør det, så vi sitter nå med 2019-bookingene. Vi hadde forventet at det skulle stabilisere seg, men båtene blir bare større og større, så det kommer flere og flere folk, sier Møllerup.

Et av de største cruiseskipene som besøker Norge i sommer er MS Britannia med en passasjerkapasitet på 4372. Skipet er 330 meter langt, noe som tilsvarer fire og et halvt Airbus A380 fly, og er lengere enn Eiffeltårnet.

