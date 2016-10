Christer Tromsdal mistet forsvareren

Advokat Victoria Holmen er forbannet etter at retten har fjernet henne som forsvarer for trusselsiktede Christer Tromsdal (47).

Den omstridte finansmannen ble pågrepet torsdag fordi politiet mener han har truet vitner i en pågående straffesak, den såkalte «Vollen-saken». Politiet mener truslene kommer som følge av hva vitnene har forklart i politiavhør, og at det er informasjon som siktede Tromsdal ikke skulle ha tilgang til.

Fredag gikk politiet til retten og beskyldte forsvarer Victoria Holmen for å ha gitt Tromsdal informasjon fra «klausulerte dokumenter».

Denne typen dokumenter får forsvarer kun tilgang til, dersom de godtar å holde tett om innholdet overfor klient. Mandag fikk politiet medhold i Asker og Bærum tingrett.

«Om advokat Holmen ikke bevisst har lekket sensitiv informasjon, mener retten at det er skjellig grunn til å frykte at hun ikke har den tilstrekkelige varsomheten ved behandling av sensitive dokumenter og opplysninger som forsvarerrollen krever», står det i beslutningen fra tingretten.

– Retten har tatt feil av fakta

Holmen reagerer sterkt på avgjørelsen som hun mener inneholder en rekke faktafeil.

– Retten har beklageligvis blandet sammen og tatt feil av fakta i en veldig kompleks sak, der det har vært mye frem og tilbake gjennom flere år. Retten har trukket feilaktige slutninger fra opplysninger i saksdokumentene fra tidligere runder, uten å være klar over at dette er forhold som har blitt sjekket ut og bekreftet som uproblematiske tidligere. I tillegg er det flere rene misforståelser av hva som har skjedd nå i denne siste runden, herunder hva politiet har hevdet og ikke, sier advokat Victoria Holmen til VG.

Asker og Bærum tingrett mener det er påfallende at to vitner i saken ble truet rett i etterkant av at advokaten fikk overlevert nye klausulerte dokumenter 16. september i år.

FJERNET AV RETTEN: Advokat Victoria Holmen. Foto: , NTB scanpix

– Det har ikke vært kontakt mellom meg og Tromsdal i denne perioden. Det vet politiet. De har selvsagt både spanet på og avlyttet Tromsdal. Jeg har også bedt Tromsdal om å frita meg fra taushetsplikten, noe han har gjort, slik at jeg kan legge frem en spesifisert fakturautskrift fra Telia som viser når det har vært kontakt, sier Holmen.

Hun mener det er en rekke grove faktafeil i kjennelsen. Blant annet når Asker og Bærum tingrett skriver at Tromsdal har hadde urettmessig tilgang til straffesaksdokumenter på advokatens kontor etter at han ble løslatt i september 2015.

– Dette er det punktet jeg reagerer sterkest på. På dette tidspunktet var ingen av dokumentene klausulert. Alt ble frigitt da han ble løslatt. Han har full innsynsrett i disse dokumentene, og kan ta så detaljerte notater han vil av innholdet. Den eneste begrensningen er at han ikke kan få fysiske kopier av dokumentene uten politiets tillatelse, påpeker Holmen.

Anker til lagmannsretten

Hun har allerede skrevet ankeskriv til Borgarting lagmannsrett for å få omgjort beslutningen.

– Kjernen i tingrettens vurderinger er bygget på faktiske misforståelser og slutninger fra gamle opplysninger som er avkreftet for lenge siden. Jeg er derfor trygg på at lagmannsretten vil omgjøre avgjørelsen, sier Holmen.

Christer Tromsdal er straffedømt flere ganger tidligere. I 2004 ble han skutt i kneet mens han satt i en bil utenfor Frogner kirke. I fjor ble han dømt til seks års fengsel for grove bedragerier mot banker og privatpersoner.

På grunn av helsesituasjonen til Tromsdal fikk han soningsutsettelse frem til sommeren i år. Han har vært på frifot frem til han ble pågrepet før helgen.

Samtidig har politiet i Asker og Bærum etterforsket den såkalte «Vollen-saken» fra 2012. Den er ikke tatt ut tiltale i saken, men politiets hovedteori er at Christer Tromsdal sendte torpedoer for å skremme en meddommer i straffesaken mot ham. Gjerningsmennene tok imidlertid feil av husene og gikk inn i nabohuset. De var utstyrt med finlandshetter og balltre, men huseieren fikk jaget dem ut ved hjelp av en pistol.