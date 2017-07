Cecilie (28) ordnet global bursdagsgave til forloveden Kim (31): Kjærlighetserklæringer fra hele verden!

Cecilie Bjørndal og Kim Høgås leker ikke bursdag. I år slo Cecilie ekstra på stortrommen overfor kjæresten.

– Vi er veldig glade i bursdager og leter alltid etter ideer. Det er ingen konkurranse, men vi liker å sette pris på hverandre, sier Cecilie Bjørndal til VG.

Og i år ble feiringen helt spesiell for Kim, som fylte 31 år forrige uke.

SPESIELL HUNDEHILSEN: Cecilie fikset også hilsen fra den populære instagram-hunden Dean the basset. Foto: Privat

Cecilie startet planleggingen noen uker i forveien for å gjøre dagen spesiell for sin utkårede.

Det var iTromsø som først omtalte saken.

Tilfeldig på google kom Cecilie over en Facebook-side hvor man kan få folk fra hele verden til å sende en hilsen, for å vise hvor langt kjærligheten til kjæresten har strukket seg i verden.

I Facebook-gruppene bytter medlemmene bilder. Cecilie fikk folk fra hele verden til å skrive følgende melding:

SAMLET I BOK: Cecilie samlet alle hilsenene fra hele verden i en bok og ga til kjæresten på bursdagen. Foto: Privat

«Kim Edvin, Cecilies love for you has stretched so far from within her heart, the people of (Navn på stedet medlemmet befinner seg), all know it! She can’t wait to be your wife someday».

– Jeg har fått minst 150 bilder, og sendt det tredoble tilbake. Det er så fint å se hvor mye kjærlighet som er lagt ned i hver lapp, sier Bjørndal til VG.

Bildene strømmet altså inn, fra steder som Dubai, Filippinene, USA, Storbritannia og over 30 land, og nesten alle av USAs stater.

Ut sendte Cecilie bilder fra eksotiske Tromsø.

– Det er veldig mange som ikke har sett snø, så snødekte fjell slo godt an! Mange ville vite mer om landet også. Så i tillegg til bilder fikk jeg også veldig mange fine samtaler.

Cecilie spurte også en populær bruker på Instagram kjæresten følger, hunden Dean, som har over 200.000 følgere. Hans eier sendte også Kim en hilsen.

HILSEN FRA NEW YORK: Slik så en av lappene Cecilie fikk tilsendt ut, tatt foran landemerket Frihetsgudinnen i New York. Foto: Privat

Cecilie samlet alle bildene i en bok, og var litt spent på reaksjonen fra kjæresten da den store dagen kom.

– Jeg tenkte han enten ville like det, eller synes det var teit. Heldigvis likte han det, det var den fineste gaven han har fått, sa han. Så det var suksess! Og jeg må også få legge til at han lagde en helt fantastisk bursdag for meg like før, med frokost på sengen, røde roser og en fantastisk middag!

– Hvordan skal du toppe dette neste år da?

– Herfra går det bare nedover, haha!